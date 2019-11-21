У Тернополі розуміють, що людям поважного віку потрібні увага та опіка, інколи навіть більше, ніж матеріальні блага. Щоб пенсіонери могли приємно й корисно проводити час, два роки тому започаткували соціальну ініціативу «Єднання поколінь». Її втілюють силами міської ради та деяких громадських організацій. Заступник міського голови Леонід Бицюра каже, що виник задум створити майданчик спілкування між поколіннями, щоб була змога передати життєвий досвід між людьми різного віку.
Щоправда, спочатку соціальний почин літні люди сприйняли насторожено. До того ж ініціатори проєкту прагнули, щоб пенсіонери самоорганізувалися і самі із задоволенням приходили на заходи «Єднання поколінь». І не помилилися. З кожною новою зустріччю кількість її учасників зростала. Місцем постійних зібрань став Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Олександра Довженка.
Самотні тернополяни збираються тут двічі на тиждень — щосереди і щонеділі. Леонід Бицюра плекає мрію, що з часом зможуть робити це щодня. Кістяк цієї соціальної ініціативи — понад 100 учасників.
«Вони активні, — зазначає координатор «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко, — тематику заходів визначають часто самі». Проводять анкетування, щоб визначити програму наступних зустрічей.
Людям до вподоби цікаві екскурсії, поради, як вести здоровий спосіб життя, консультації лікарів щодо здорового харчування та різних захворювань, зустрічі з відомими людьми і громадськими активістами й представниками влади міста, розповіді власних життєвих історій за горнятком чаю та солодощами, концертні виступи. Правові аспекти — теж у пріоритеті зацікавлень, як і розмаїті майстер-класи, руханки.
За два роки люди мали змогу послухати розповіді й поспілкуватися із письменниками, співаками, артистами, подивитися прем’єрні покази, зокрема українських художніх кінострічок «Червоний», «Жива», а також короткометражних фільмів. Побували на екскурсіях, і не лише в рідному місті. Їх консультували лікарі різних спеціальностей. Чинне законодавство роз’яснювали юристи. Часті гості — студенти, колективи і виконавці, які представляють власні музичні й літературні твори.
Учасники цієї соціальної ініціативи можуть виявити творчі здібності, таланти. Чимало з них виступають в ансамблі «Золоті журавки», взялися до підготовки танцювальних номерів. До другої річниці заснування «Єднання поколінь» підготували театралізовані «Файні вечорниці», участь в яких узяли 30 учасників соціальної ініціативи і 20 студентів Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Ольга Гордієнко каже, що цього року в тематиці заходів пріоритет віддали й екологічним питанням, втілюють проєкт «Жива бібліотека». Днями, скажімо, мандрували професіями. Кожен згадував свій перший день на роботі, ділився курйозами чи пам’ятними історіями із власного трудового життя. Розпочинають знайомитися з різними країнами, їхніми традиціями завдяки спілкуванню з іноземними студентами, які навчаються в Тернополі. Юнаки й дівчата виявили бажання відвідувати вдома тих, хто не може через хворобу чи фізичні обмеження вийти з помешкання.
«Маємо мікроавтобус для перевезення людей з інвалідністю, — стверджує Ольга Гордієнко. — А головне — пенсіонери стали активнішими у житті».