Протягом двох днів в урочищі Дігтярня поблизу села Антонівці Шумського району на Тернопіллі тривав фестиваль-реконструкція «Луни повстанського краю». На цьому лісовому масиві в березні 1943 року курінний Іван Климишин організував табір Української Повстанської Армії. Улітку тут уже розташували штаб воєнної округи «Волинь-Південь», створили підстаршинську школу, курси медсестер, де пройшли вишкіл кілька тисяч осіб. Звісно ж, подбали упівці й про різні господарські частини — від пекарні до миловарні. У жовтні того самого року їм довелося прийняти один з найбільших боїв із нацистами. Нині на цьому місці створюють меморіальний комплекс.
Цьогорічної Покрови сюди приїхало чимало школярів, молоді, представників влади та громадськості, жителів не лише Тернопільщини, а й інших областей. Кожен учасник фестивалю мав змогу під час історичної реконструкції відчути себе на певний час повстанцем, ознайомитися з тогочасним побутом. А саме пройти через блокпости та повстанські дозори, долучитися до вишколів, озброїтися краєзнавчою й патріотичною літературою від літбату, оглянути у штабі та пресовій кімнаті раритетні документи ОУН-УПА.
Безперечно, організовували різні спортивні змагання, звучали повстанські пісні. Громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» зі Львова, а також історичні клуби з Івано-Франківщини, Хмельницького й Рівного відтворили бій упівців з німецькими військами.
У тутешній каплиці відправили святу літургію, а на повстанському цвинтарі — панахиду. Освятили ікону Покрова Пресвятої Богородиці над Антонівцями, яку написав народний художник України тернопілець Богдан Ткачик. Цей образ відтепер перебуватиме тут, у меморіальному комплексі. Священнослужителі освятили й алею Пам’яті та слави, на стелах якої викарбувано імена загиблих воїнів УПА та їхніх командирів із 35 сіл Шумського району. Крім цієї алеї, до 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії в героїчному лісі відбудували криївку, стайню й пекарню. На цю шляхетну справу кошти надійшли з обласної скарбниці, доклалися до фінансування облдержадміністрація та меценати. Упівську пекарню учасники фестивалю могли не лише оглянути, а й посмакувати тут свіжоспеченим хлібом, пиріжками й навіть грибною юшкою. Пекла-готувала кухарка із села Стіжок Ганна Тимчук. Піч виклав відомий в окрузі майстер-пічник Афанасій Шліхта.
На території колишнього штабу воєнної округи «Волинь-Південь» УПА працівники апарату Тернопільської обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА, молодь та активісти висадили калинову алею пам’яті повстанців, які боролися і загинули за вільну Україну.
«УПА воювала проти окупантів на два фронти. Вірю: здобутки, що були тоді, виховали ціле покоління українців, які захищають на сході нашу державу від російського агресора», — сказав на патріотичному фестивалі голова облдержадміністрації Степан Барна. Він разом з головою облради Віктором Овчаруком відзначили грамотами і медалями за особливу відвагу, мужність і героїзм під час виконання завдань на східному фронті найкращих бійців. Крім цих відзнак, бійці отримали подяки від Президента України. Відбулася церемонія нагородження родин героїв УПА хрестами бойових заслуг.