Українські добровольці першими виступили на захист держави на початку російської агресії та стали основою й рушійною силою нового українського війська. За короткий термін студентам і науковцям, бізнесменам і робітникам, лікарям і митцям довелося перетворитися на професійних солдатів. Добровольчі батальйони вступили в бій з російськими інтервентами та їхніми місцевими посіпаками. На цьому Президент Петро Порошенко наголосив під час зустрічі з нагоди Дня українського добровольця в батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України.

«У лютому 2014-го країна перебувала у травматичному шоці після розстрілу Майдану, Героїв Небесної Сотні. Але кожен з нас вірив, що все найстрашніше вже позаду. Попереду, здавалося, мир, відродження демократичної європейської України. Тоді ми ще не знали, що смерті мирних людей — не остання трагедія, а лише перша кривава спецоперація в російській військовій агресії. У березні 2014-го стало зрозуміло, що розпочинається війна, під загрозою наша незалежність і Україна фактично безборонна.

Кремль був абсолютно впевнений в успіхові свого бліцкригу. Там дуже добре знали, що українську армію розкрадено, розпродано, зруйновано зсередини і вона де-факто не боєздатна. Нічого дивного, адже руйнація Збройних сил тривалий час відбувалася саме під керівництвом російських кураторів. Але трапилося те, чого ворог ніяк не очікував: український народ миттєво самоорганізувався. Сотні Самооборони Майдану в найважчий час для держави вирішили взяти на себе відповідальність за захист Вітчизни. Так було започатковано масовий добровольчий рух», — нагадав Президент.

Патріоти не чекають закликів

Глава держави зазначив, що особовий склад батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького пройшов славний бойовий шлях, захищаючи державу від російського агресора.

«Бійці батальйону в числі перших увійшли у Слов’янськ, захопивши штаб сепаратистів та арсенал озброєння, долучалися до бойових операцій у Красному Лимані, Бахмуті, Попасній, Дебальцевому, Станиці Луганській, Вуглегірську, Мар’їнці, Авдіївці. 162 герої підрозділу нагороджено державними нагородами, на жаль, 23 — посмертно. Серед них Герой України генерал Кульчицький, який у критичний для долі держави момент, опинившись в епіцентрі подій, узяв на себе тягар відповідальності за формування боєздатних підрозділів новоствореної Національної гвардії.

Суворий час потребував саме таких людей, спроможних поєднати професійну компетентність, бойовий досвід, глибокий патріотизм, відданість присязі, надзвичайну особисту хоробрість. Добровольці для мене — це батальйон Кульчицького, це всі, хто із сотень Самооборони Майдану, не чекаючи якихось закликів, став на захист країни, це ті, хто першими пішов у військкомат у 2014-му, це ті, хто попросив перевести їх на лінію фронту з тилових підрозділів, це ті, хто зробив крок, коли командир запитував, хто стане на захист донецького аеропорту», — підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, повідомляє департамент прес-служби АП, що колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровано до лав Збройних сил, Національної гвардії, інших силових підрозділів.

«Вони дуже добре підготовлені, вишколені та оснащені. Держава постійно підвищує боєготовність і бойову міць усього силового блоку. Ніколи не повторимо помилок минулого, адже саме послаблення армії створило ґрунт для агресії проти України. Тепер українське військо входить до десятка найкращих армій на континенті, його боєздатність зростає щодня», — констатував він.

Боротьба триватиме

Присутній на заході Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що мета Путіна — взяти під контроль усю Україну, а не лише окупувати Крим і частину Донбасу. «Без України Путін і вся московська кліка не уявляють російської імперії, без України їхні маніакальні ідеї про відродження геополітичного впливу великої російської імперії не мають жодних підстав. Наше завдання, як і п’ять років тому, — захистити державу на передовій і від дестабілізації, яку можуть сіяти російські провокатори тут, в Україні, бо наша мета — перемога, визволення від окупанта українських земель», — акцентував Андрій Парубій.

Глава парламенту наголосив, що вдячний добровольцям за те, що завдяки їм сформовано ідеологічну основу нової української армії, зламано всі плани Путіна. «Коли десятки тисяч українських добровольців пішли на фронт захищати країну, вони, можливо, ще не мали достатнього досвіду, пришли просто з Майдану. Але вони мали велику любов до України, велике бажання її захищати. Пам’ятаю той день, коли Головнокомандувач ЗСУ віддав наказ про український контрнаступ. Українська армія, добровольці, Національна гвардія пішли у контрнаступ. Місто за містом визволяли від окупантів. І лише введення величезного елітного контингенту військ РФ зупинило цей контрнаступ. Але ми дали зрозуміти, що не лише захищатимемося, а й повертатимемо українські землі», — резюмував Андрій Парубій.