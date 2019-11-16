У Вінниці відбулася фінальна зустріч представників Швейцарської Конфедерації на чолі з Надзвичайним та Повноважним послом в Україні та Республіці Молдова Клодом Вільдом з українськими партнерами щодо завершення великого проєкту з енергоефективності. Сторони обговорили підсумки співпраці, а представник офісу ЄЕВ вручив міському голові Сергієві Моргунову сертифікат «Європейська енергетична відзнака»: місто успішно пройшло повторний аудит з енергоефективності, який проводять щочотири роки.

Без перебільшення всі вінничани знають про практичну значущість добрих відносин із швейцарськими партнерами. Щоранку на маршрути у місті виходять швейцарські трамваї, які у нас багато років працюють надійно. Нині Вінниця виробляє власні, однак і тепер на лініях більшість становлять ті, які місто отримало на виконання підписаного у 2006 році меморандуму зі швейцарським урядом. А це понад сотня вагонів із Цюриха на суму 3,9 мільйона швейцарських франків.

Успішний початок і безпосередня зацікавленість міської громади в розвитку стали підставами продовження співпраці. У 2011 році між сторонами було укладено меморандум про взаєморозуміння, який започаткував проєкт з енергоефективності. А саме модернізації систем теплопостачання трьох мікрорайонів, підвищення інституційної спроможності КП «Він­ницяміськтеплоенерго» та виконання заходів на здобуття містом «Європейської енергетичної відзнаки» (система управління якістю та сертифікації для муніципалітетів і регіонів).

Загальний обсяг фінансової підтримки безповоротного гранту від Швейцарії становить 20,6 мільйона швейцарських франків, внесок Вінниці — понад 207 мільйонів гривень.

Цей інвестиційний проєкт, як і перший, спрямований на підвищення якості життя містян. Зокрема проведено реконструкцію системи теплозабезпечення у двох мікрорайонах із будівництвом твердопаливних котелень (працюють на відновлюваних енергоносіях). Тож підвищилася якість теплопостачання і гарячого водопостачання у понад 13,5 тисячі квартир. Упроваджено автоматизовану систему керування SCADA, яка контролює модернізовані мережі теплопостачання, ІТП і котельні й забезпечує якісне надання послуг з теплопостачання. Завершується створення 141 індивідуального теплового пункту в мікрорайонах Вишенька та Слов’янка, що дасть змогу вивести з експлуатації 8,2 кілометра аварійних мереж гарячого водопостачання і підвищити якість надання послуг споживачам.

Під час реалізації проєкту в трьох мікрорайонах модернізували газові котельні й побудували дві твердопаливні, замінили майже 19 кілометрів тепломереж. Зроблене дало змогу надавати якісні послуги.

«Ми забули, що таке пориви і тепловтрати в цих мікрорайонах. До того ж змогли зекономити близько 9 мільйонів кубометрів газу на рік і зменшити викиди СО2 обсягом 19,4 тисячі тонн. Ще один із важливих напрямів меморандуму — поліпшення і розвиток велоінфраструктури міста. У нас достатньо ефективно було впроваджено систему велопрокату, ми створили розгалужену мережу велодоріжок, велоСТО, велостанцій та паркувальних майданчиків. Це важливий крок до сталої міської мобільності — муніципальний електротранспорт, велотранспорт. Усе це вкладається у концепцію інтегрованого розвитку Вінниця-2030.

Завдяки швейцарському проєкту громада міста отримала потужний імпульс у плані енергоефективності. Дякую за плідну співпрацю, яка відбувалася фактично 13 років, і маю надію, що ми і далі ефективно співпрацюватимемо», — зазначив під час зустрічі міський голова Сергій Моргунов.

Швейцарські партнери підкреслили, що проєкт став успішним завдяки активності вінничан. «Він­ниця завжди мала проактивну позицію і пропонувала інноваційні рішення для підвищення енергоефективності в місті. Головна мета — добробут громадян, які тут живуть. Під час нашої тривалої спів­праці Вінниця довела, що вона надійний партнер та орієнтована на досягнення результату. Закриваючи проєкт із впровадження енергоефективності, не припиняємо співпраці з Вінницею, а продовжуємо наше партнерство у сфері урбаністичного розвитку і децентралізації», — зазначив Клод Вільд.