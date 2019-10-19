18 жовтня світова спільнота відзначила Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Його започаткував 2007 року Європейський парламент як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності європейців про феномен торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Україна була серед перших країн у Європі, які встановили за це кримінальну відповідальність, — ще 1998 року. У Кримінальному кодексі покарання передбачено статтею 149, яка визначає ці злочини як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу або шляхом підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. Це має наслідком ув’язнення строком від 3 до 15 років.

Протидіє таким злочинам Міністерство соціальної політики. Тож його фахівці розповіли про свої напрацювання.

Інструменти запобігання та превенції

Заступник міністра Сергій Ніжинський нагадав, що у вересні 2010 року Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про заходи з протидії торгівлі людьми. А у вересні 2011-го Верховна Рада ухвалила Закон «Про протидію торгівлі людьми». Тоді ж український парламент ратифікував конвенцію Ради Європи №201 про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насилля. Тож держава має інструменти для захисту і превенції. Проте, за даними Міжнародної організації з міграції, з 1998 року від такого злочину постраждали понад 230 тисяч українських громадян.

Отже, якщо людина не вбереглася і потрапила в лабети злочинців й постраждала, вона має звернутися по допомогу до правоохоронних органів, прокуратури та Мінсоцполітики. Кожен випадок докладно вивчають, і якщо людину визнають потерпілою, вона отримує такий статус і її зараховують на облік у відомстві. Водночас вона отримує право на медичну допомогу, одноразову грошову допомогу та безоплатну психологічну підтримку.

Кількість звернень зростає

За словами заступника міністра, останнім часом кількість таких звернень зросла на 17%. Так, у 2018 році їх було 221, тоді як у 2017-му — 198. А нині статус потерпілих у нашій країні мають 867 осіб. З них 335 жінки, 447 чоловіки, 85 дітей (31 хлопчик та 54 дівчинки).

Експлуатація чоловіків за останні два роки зросла на 25%. За видами експлуатації з майже тисячі осіб, які мають статус постраждалих, 454 потерпіли внаслідок трудової експлуатації, 221 — від сексуальної експлуатації, 57 осіб було втягнуто у жебракування, дев’ятеро постраждали від змішаної експлуатації, 10 — від примусового вилучення органів.

Але є й такі, хто з різних причин про це не говорить. Хтось вважає, що винен сам, соромлячись цього. Інші бояться або не довіряють правоохоронним органам, до яких слід неодмінно подавати заяву.

Сергій Ніжинський зауважив, що торгівля людьми — тяжкий злочин, він перебуває на третьому місці після торгівлі зброєю та наркотиками. Країни, в яких українці найчастіше потрапляють у такі лабети, — це передовсім держава-агресор Росія, а також Польща, Туреччина, Німеччина, США, країни Центральної Азії та Близького Сходу.

Урядовець зазначив, що й покарання за такий тяжкий злочин має бути відповідним — позбавлення волі. Та ніде правди діти, тоді як правоохоронці докладають чимало зусиль для розкриття цих злочинів і виявлення злочинців, у судах непоодинокі явища, коли після розгляду справи звинувачуваних відпускають на поруки чи під домашній арешт. І звісно, суспільство такі рішення судів сприймає негативно. Так само, як і міжнародна спільнота, яка відстежує виконання Україною ратифікованих конвенцій.

Заступник міністра висловив сподівання, що згодом Україна все-таки підніметься в міжнародному рейтингу до рівня країн, які докладають усіх необхідних зусиль для протидії та якісної превенції торгівлі людьми.

«Зі мною такого не трапиться…»

Голова Місії Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Агентства ООН з питань міграції Нгуєн Ан зауважив, що, за даними агентства, 84% українців знають про існування такої загрози. Однак 8 із 10 чомусь переконані, що саме вони в таку небезпечну ситуацію ніколи не потраплять. Тоді як понад 80% українських дітей фактично щодня спілкуються через інтернет з невідомими особами, наражаючи себе на небезпеку. Отже, на його переконання, нам слід розвивати інформування людей про наявні ризики й небезпеки, а також про те, куди слід звертатися, якщо вберегтися-таки не вдалося.

На брифінгу оприлюднили дані Національної поліції: за останні дев’ять місяців працівники підрозділів із протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми, викрили й припинили діяльність чотирьох організованих злочинних груп (торік — удвічі менше). Дві з них діяли на території Києва, по одній — на Одещині й Чернігівщині. Загалом виявлено 278 кримінальних правопорушень такого характеру, 230 затриманим повідомлено про підозру у скоєнні таких злочинів, 117 оголошено підозру. 34 з останніх обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Досудове провадження повністю завершено у 211 справах, а це вдвічі більше, ніж торік.

Тож маємо надію, що тих, хто й у ХХІ сторіччі вважає людей товаром, дозволяючи собі на цьому заробляти, буде обов’язково викрито й неодмінно покарано.