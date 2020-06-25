Учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії Микола Балан та голова ДСНС Микола Чечоткін побували в селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.
«Насамперед треба їхати в населені пункти, де затоплені хати, городи, де люди не мають світла. Щоб допомогти, маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі», — сказав Володимир Зеленський Денису Шмигалю, даючи доручення вирушити в область.
Денис Шмигаль перевірив, яких заходів уживає місцева влада для подолання наслідків негоди на території західних областей України. За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця тижня. Наразі в усіх регіонах опади поступово припиняються. Але можливе підвищення води у водоймах регіону, зокрема в річці Дністер.
Одразу після прибуття посадовці на гелікоптері облетіли найзатопленіші території Івано-Франківської області, провівши моніторинг наслідків негоди.
«Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожнятівський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували дамби, мости й переходи. Дністер розлився майже на сім метрів — це рівень стихії 2008 року, — зазначив Арсен Аваков. — Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинемо додаткові сили рятувальників та поліції. Доставимо їжу. Люди відчують захист і допомогу держави!»
Того самого дня після оцінки ситуації відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було ухвалено протокольне рішення щодо комплексу невідкладних заходів із подолання наслідків надзвичайної ситуації. Зокрема передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.
До 1 липня 2020 року має бути організовано обстеження зруйнованих і пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення; постраждале населення має отримати фінансову допомогу від держави.
МВС доручено організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване з небезпечних територій, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
25 червня відбудеться позачергове засідання уряду, де розглянуть питання ліквідації наслідків негоди. «Міністерство економіки прошу спільно з головами ОДА підготувати орієнтовний розрахунок, які кошти треба спрямувати на ліквідацію наслідків стихії, щоб уряд міг ухвалити відповідне рішення. Під час проведення розрахунків і розроблення проєктно-кошторисної документації будемо визначатися і надавати додаткові кошти в разі необхідності», — заявив Денис Шмигаль.
Він доручив ДСНС спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів: «Ми знаємо, що робити, і маємо почерговий план. Насамперед треба допомогти людям, дати їм зараз воду, харчі і дах над головою. Ми опануємо ситуацію і почнемо повністю відновлювати інфраструктуру і житло в постраждалих регіонах».
А голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров уже оцінив збитки інфраструктури, зокрема зруйнованих доріг місцевого й державного значення, берегоукріплень, дамб, мостів, у 125 мільйонів гривень.
Київський міський голова Віталій Кличко висловив готовність відправити рятувальників у західний регіон України для допомоги в ліквідації наслідків негоди.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
СТАТИСТИКА
Внаслідок сильних дощів 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях підтоплено 197 населених пунктів. Найбільше їх в Івано-Франківській області — 165, у Чернівецькій — 18, Львівській — 8, Закарпатській — 3.
Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
На Буковині без газопостачання залишились 5,5 тисячі споживачів у 18 населених пунктах. Найбільше пошкоджених ділянок газопроводів у Вижницькому та Кіцманському районах, де підтоплено населені пункти й вимито ґрунти з цілих ділянок підземних газопроводів.