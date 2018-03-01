За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов, сильний сніг та пориви вітру знеструмлено 97 населених пунктів.
«Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для розчищення шляхів та вулиць у містах від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до Києва і на окремих ділянках доріг Запорізької області», — додали в ДСНС. Морські та аеропорти працюють у штатному режимі. В Одесі у зв’язку з погіршенням погодних умов школи та дитсадки не працюватимуть до 1 березня включно.
ПОЛТАВЩИНА. Погода стала випробуванням для полтавської громади. «Ми були готові до такого перебігу подій, — повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. — Задля швидкого реагування піднято підрозділи всіх основних підприємств, управлінь, товариств і навіть ГУ Національної поліції в Полтавській області, ПАТ «Укртелеком», департаменту охорони здоров’я ОДА».
Негоді протистоять 314 одиниць комунальної техніки і понад півтисячі працівників комунальних підприємств. Уже використано 4 тисячі тонн матеріалу для посипання доріг.
«Головне управління ДСНС у Полтавській області підготувало 11 пересувних силових електростанцій для енергозабезпечення важливих об’єктів, — стверджує начальник управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко. — Підготували 2 універсальні моторні підігрівачі для обігріву приміщень та об’єктів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У разі транспортних заторів на автодорогах працюватиме 10 мобільних пунктів обігріву. А органи місцевої виконавчої влади розгорнули 108 стаціонарних пунктів».
На основних автошляхах області для автомобілістів встановили 1017 комплектів тимчасових попереджувальних дорожніх знаків, вздовж автомобільних доріг державного значення діють 35 пунктів обігріву.
ДОНЕЧЧИНА. В останні дні лютого через складні погодні умови на Донеччині знеструмлено понад 20 населених пунктів. М’яка цьогорічна зима насамкінець нагадала про себе інтенсивними снігопадами, морозом, хуртовинами і сильними поривами вітру. А в Приазов’ї ще і… темрявою. Через обриви дротів та інші пошкодження ліній електропередач без струму залишилися жителі населених пунктів у 6 районах області. Найбільше потерпілих сіл у Нікольському, Добропільському та Волноваському районах. Істотно ускладнилася ситуація на автошляхах, де через снігові замети спостерігали порушення, а іноді припинення руху транспорту.
На жаль, не обійшлося й без бранців негоди, які не могли самотужки вибратися із кучугур. Тільки за останню добу фахівці Головного управління ДСНС України в Донецькій області з допомогою важкої техніки звільняли із заметів вантажні та легкові автомобілі на півдні області: у Волновасі, Мангушському районі та поблизу Маріуполя, а також на півночі — у Слов’янську.
ХАРКІВЩИНА. Дорожні та комунальні служби Харківщини переведено на посилений режим роботи. Питання, пов’язані з роботою всіх служб в умовах негоди, а також план оперативного реагування на можливі наслідки снігопадів ще 27 лютого обговорили на засіданні обласного штабу з надзвичайних ситуацій під керівництвом заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгенія Шахненка. За його словами, готові розчищати дороги області 742 одиниці спецтехніки, ще 480 можна залучити, якщо потрібно. Запасів піщано-сольової суміші у шляховиків достатньо, а пального вистачить на перші 6 днів роботи.
Начальник ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що в регіоні готові до роботи в умовах негоди 375 стаціонарних пунктів обігріву та 12 пересувних пунктів. «Ситуація контрольована, на дорогах області працює 348 одиниць техніки. Проїзд забезпечено, заторів і зупинок транспорту не було, кілька машин витягли із заметів, — розповів Євгеній Шахненко. — Полтавська область у себе обмежила рух, тому на території Харківської великогабаритний транспорт стоїть на майданчиках відстою, обмежень руху на Харківщині немає. Через сильний вітер у всій області 13 населених пунктів було відімкнено від електрики. Аварійні бригади працюють».
Лариса КОНАРЕВА,
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
Павло КУЩ,
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
За повідомленням Укргідрометцентру, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, у Криму та Приазов’ї буде дуже складна ситуація: снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, істотне погіршення видимості. На сході температура до -8°. На жителів південних регіонів очікують снігопади, температура до -12°. На заході очікують опадів, температура до -20°. У північних областях — сніг, температура -13°. У центрі — снігопади, температура до -19°.
Протягом двох днів на дорогах збережеться ожеледиця. У південній і східній частині та більшості центральних областей пориви вітру сягатимуть 15—20 метрів за секунду, у Приазов’ї місцями до 25 метрів за секунду. Із 5—6 березня в Україні розпочнеться потепління.