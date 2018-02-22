Унікальний проект презентували під час зустрічі із захисниками донецького аеропорту. «Кіборги» — це серія коміксів, створених на основі спогадів сучасних героїв про оборону летовища.
«Коли чуєш розповіді захисників, то розумієш, що це не історія однієї людини. Це історія країни, яку творять люди і жертвують усім, щоб країна змінилася. Так ми зрозуміли, що, створивши проект, зможемо донести цю історію до людей, які ніколи не були на війні», — розповіла координатор ГО «Вірні традиціям» з позивним «Док».
Захисник донецького аеропорту Володимир, позивний «Воха», боєць 3-го окремого полку спеціального призначення, був в аеропорту із самого початку. Розповідає, що став першим, хто здійснив постріл у бік супротивника і цим змінив увесь перебіг подій.
«Уночі 26 травня, о першій годині, пролунав сигнал тривоги. У новий термінал зайшли терористи. На жаль, серед нас був зрадник — працівник СБУ, який мав картку доступу до всіх дверей. Нас у терміналі було не більш як три десятки. Після тривоги кілька наших вийшли на дах старого термінала. Я повинен був з’ясувати, хто заходив на дах нового термінала», — розповідає військовий.
За словами Володимира, чергування було непростим, адже старий термінал був на півтора поверху нижче, ніж новий. Ніде було сховатися. Єдиним прихистком слугувала стіна заввишки 30—40 сантиметрів.
«З боку супротивника на дах піднялося чотири десятки військових, які занесли вогнемети, що перебувають на озброєнні тільки в армії Російської Федерації. Невдовзі до нас прислали допомогу на вертольотах. Я помітив, що з боку супротивника піднялася людина і стала вести наш вертоліт, я запанікував і почав кричати, що його можуть збити. Усвідомивши всю відповідальність свого вчинку, почав стріляти. А за мною й інші», — розповідає «Воха».
Запеклий бій тривав чотири дні. Згодом інструктори-американці, які прилітали в полк Володимира, сказали, що це була найкраща спецоперація, адже за чотири дні бою в українців було двоє легкопоранених і не було жодного вбитого. Терористи вели рахунок убитих на сотні.
«Близько 400 убитих і стільки само поранених», — констатує «Воха».
На заході учасники мали змогу побачити перший випуск «Кіборги: історія Трьох», який презентували ще під час Форуму видавців у 2016 році, а також комікси «Кіборги. Початок» і «Кіборги. Незламні».
За словами організаторів, проект народний, захисники аеропорту самі долучаються до створення коміксів, обирають певну історію, художників. Тож під час зустрічі учасники мали змогу почути оповіді про оборону донецького аеропорту в різні періоди з уст героїв.