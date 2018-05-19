Традиційна для п’ятниці «Година запитань до уряду» й цього разу не обійшлася без присутності його очільника. Володимир Гройсман лаконічно розповів депутатам про поточний стан справ, якими опікується Кабінет Міністрів.

Чільне місце серед них посідає питання надходжень до державної скарбниці. Скажімо, торік додаткові надходження від роботи митниці сягнули 70 мільярдів гривень. Можливим це стало завдяки скасуванню тіньових схем і ефективній боротьбі з корупцією на кордоні.

Нагадав Прем’єр-міністр і про певний позитив у роботі Державної фіскальної служби — знищення схеми відмивання коштів податку на додану вартість: «Тепер усе відбувається чітко, без жодних проблем».

Він закликав парламентаріїв комплексно дивитися на роботу ДФС та активно реагувати на випадки порушення законодавства чи тиску на бізнес не лише з боку фіскальних, а й інших правоохоронних органів, які час від часу все ще зловживають своїми повноваженнями.

«Я та людина, яка безкомпромісно стоятиме на позиції державного інтересу. І я людина, яка не замішана в жодній копійці тіньових схем на митниці, в податковій і контрабанді. Я боротимуся з тими негідниками, які роблять країну біднішою, я прийшов робити країну багатшою, давайте боротися разом», — закликав присутніх Володимир Гройсман.

Для розвитку економіки потрібні робочі місця. Тож глава уряду вважає, що нинішня мережа центрів зайнятості має переорієнтувати акценти своєї діяльності в бік формування гідної пропозиції кадрів на ринку праці та боротьби з міграцією, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. «Проблема є, вона складна. Вона інерційна. Скільки було хвиль міграції? Багато людей виїжджали шукати кращої долі. І ті, хто займався економікою в той час, просто не звертали уваги. Виїжджали — і гаразд. Наше ж завдання — знайти рішення! У середньостроковій перспективі це можливо. І тут потрібна підтримка Верховної Ради, зокрема для створення мотивації для людей залишатися в Україні», — наголосив Прем’єр-міністр.

Укотре було порушено й питання антикорупційного суду. Проекти рішень щодо нього перебувають у Верховній Раді і їх можуть розглянути в сесійній залі вже наступного пленарного тижня. Позитивне голосування дасть громадянам змогу повернути віру у справедливість в Україні, а інвесторам і партнерам — упевненість у здатності влади ухвалювати потрібні для країни рішення. Створення антикорупційного суду стане великим поштовхом для подальших змін у суспільстві.

«Ми маємо убезпечити себе від помилок, які робили до нас. Важливе поняття справедливості. Громадяни хочуть, щоб зрозуміло було: якщо ти вкрав — будеш сидіти, переплутав державну кишеню із власною — будеш сидіти, — наполягає Володимир Гройсман. — Мусимо повернути надію на те, що ми здатні ухвалювати рішення, які ставлять усіх на один рівень, і повертати справедливість».

А в межах політики розвитку видобувної галузі уряд опрацьовує додаткові механізми залучення ресурсів на державні шахти, зокрема у вигляді державних гарантій, задля належного фінансування галузі. «Працюємо над залученням держгарантій на модернізацію шахт, — провадив далі глава уряду. — На жаль, на державних вугільних підприємствах все ще процвітає корупція. Тож я поставив завдання міністрові енергетики та вугільної промисловості видалити всіх «смотрящих» із шахт. Вони паразитують на підприємствах. Ми також ухвалили рішення, що 75% доходів підприємств має бути спрямовано одразу на зарплати шахтарям. Тож будемо й далі наводити лад у галузі».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував зміни до нормативних документів з дорожнього господарства. Так, до кінця нинішнього року територіальні автомобільні дороги України, які з’єднують адміністративні центри областей із районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення між собою та адмінцентри районів між собою, буде передано на баланс обласних адміністрацій.

Водночас, повідомляє УНІАН, він визнав проблеми з використанням коштів на ремонт доріг владою на місцях: «Ми проведемо з головою Укравтодору брифінг, де публічно скажемо, як області використовують кошти. Оскільки похвалитися поки що немає чим. Є області, що не використовують грошей, які ми з такими труднощами вибивали на дороги».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»