Хто з нас не замислювався про своє призначення на землі? Мені також завжди хотілося знати: хто я, навіщо тут? А ще мене ніколи не полишало передчуття наближення якоїсь грандіозної події, учасником або свідком якої неодмінно маю стати. Події, яка, мабуть, буде пов’язана із переродженням, очищенням людини.
Поясню. Напевно, ви помітили, що ваші сусіди (це стосується тих, хто живе у приватному секторі) кинулися обгороджувати свої двори високими парканами, заводити агресивних псів, яких не завжди й прив’язують. Удень на вашій вулиці рідко кого зустрінеш. Українці стають замкнутими, рідше усміхаються, менше співчувають.
Ледь не нормою стають рейдерські захоплення, підпали чужого майна. Тільки у Полтаві за останні кілька років таких випадків було з десяток. Можна припустити, що й пожежа, яка сталася у місті в ніч із 24 на 25 лютого і знищила два магазини й 270 квадратних метрів даху над торговою будівлею, також не була випадковістю. Розплодилося браконьєрів, хабарників-корупціонерів, претендентів на найвищі владні пости в державі. Більшість із них прагнуть потрапити у владне крісло з меркантильних міркувань.
Задля наживи вирубують ліси, лісосмуги, труять землю, водойми. Високі посадовці й політики, судді кажуть на чорне біле й навпаки. А народ усе ковтає і нічого не вчиться. «Візьму гречку й цукор, а на виборах проголосую за кого схочу». Молодь стала як зомбована, тільки й чути: гаджет, айфон, Інстаграм. Безсоромно розміщують в інтернеті зображення тіла, торгують совістю, честю. Старомодними стали поняття цнотливість, моральність, відданість, вірність. Руйнуються сім’ї, суспільство стало аморальним, розбещеним, живе одним днем.
Науковці вже не криючись клонують тварин, намагаються клонувати людину. Представники сильної статі за допомогою операцій стають жінками й навпаки.
Людину терплять, а вона називає себе «царем природи». Ще добре, що не повернули назад річки, хоч, за деякою інформацією, Пекін не відмовився від цієї ідеї, працює, щоб спрямувати річки Алтайського краю (РФ) у Китай. А росіяни погрожують нам змінити течію Дніпра, якщо не ділитимемося дніпровською водою із Кримським півостровом. Знижується температура Гольфстріму, тануть льоди Арктики, білі ведмеді у пошуках їжі зграями заходять у приморські поселення, чого раніше ніколи не траплялося. З невідомих причин на берег викидаються і там гинуть тисячі дельфінів, китів, інших океанічних і морських тварин. На планеті стрімко змінюється клімат: в Африці випадає сніг, а приморські країни перебувають під загрозою підтоплення.
Людству саме час бити на сполох, досягнення науки й техніки спрямувати на власний порятунок. Натомість його еліта жирує та спокійно спостерігає, як від голоду й спраги помирають мільйони африканців та їхніх дітей.
Довго так не триватиме. Адже у всесвіті панує гармонія. Й усе взаємопов’язане. Якщо організм уражає якась зараза, він із нею бореться і в підсумку обов’язково її позбувається. Оце й тривожить. Так хочеться, щоб людство схаменулося й змінило модель поведінки. Доки не пізно.