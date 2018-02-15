У Міністерстві фінансів відбулася зустріч із представниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів (ОСББ/ЖБК), де обговорено подальші кроки з монетизації субсидій в Україні.
У зустрічі взяли участь міністр фінансів Олександр Данилюк, заступник міністра фінансів Сергій Марченко, радник міністра фінансів Яна Бугрімова та представники ОСББ/ЖБК з усіх регіонів України. Сторони обмінялися думками щодо бачення механізму впровадження й термінів реалізації проекту з монетизації субсидій.
Перший етап реформи всієї системи розрахунків за житлово-комунальні послуги — монетизація субсидій на рівні підприємств — надавачів послуг — запрацював у Україні з 1 січня 2018 року.
Представники ОСББ/ЖБК наголосили на основних суперечливих моментах, які виникли в них з початку року, коли набув чинності новий механізм розрахунків за субсидіями. У процесі дискусії всі присутні висловили підтримку ідеї монетизації пільг і субсидій, створивши робочу групу, до якої увійшли Громадянська мережа «ОПОРА», рада голів ОСББ, Громадська спілка «Об’єднання ЖБК, ОСББ «Вікторія» та ГО «Асоціація розвитку ОСББ та ЖБК «Сучасний дім».
Перше засідання робочої групи відбулося за участі міністра фінансів Олександра Данилюка, де було знайдено компромісне рішення, що врегульовує більшу частину спірних питань, озвучених представниками ОСББ/ЖБК.
Сторони зокрема домовилися, що буде розв’язано проблемну ситуацію з казначейськими рахунками, відкритими ОСББ у 2018 році для отримання пільг і субсидій. Ці рахунки закриють. Крім того, до кінця лютого 2018 року буде повністю зняте питання заборгованості: борги за відшкодування пільг і субсидій за всіма внесками ОСББ за 2017 рік будуть погашені на поточні рахунки ОСББ в банках.
Домовлено також про те, що монетизацію пільг і субсидій має бути запроваджено із січня 2018 року з фактичною виплатою коштів громадянам з 1 квітня 2018 року у разі ухвалення відповідного проекту постанови на засіданні уряду.
Частково неузгодженою залишилася позиція сторін щодо обсягу монетизації. Так, представники ОСББ наполягають на монетизації пільг і субсидій, що нараховуються на всі внески (витрати), сплачені громадянами в ОСББ.
Мінфін, зі свого боку, запропонував запровадити монетизацію лише субсидій (без пільг) і лише на витрати з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
Також важливо, що сторони мають однакове бачення напряму реформування системи соціального захисту. В разі ухвалення принципового рішення урядом усі неузгодженості може бути вирішено в конструктивному діалозі.
Важливо, що і Мінфін, і ОСББ/ЖБК в даному разі мають спільну мету — реальну монетизацію субсидій. Сторони разом шукають оптимальний варіант системи фінансування житлово-комунальних субсидій для нашої країни. Очільник Мінфіну внесе на розгляд проект змін до постанови №256, що зніме більшу частину спірних питань, про які говорили представники ОСББ/ЖБК. «Однак слід розуміти, що не всі спірні моменти Мінфін може вирішити самостійно, бо це не єдиний центр ухвалення рішення, зокрема в питанні монетизації субсидій. Сподіваюся, члени уряду підтримають наші компромісні рішення», — зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Відділ новин «Урядового кур’єра»