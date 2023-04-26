Під час робочої поїздки в Житомирську область Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас.

Глава держави висловив подяку Прем’єр-міністрові та всьому естонському народові за щиру й надзвичайно вчасну підтримку оборони України: «У перерахунку на душу населення допомога Естонії для нашого захисту одна з найбільших у світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати всі наявні в неї гаубиці 122-го та 155-го калібрів».

На зустрічі йшлося і про відбудову України. Як повідомив Володимир Зеленський, Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення Житомирської області, повідомляє Офіс Президента.

Кая Каллас висловила подяку за запрошення відвідати Житомирщину, на відбудові якої сфокусується Естонія. Серед об’єктів, які відновлюють із допомогою Естонії, — дитячий садок в Овручі та інші соціальні та інфраструктурні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Каєю Каллас привітав її з повторним призначенням на посаду й формуванням нового уряду.

«Наші країни об’єднує більше, ніж двосторонні відносини. Це дружба й партнерство, засновані на спільних цінностях і взаємоповазі. Естонія однією з перших надала оборонну підтримку в найтемніший для нашої держави час. Так само Естонія першою допомогла в поверненні життя на постраждалі території, реалізуючи практичні проєкти відновлення на Житомирщині», — зазначив очільник українського уряду.

Денис Шмигаль подякував урядові й народу Естонії за обстоювання рішень у ЄС на підтримку України, зокрема закупівлю боєприпасів, і за вагому допомогу в боротьбі за свободу України й безпеку всієї Європи, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.