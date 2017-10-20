Протягом двох днів в урочищі Дігтярня поблизу села Антонівці Шумського району на Тернопіллі тривав фестиваль-реконструкція «Луни повстанського краю». На цьому лісовому масиві в березні 1943 року курінний Іван Климишин організував табір Української Повстанської Армії. Улітку тут уже розташували штаб воєнної округи «Волинь-Південь», створили підстаршинську школу, курси медсестер, де пройшли вишкіл кілька тисяч осіб. Звісно ж, подбали упівці й про різні господарські частини — від пекарні до миловарні. У жовтні того самого року їм довелося прийняти один з найбільших боїв із нацистами. Нині на цьому місці створюють меморіальний комплекс.

Ікона Покрова Пресвятої Богородиці над Антонівцями. Фото Василя БАЛЮХА

Цьогорічної Покрови сюди приїхало чимало школярів, молоді, представників влади та громадськості, жителів не лише Тернопільщини, а й інших областей. Кожен учасник фестивалю мав змогу під час історичної реконструкції відчути себе на певний час повстанцем, ознайомитися з тогочасним побутом. А саме пройти через блокпости та повстанські дозори, долучитися до вишколів, озброїтися краєзнавчою й патріотичною літературою від літбату, оглянути у штабі та пресовій кімнаті раритетні документи ОУН-УПА.

Смакує водою з повстанського джерела Михайло Стасюк, учасник бойових дій УПА. Фото Василя БАЛЮХА

Безперечно, організовували різні спортивні змагання, звучали повстанські пісні. Громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» зі Львова, а також історичні клуби з Івано-Франківщини, Хмельницького й Рівного відтворили бій упівців з німецькими військами.

У тутешній каплиці відправили святу літургію, а на повстанському цвинтарі — панахиду. Освятили ікону Покрова Пресвятої Богородиці над Антонівцями, яку написав народний художник України тернопілець Богдан Ткачик. Цей образ відтепер перебуватиме тут, у меморіальному комплексі. Священнослужителі освятили й алею Пам’яті та слави, на стелах якої викарбувано імена загиблих воїнів УПА та їхніх командирів із 35 сіл Шумського району. Крім цієї алеї, до 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії в героїчному лісі відбудували криївку, стайню й пекарню. На цю шляхетну справу кошти надійшли з обласної скарбниці, доклалися до фінансування облдержадміністрація та меценати. Упівську пекарню учасники фестивалю могли не лише оглянути, а й посмакувати тут свіжоспеченим хлібом, пиріжками й навіть грибною юшкою. Пекла-готувала кухарка із села Стіжок Ганна Тимчук. Піч виклав відомий в окрузі майстер-пічник Афанасій Шліхта.

Ганна Тимчук і Афанасій Шліхта ознайомлюють із повстанською пекарнею. Фото Василя БАЛЮХА

На території колишнього штабу воєнної округи «Волинь-Південь» УПА працівники апарату Тернопільської обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА, молодь та активісти висадили калинову алею пам’яті повстанців, які боролися і загинули за вільну Україну.

«УПА воювала проти окупантів на два фронти. Вірю: здобутки, що були тоді, виховали ціле покоління українців, які захищають на сході нашу державу від російського агресора», — сказав на патріотичному фестивалі голова облдержадміністрації Степан Барна. Він разом з головою облради Віктором Овчаруком відзначили грамотами і медалями за особливу відвагу, мужність і героїзм під час виконання завдань на східному фронті найкращих бійців. Крім цих відзнак, бійці отримали подяки від Президента України. Відбулася церемонія нагородження родин героїв УПА хрестами бойових заслуг. 