Світ рухає молодь, розвиток забезпечують свіжі ідеї. Саме про це вкотре нагадав міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани» з його нинішньою творчою концепцією «Усвідомлена мода», що відображає найсучасніші світові тенденції. Sustainable fashion — це новий напрям індустрії моди, покликаний стримати надмірне споживання суспільством ресурсів планети, а також закликає людство більш вдумливо і свідомо використовувати багатства нашої екосистеми зокрема й у виробництві одягу і взуття, його повторного використання.

Творча молодь, що узяла участь у популярному конкурсі, організаторами якого з 1955 року виступає Київський національний університет технологій і дизайну, із захватом підхопила цю ідею і різними засобами втілювала у своїх розробках тканин, одягу, взуття та аксесуарів.

143 молоді дизайнери-модельєри одягу, 34 молоді дизайнери-модельєри взуття та 58 дизайнерів текстилю з України, Польщі, Білорусі, Молдови, Ірану, Грузії представили свої роботи цього року. «Печерські каштани» навіть розширили коло номінацій, додавши розділ екомоди, до якої можна було подавати розробки, для виробництва яких використано перероблені та штучно створені матеріали.

Оцінювали творчі доробки початківців разом з викладачами КНУТД, інших навчальних закладів України провідні українські стилісти і дизайнери, представники відомих міжнародних брендів, компаній та підприємств модної індустрії. Не випадково й до журі було запрошено американський бренд аксесуарів RIIA Валерії Чайки, яка для виготовлення прикрас використовує відновлені метали і проголошує свідоме ставлення до людини і ресурсів планети.

Велике щастя для студента і спеціаліста, котрий робить перші кроки у професії, перевірити практикою свої ідеї, показати здібності й таланти, ствердитись у чесній конкуренції. Саме таку змогу мали українські студенти та випускники провідних вишів, що випускають дизайнерів і технологів легкої промисловості, узявши участь у популярному конкурсі «Печерські каштани». Через змагання під каштанами пройшли майже 6 тисяч учасників із 25 країн. Майже всі вони стали провідними модельєрами у своїх країнах. І важливо, що попередники запалюють вогонь у наступниках, адже побачене не лише захоплює, а й викликає бажання зробити краще.

Не був винятком і цьогорічний конкурс «Печерські каштани». Його організаторам і авторам колекцій вдалося подолати черговий щабель на сходинах розвитку моди. Міжнародні експерти, які впродовж багатьох років оцінюють роботи учасників, дійшли висновку, що українські дизайнери впевнено стають законодавцями моди в світі.

Цьогорічний міжнародний конкурс — це чергова перевірка творчої майстерності і студентів, і викладачів. Оцінюючи роботу молоді, експерти водночас віддавали належне наставникам, які зуміли передати вихованцям не лише знання, а й творче горіння серця.

«Завдання університету, — вважає ректор КНУТД, президент XIX Міжнародного конкурсу «Печерські каштани» Іван Грищенко, — готувати спеціалістів, які зможуть стати щасливими. Лекцій для цього не досить. Університет має дати навички і вміння обстоювати свою позицію». Із цим важко не погодитися.

Яскравим святом творчого пошуку став фінал, де одна яскрава колекція змінювала іншу. Зробив цікавий висновок: вдалі вироби молодих дизайнерів не губилися в потоці краси, а запам’ятовувалися надовго. Окремі пальта, сукні чи чоботи викликали бажання сказати схвальні слова чи поділитися захопленням. У їхніх авторів велика перспектива.

«Усі учасники, а переможених тут не було, — зауважує керівник підприємства «Дана-мода» Людмила Іванова, — витримали екзамен на подолання труднощів. Набутий досвід їм знадобиться в житті». А поет Вадим Крищенко не втримався зазначити: «Печерські каштани» розвиваються та стверджують імідж України у світі».

Журі визнало найкращих у номінаціях «Одяг», «Взуття та аксесуари». Гран-прі в номінації «Одяг» отримали Анна Харченко та Олександра Сахневіч. Найкращою в номінації «Взуття та аксесуари» було визнано Владиславу Васютинську. Відзначили й майстрів художньої фотографії — Ярославу Степанович та Наталію Ковганич.

У здобутках учасників конкурсу є значний внесок підприємств індустрії моди, які допомагають молоді необхідними товарами для виготовлення колекцій. Тож не випадково слова вдячності лунали на адресу столичних ПАТ «Чинбар», ТОВ «Дана-мода», компанії Softorg й інших.

Микола ПЕТРУШЕНКО

для «Урядового кур’єра»