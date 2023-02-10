Полтавське КАТП-1628 закінчує пересипати ґрунтом, асфальтною бракованою масою та піском усю поверхню міського сміттєзвалища в селі Макухівка, яке заповнене на 135 відсотків та має пройти рекультивацію. Статус зони надзвичайної ситуації дав змогу замовити послугу без проведення тендерів. На ці роботи потрібно витратити 15 тисяч кубометрів ґрунту.

Підприємство отримало від управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому 2 мільйони гривень, які заплатять підрядникові за перевезення матеріалів. З їх допомогою хочуть запобігти посиленню в надрах сміттєзвалища пожежі, яка триває з торішнього грудня.

Бомба уповільненої дії

За словами керівника КАТП-1628 Артема Іванюка, на об’єкті працює пожежно-насосна станція, яка подає воду з річки Коломак, щоб зволожити захисний шар і загасити відкрите полум’я.

«Сьогодні працюють три потужні самоскиди та екскаватор, які возять пісок. Ще дві вантажівки доправляють заготовлений ґрунт та бракмасу», — повідомив Артем Іванюк.

Роботи на сміттєзвалищі узгоджено з управлінням ДСНС у Полтавській області й тривають уже тиждень.

Макухівське сміттєзвалище — це айсберг площею 17,5 гектара заввишки 30 метрів, під яким покоїться ще мінімум 50 метрів сміття у процесі гниття. На вершині цієї сміттєвої гори пробурено 48 свердловин та встановлено насосні станції, що подають із глибини метан на біоелектростанцію потужністю 0,6 МВт, яка потім скидає електроенергію в мережу.

Останніми роками метан дедалі частіше проривається на поверхню, змішується з киснем і спричиняє загорання. Торік рятувальники зафіксували на об’єкті 68 пожеж, з початку 2023 року — 11. Востаннє вогнеборці виїжджали в Макухівку на гасіння пожежі 29 січня. Тоді вогонь знищив сміття на площі 0,025 гектара. Пожежу вдалося ліквідувати силами відділення рятувальної частини, які залучили дві одиниці техніки КАТП.

Жителька Макухівки Влада Орлова розповіла, що пожежі на полігоні бувають щодня. І щодня селяни викликають пожежників, бо дихати небезпечним смородом уже просто несила.

До речі, за всю 68-річну історію звалища процедуру пересипання його поверхні проводять лише вдруге. Уперше це зробили 2019 року.

Пожежники, які певний час працювали на сміттєзвалищі, критично оцінюють перспективи пожежогасіння. Річ у тому, що ці методи не усувають проблеми, а тільки відтерміновують кризу. Горіння відбувається у глибині звалища, оцінити його масштаби немає змоги. Усі розуміють, що кардинально розв’язати проблему можна, тільки закривши сміттєзвалище. Усі інші дії лише відтягують неминучість екологічної катастрофи.

Поблизу звалища вже утворилося чорне озеро. Це фільтрат, який витікає зі сміття та забруднює землю і місцеву водойму. Потрібно створити гідробар’єр або викачувати цю смердючу рідину із ґрунту. Проте комунальники стверджують, що цей проєкт коштуватиме мільйони гривень і найближчим часом реалізувати його немає змоги.

Щоб не стався сміттєвий колапс

КАТП рекомендують облаштувати на території звалища виїзний дизбар’єр, а також встановити на його вершині відлякувач численних зграй птахів, які тут добувають собі поживу. А потім розносять звідси інфекцію по всьому місту.

Є й інші приписи екоінспекції. Проте найкращий варіант розв’язання проблеми — будівництво в Макухівці сміттєпереробного заводу. Раніше обласна державна адміністрація оприлюднила три варіанти розташування: в Макухівці або в селах Розсошенці та Кашубівка. Зупинилися на першому варіанті.

Управління ЖКГ та енергетики ПОДА замовило у КП «Планування і забудова територій Полтавського району та здійснення архбудконтролю» детальний план території під майбутній сміттєпереробний комплекс. Згідно з планом, його розмістять через дорогу від сміттєзвалища, де нині територія лісгоспу. Сміттєпереробний завод матиме площу 2,7 гектара, комплекси з переробки механіко-біологічного оброблення та вторсировини — відповідно 2,8 гектара та 0,8 гектара. Резервно-виробнича територія для перспективного розвитку та модернізації сміттєпереробного комплексу розміщуватиметься на 5 гектарах. Детальний план передбачає будівництво очисних споруд, пожежного депо, паркувальних майданчиків, водозабірної споруди та інших інфраструктурних елементів.

Проєктна потужність сміттєпереробного заводу — 194 тисячі тонн на рік. Граничний термін уведення його в експлуатацію — до 2026 року.

Проєкт передбачає можливість прокладання теплової мережі від заводу в Макухівці через річки Коломак та Ворсклу до котельні в мікрорайоні Левада. Імовірно, теплову енергію від роботи заводу планують використати для опалення будинків. Схожа система працює в італійському місті Больцано. Завод, крім перероблення сміття, виробляє теплову та електричну енергію. Під час спалювання сміття дим очищають за допомогою води, яка нагрівається, і її направляють в опалювальну систему міста.

Сміттєпереробний завод розраховано для обслуговування довоєнної кількості населення Полтави та Полтавського району. Після війни і нашої перемоги план його будівництва доведеться підкоригувати, тому що за рік населення міста й району з відомих причин збільшилося. Сортувально-переробний комплекс обслуговуватиме 24 територіальні громади.

Сміттєпереробний комплекс

зняв би більшість питань, пов’язаних з макухівським звалищем. Але він обійдеться громаді недешево. ПОДА хоче отримати завод із п’ятирівневою системою очищення, який коштує понад 100 мільйонів євро. Таких коштів немає ні в міста, ні в області, й причина цього — війна. Щоб реалізувати проєкт, потрібно залучати інвестиційні європейські фонди. І це, попри війну, необхідно починати робити вже зараз, доки в Полтаві не стався сміттєвий колапс.