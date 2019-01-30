Угоду про офіційну підтримку Францією інвестиційного проекту в галузі надання послуг з питного водопостачання у великих містах підписали міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш і Надзвичайний і Повноважний посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон за участі Маріупольської міської ради. З української сторони на підписанні були присутні Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон і міністр фінансів Світлана Маркарова.

Прем’єр зазначив, що цей проект відповідає пріоритетам уряду України та потребам населення, яке постраждало внаслідок конфлікту на Донбасі. «Понад три роки близько 500 тисяч жителів Маріуполя отримують низькоякісну воду, ціна якої набагато вища, ніж в інших регіонах України. Так не може бути, всі люди в нашій країні мають пити чисту воду. І тепер я впевнений, що угоду буде ефективно реалізовано, а жителі міста отримають воду високої якості», — сказав він.

Уряд активно працює над розвитком усієї інфраструктури Приазов’я: «Цьогоріч ми спрямували мільярд гривень на відновлення дороги Запоріжжя — Маріуполь. У планах — повна модернізація частини залізниці цього напрямку та оновлення транспортної системи. Упевнений, що за два-три роки якість життя в Маріуполі підвищиться. А сприяти цій меті буде і рівень розвитку місцевого самоуправління. Маріуполь — це приклад ефективної практики децентралізації. Місцева громада має ресурс для поліпшення життя людей».

Що ж до цього конкретного проекту стосовно питної води, Французька Республіка фінансово підтримає його реалізацію через надання пільгового кредиту казначейства Франції. Проект передбачає будівництво заводу з виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернізацію супутньої інфраструктури Маріуполя. Сума пільгового кредиту становить близько 64 мільйонів євро під 0,08% річних, а це близько 65% вартості проекту. Решту фінансування буде забезпечено з інших джерел. Умови передбачають також пільговий період плати за кредитом — 10 років.

«Ми високо цінуємо підтримку уряду Франції, спрямовану на відновлення східних регіонів України. Вирішення питання водозабезпечення громади Маріуполя стало одним із ключових напрямів, у якому ми спільно з партнерами працювали впродовж року. Проблему намагалися розв’язати роками, та лише тепер вийшли на новий шлях водозабезпечення міста. Проблема питної води гостра для всієї Донецької області, оскільки стара, ще за радянських часів побудована система водопостачання не орієнтована на належне забезпечення питною водою населення. Якість води була нижчою за встановлені норми в середньому вчетверо», — наголосив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Він підкреслив, що нині у зв’язку з агресією Російської Федерації це питання стало критичним. З огляду на те що Маріуполь перебуває наприкінці єдиного ланцюга водопостачання, що проходить через підконтрольні та окуповані частини території Донецької області завдовжки 263 кілометри, подача води не завжди відповідає найвищим стандартам якості. Найбільше на контрольованій урядом України території місто слід забезпечити високоякісним водопостачанням, адже це стратегічне спільне бачення України, Франції та демократично обраної місцевої влади Маріуполя.

Місту угода дасть змогу модернізувати систему надання житлово-комунальних послуг, що мають життєво важливе значення для населення, підвищити якість питної води, здешевити її та забезпечити постачання і зменшити втрати. Проект передбачає, з огляду на використання водних ресурсів водосховища, розроблення до 2040 року генерального плану з удосконалення системи водопостачання й водовідведення міста.

У реалізації проекту братимуть участь провідні в галузі французькі інжинірингові компанії Stereau та Beten international. Проект свідчить про подальше поглиблення двосторонніх відносин між Францією та Україною, а також презентує французькі новітні технології в галузі надання послуг з питного водопостачання у великих містах.

Ізабель Дюмон зазначила, що такі проекти слугують доказом підтримки України з боку Франції. «Ми хочемо засвідчити, що наша підтримка — це не лише слова, а й конкретні дії. Ми працюємо разом. Можу впевнено сказати: ми змогли дуже швидко дійти до такого позитивного результату», — зазначила дипломат.