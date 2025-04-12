Кабінет Міністрів на своєму засіданні 11 квітня ухвалив рішення щодо підтримки громадян країни та громад. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затверджено постанову про продовження постачання природного газу для підприємств теплопостачання за режимом ПСО до 31 жовтня цього року.

«Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що субсидії на неопалювальний сезон буде перепризначено автоматично більшості отримувачів.

Також на урядовому засіданні розподілено 1,5 мільярда гривень додаткової дотації громадам та регіонам, які цього найбільше потребують.

«Понад 500 мільйонів гривень спрямовуємо для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах», — повідомив глава уряду. Він зазначив, що ще майже 1 мільярд гривень спрямовано громадам із меншими надходженнями від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку.

«Таким чином у цих громадах люди і надалі зможуть отримувати всі необхідні їм послуги», — наголосив Прем’єр-міністр.

«Зроблено для перемоги»

Уряд розвиває програму грантів для бізнесу, який будує нові виробництва в оборонній галузі. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 11 квітня. Він повідомив, що відтепер українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на створення та розширення свого виробництва.

«Працюватиме механізм співфінансування 50 на 50. Якщо 8 мільйонів гривень гранта дає держава, то підприємець має теж інвестувати 8 мільйонів гривень. Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава, і лише 30% має інвестувати сам виробник», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що ці ініціативи — частина програми «Зроблено для перемоги», на яку в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень.

«За підтримки об’єднаної Європи ми будуємо новий оборонно-промисловий комплекс, який здатен захистити не тільки Україну, а й країни Європи. Виробництво на території України — це ключовий компонент цієї програми. Це означає нашу самодостатність, обороноздатність, економічну безпеку та силу», — наголосив Прем’єр-міністр.

Плідна робота у Брюсселі

На урядовому засіданні він поінформував про роботу урядової команди у Брюсселі: «Провели десяте засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Мали глибокі та прагматичні розмови з керівництвом Європейського Союзу. Україна залишається ключовим питанням на зовнішньополітичному порядку денному наших європейських союзників».

Прем’єр-міністр наголосив, що так само і для уряду взаємодія з Європейським Союзом — це головний пріоритет.

«Цього року маємо амбітний план щодо переговорів про наше членство в ЄС. Хочемо відкрити паралельно всі шість переговорних кластерів, тобто плануємо вести переговори одразу за всіма розділами. Україна максимально швидко пройде шлях до повноправного членства в ЄС. Ми робимо свою домашню роботу, виконуємо всі рекомендації, бенчмарки, реформи та зміни. Маємо 81% виконання Угоди про асоціацію за нашими зобов’язаннями. Інтегруємося в єдиний європейський ринок», — розповів Денис Шмигаль.

Він нагадав, що під час візиту у Брюссель підписано п’ять угод з нашими європейськими партнерами. Три з них — з Європейським інвестиційним банком, який надасть додаткові 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Ще дві угоди стосуються спільних закупівель медичних препаратів та вакцин, а також приєднання України до компонентів програми «Коперник», що сприятиме розвитку нашої космічної галузі.

Україна також отримала 1 мільярд євро від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш від Європейського Союзу. Загалом від початку року Україна отримала від Європи 5 мільярдів євро саме за рахунок прибутків від російських активів.

«Таким чином російські гроші працюють на обороноздатність, безпеку та стійкість України.

Говоримо з усіма нашими партнерами про те, що вже цього року нам необхідно створити чітку юридичну рамку щодо повної конфіскації російських заморожених активів.

Нам також вдалося домовитися з ЄС про продовження транспортного безвізу. Він працюватиме до кінця 2025 року.

Найближчими тижнями посилимо діалог з європейськими союзниками щодо торговельного безвізу. Хочемо внести зміни в Угоду про асоціацію, що дасть змогу українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень.

Ключовим питанням спільного порядку денного залишається переозброєння Європи, виробництво та закупівля зброї для України. З європейськими лідерами ми говорили про додаткову закупівлю 2 мільйонів снарядів для наших Сил безпеки і оборони», — докладно розповів Денис Шмигаль про підсумки роботи урядової команди у Брюсселі.

Насамкінець Прем’єр подякував усім, хто захищає Україну на фронті, і всім, хто працює заради сильної України.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ