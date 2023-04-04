Воєнний час негативно впливає на ментальне здоров’я, а значить ми усі потребуємо хоч трохи радощів, аби відволіктися від проблем, стресів і страждань. І такі можливості сьогодні надають актори. Днями Тернопільський академічний драмтеатр ім. Тараса Шевченка запросив на чергову прем’єру. Режисер-постановник, народний артист України Олег Мосійчук звернувся до п’єси «Блез» відомого французького драматурга Клода Маньє, а виставу визначив як l’amurна комедія під назвою «Мадемуазель, негайно одягніться!». В черговий раз підтвердив, що його сценічні роботи вражають вмінням подати тему п’єси з позицій теперішнього часу і майстерністю постановки.

Коли забагато болю

З початком широкомасштабного вторгнення російської орди в Україну Тернопільський академічний драмтеатр ім. Тараса Шевченка не припиняв своєї діяльності. Актори, працівники творчих цехів волонтерили, заслужений артист України, улюбленець публіки Сергій Андрушко, працівники Василь Булат і Микола Кархут стали у фронтові лави.

У воєнний час театральний сезон триває. «Тішимося, що маємо репертуарний театр, змінюємо афішу, а глядачі можуть вибирати ті постановки, які прагне нині їхня душа», — зазначає головний режисер театру Олег Мосійчук. Подивитися вистави приходять і ветерани російсько-української війни, і переселенці.

Теперішнього театрального сезону шевченківці підготували нову виставу для маленьких глядачів, їхню сцену освячували коляди та щедрівки. І визначальною подією, до того ж не лише сезону та для Тернополя, стала постановка Олега Мосійчука «Голгофа» про стражденницький життєвий шлях Патріарха Української греко-католицької церкви Блаженнішого Йосифа Сліпого, який 18 років провів у радянських тюрмах і таборах. Режисер каже, що за сорок років своєї творчої діяльності не пригадує, аби за два місяці зіграли 53 вистави з аншлагом. Такого не було навіть у мирний час. Виставу показали також у Львові та Івано-Франківську, сподіваються, що її побачать і в столиці. «Здавалося б, тема болюча, пекуча, тема сьогоднішня, хоча йдеться про духовного світоча Йосифа Сліпого. Але людям це потрібно», — ділиться думками пан Олег.

Посмішка як головний чинник

Аншлаги колектив тішать, додають творчої наснаги, енергії. Олег Мосійчук переконаний, що у воєнний час глядачі потребують комедії, аби трохи зняти нагромадження негативу. У творчому доробку режисера можна знайти подібні постановки — «Кайдашева сім’я», «Мартин Боруля», «За двома зайцями». Тепер режисер вирішив зайти на поле французької комедії й звернувся до п’єси відомого драматурга Клода Маньє «Блез». Цей твір, як відомо, був написаний понад шість десятків років і вивірений часом.

«Мене більше зігріла думка довершеності сюжету, в якому йдеться, що людина в певних обставинах, які її змінюють, може стати щасливою. Глядач збагне, що любов рятує світ. А любов можна знайти навіть випадково — справжню, потужну, на все життя», — так режисер пояснює, чому його вибір для сценічної роботи випав саме на цю п’єсу. Щоправда, назву він дав більш гучну — «Мадемуазель, негайно одягніться!».

Додав означення й до жанру, тож глядач приходитиме подивитися не просто комедію, а l’amurну. Напевно, є в цьому рація. Якщо у виставі «За двома зайцями» головний герой Свирид Голохвостий так і залишається промотаним, з нездійсненою мрією ошуканства, то Блезу Д’амбріє таланить — він не знаходить грошей, зате пізнає щастя щирого кохання. Нагадаю, що і Голохвостий, і Д’амбріє були давнього виду авантюристами — бажали одружитися на багатійці та в такий спосіб покращити своє матеріальне й соціальне становище.

Блез — молодий художник, якого доймає безгрошів’я, послухав поради спокусливої красуні Женев’єви винайняти вишукане помешкання, знайти слуг і видавати себе за поважного та солідного митця. І все заради того, щоб вразити заможних батьків, які прагнуть видати заміж збіднілу розумом доньку. Розмаїті перипетії, інтриги впродовж майже двох годин тримають глядача у доброму настрої. Серце тих, хто прийде на виставу, переповниться й радістю за долю головних персонажів Блеза та Марі, адже між ними спалахне кохання. Марі до художника спрямовувало бюро послуг як служницю. Вона приїхала до столиці із села, прислуговувала невміло, але її душа — чиста, світла, наївна. Цим і зруйнувала всі задуми нещасного художника враз розбагатіти. Дівчина не побоялася промовити й сокровенну фразу: «Я до вас добре ставлюся. Щодня дедалі краще й краще. Настільки краще, що не знаю, може, це любов». І вона згодом почує від Блеза: «Я люблю вас».

Роль Марі грає акторка Оксана Яцишин, а образ Блеза Д’амбріє втілив актор Євген Лацік. Режисер-постановник цьому дуету не призначив дублерів. Пан Євген не приховує, що такий режисерський крок гріє його душу, але щоразу хвилюється, щоб не підвести, щоб впоратися і довести — неспроста йому цю роль доручили.

Свого персонажа характеризує слабохарактерним. Зате акторка Ірина Складан свою героїню — Аріану Кларенс називає жінкою-фонтаном, жінкою-феєрверком, яка не змогла влаштувати власне життя, але прагне себе хоча б фінансово захистити, здавши своє помешкання в найм. Їй в ролі хочеться погратися, отримати задоволення від атмосфери, що коїться навколо.

На переконання режисера-постановника Олега Мосійчука, він домігся від акторів, щоб вистава стала своєрідним святом із шампанським. І ця енергія розповсюджується зі сцени. Пан Олег каже, що робота над комедією «Мадемуазель, негайно одягніться!» для нього стала віддушиною, заживленням новою енергією задля подальшої роботи. Йому не потрібен гомеричний сміх на цій виставі, але бажає усі дві години вистави бачити посмішки на обличчях глядачів.