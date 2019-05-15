Відразу дві новини викликали фурор і серед житомирців, і жителів області. Прес-служба Житомирської облдержадміністрації повідомила про тендер на проведення ремонтно-реставраційних робіт вартістю понад 21 мільйон гривень у стародавній будівлі колишнього міського магістрату Житомира. Тут планують на першому поверсі розмістити музей природи, а на другому — історичну експозицію краєзнавчого музею.

Паралельно міська влада поінформувала про передачу на експертизу проекту спорудження палацу спорту, лише на першу чергу будівництва якого сподіваються отримати з держбюджету 50—60 мільйонів гривень. У новому спорткомплексі буде арена-трансформер. Це дасть змогу, повідомляють офіційні джерела, «проводити змагання міжнародного рівня з міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадмінтону, а за потреби — перетворювати спортивну споруду на концертний майданчик із величезною сценою».

Проект палацу спорту вже обійшовся бюджету міста, тобто житомирським платникам податків, у 1,5 мільйона гривень, ще 300 тисяч коштуватиме його експертиза. Промовиста деталь, що проектантом стало місцеве ТОВ зі статутним капіталом всього-на-всього 5 тисяч гривень. Зате загальну вартість новобудови, яку планують споруджувати в кілька етапів, ніхто не озвучує через її можливе подорожчання, спричинене інфляційними ризиками і ймовірністю заморожування робіт у разі припинення фінансування.

Найцікавіше, що Житомир не має вагомих здобутків у всіх згаданих видах спорту. Отож тренерів і спортсменів доведеться переманювати з інших міст, а щодо потреби в концертному залі, то міський Будинок культури справді має непрезентабельний вигляд і потребує реконструкції. Зате Житомирський музично-драматичний театр, у якому гастролюють навіть столичні зірки, і велетенські зали обласного телецентру й недавно відреставрованої філармонії дають змогу організовувати концерти найвищого рівня. Єдина проблема в тому, що ці заклади культури у підпорядкуванні області, а міська влада, судячи з усього, вирішила державним коштом розжитися на власний сценічний майданчик.

Не менш цікава ситуація із будівлею колишнього магістрату, яка стоїть пусткою ще з часів проголошення незалежності України. Мешканців із перетвореної на житловий будинок споруди відселили незадовго до розпаду СРСР, плануючи відкрити тут заклад культури. Спочатку це мала бути картинна галерея обласного краєзнавчого музею. Нині ніхто із чиновників не може навіть приблизно назвати кількість бюджетних грошей, витрачених на цю тривалу реконструкцію. Та два роки тому спеціально створена комісія дійшла висновку про непридатність споруди для експонування картин та її аварійну небезпечність (!) через стан перекриттів над підвалом та першим і другим поверхами. Тож як у безкінечній казці про білого бичка, витрати бюджетних коштів «на культуру» пішли по новому колу. Цього разу майбутні витрати оцінили у понад 21 мільйон гривень.

У відреставрованому магістраті обіцяють розмістити навіть скелет мамонта, колись знайдений археологами на території області. Нині він перебуває у підвалі переданої Московському патріархату Хрестовоздвиженської церкви Житомира. До 2011 року в колишній культовій споруді діяв Музей природи з унікальними експозиціями, зібраними за понад 100 років. Однак тодішній голова облдержадміністрації затятий регіонал Сергій Рижук викинув заклад культури на вулицю, пообіцявши натомість упродовж 17 місяців спорудити за кошти держбюджету спеціалізовану будівлю музею кошторисною вартістю 15,6 мільйона гривень.

У котлован і фундамент новобудови вклали 4 мільйони гривень, після цього її заморозили, витративши не менш як мільйон на консервацію розритого схилу в середмісті. За нинішніми цінами на завершення недобуду потрібно вже 30 мільйонів гривень. Отож наступники «папєрєдніков» вирішили, що доцільніше вкласти 21 мільйон у черговий ремонт пристосованої будівлі для музею, ніж витратити не набагато більшу суму на завершення повноцінного приміщення для нього.

Скептики прогнозують, що марнотратство «на культуру», символом якого вже став горезвісний магістрат, і цього разу завершиться пшиком для скарбниці й громади, а перелік довгобудів у Житомирі поповнить «нульовий цикл» палацу спорту. Тим часом на постраждалій від чорнобильського лиха Житомирщині обласний онкодиспансер діє у фактично аварійній будівлі, яку вже не одна влада обіцяла терміново оновити чи навіть переселити заклад у нові корпуси. Не менше нагальних проблем у місті, де, замість того, щоб утеплювати житлові багатоповерхівки і облаштовувати їх лічильниками тепла, авральними темпами кладуть тротуарну плитку замість ще міцного і якісного асфальту та обшивають гранітом набережну в міському парку. Як не згадати тут крилатого вислову давніх римлян: «О часи, о звичаї!»