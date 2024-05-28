Учора в Мадриді Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двостороннюУгодупро співробітництво у сфері безпеки. Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Крім того, зафіксовано готовність Іспанії й надалі надавати всебічну підтримку протягом усього десятирічного терміну чинності угоди.

Іспанія підтримує ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це «Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона», «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології» та «Розмінування», які посилять Україну та поліпшать її оперативну сумісність із НАТО.

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки і оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороння безпекова співпраця в розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та оборонній промисловості зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки української формули миру, посиленню санкцій проти рф, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.

Іспанія зобов’язується брати активну участь у відновленні та відбудові України. Україна й Іспанія домовилися об’єднати зусилля в цьому напрямі на двосторонньому рівні і в межах багатосторонніх форумів, зокрема в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. Важливо закласти підґрунтя для амбітної й довгострокової взаємодії на основі прозорої інклюзивної національної архітектури відновлення, яка створить можливості й надасть українському народу змогу відбудувати країну й економіку, зменшити свою залежність та вразливість і побудувати більш міцну, інноваційну, стійку та життєздатну економічну і промислову базу, особливо в контексті переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.

Іспанія вже надала понад 400 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів на соціальну та економічну стійкість і відбудову України через багатосторонні інституції, такі, як Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і Європейський інвестиційний банк. Іспанія зробить внесок у розвиток потенціалу захисту критичної інфраструктури України, підвищення її стійкості, а також у проєкти реконструкції та відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Учасники розглянуть можливість започаткування спільних освітніх та навчальних програм для фахівців для обміну знаннями і найкращими практиками, а також підтримають доступ українських експертів до відповідних міжнародних програм та проєктів на своїй території і в країнах-партнерах.

Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відновленні, зокрема в інфраструктурі, інженерії, будівництві, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоров’я та цифровому секторі.

Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, яку ухвалили Україна та члени «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Джерело:

Офіс Президента