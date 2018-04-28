Софійська площа — сакральне місце для Києва. Тут завжди відбуваються важливі для країни події. Площа простора, але не помпезна, велична і водночас стримана. І нині, коли Росія зазіхає на територіальну цілісність нашої держави, саме так — стримано — Україна відзначає День прикордонника.

На жаль, професійне свято мужніх захисників державного суверенітету затьмарюється трагічною статистикою: в запеклих боях з російськими окупантами загинули 70 прикордонників, вірних синів України. Про це Президент Петро Порошенко повідомив на Софійській площі в Києві під час відзначення 100-річчя прикордонної служби України та чергового випуску офіцерів Національної академії Державної прикордонної служби.

Тож не дивно, що в умовах агресії з боку РФ глава держави ухвалив рішення змінити дату відзначення професійного свята прикордонників. «Підписав указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня на честь 100-річчя нашої прикордонної служби. Це свято має нарешті стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської держави. Державна прикордонна служба України веде родовід від військових формувань доби Української революції 1917—1921 років. 30 квітня 1918-го українські війська біля с. Ковпакове на Луганщині встановили свої символи на кордоні Української держави. Сьогодні виповнюється 100 років синьо-жовтому кордону», — заявив Петро Порошенко.

Раніше прикордонники святкували 28 травня. Цього дня в 1918 році було створено прикордонну охорону Російської РФСР. Тобто походило це свято від Дня прикордонних військ КДБ колишнього СРСР і не мало нічого спільного з Українською державою.

«Нова дата професійного свята українських прикордонників доречна для незалежної України. Це здійснюється в контексті проведення декомунізації в нашій державі та ефективних і результативних кроків, спрямованих на зміцнення нашої національної ідентичності. Держава нарешті офіційно визнала й ушанувала учасників національно-визвольних змагань. Ідоли Леніна нарешті на смітниках. Ми повертаємося до своїх витоків, до власної історії», — наголосив глава держави.

І звернувся до нової когорти офіцерів-прикордонників: «Ви розпочинаєте свій нелегкий, надзвичайно відповідальний, але й дуже почесний шлях служіння Вітчизні. У Державної прикордонної служби багато функцій і завдань. Головна ж — це участь у захисті східних рубежів України від російської агресії».

Ця біда несе в сім’ї горе. Ніщо вже не зможе заповнити гнітючу порожнечу від непоправної втрати в серцях родичів загиблого полковника Євгена Пікуса, якому Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності, вірність військовій присязі. Президент вручив «Золоту Зірку» Героя України Євгена Пікуса його матері Ганні Феодосіївні та рідному брату Михайлові.

Глава держави нагадав, що Євген Пікус загинув смертю хоробрих у серпні 2014 року біля селища Талове Станично-Луганського району. Сталося це під час бою з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка діяла під прикриттям бронетранспортерів, БМП та бойових вертольотів збройних сил РФ. Незважаючи на перевагу ворога в особовому складі й техніці, наші прикордонники змусили загарбників відступити.

Присутні вшанували світлу пам’ять усіх загиблих воїнів хвилиною мовчання з вірою в те, що нарешті закінчиться чорнило в тій ручці, яка вписує ім’я патріотів України в скорботну книгу.

«100 років тому, у березні 1918-го, Українська Народна Республіка сформувала першу новітню прикордонну службу незалежної України — Окремий корпус кордонної охорони. Найкращою рекомендацією тій структурі слугує те, що 30 квітня 1918 року внаслідок важких боїв українські прикордонники вийшли на лінію українсько-російського кордону і встановили на ньому прикордонний стовп. Так українці 100 років тому продемонстрували своє прагнення жити із сусіднім народом по різні боки кордону», — наголосив у привітанні на адресу прикордонників Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.