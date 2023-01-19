На всіх міжнародних майданчиках Україна доносить важливість нагальної реалізації ініційованої нею формули миру

Підтримка у світі української дипломатичної ініціативи «Формула миру» дуже відчувається. Цю заяву Президент Володимир Зеленський зробив за підсумками виступу першої леді Олени Зеленської у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Там вона представила всі елементи цієї формули, зокрема принциповий пункт про справедливість, що передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне.

«Світ чує Україну в Давосі — там знають, що росія зробила із Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, Харковом, нашим Донбасом та іншими територіями, на які рф принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста. Робимо все, щоб підтримка України стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки здійснили всі впливові учасники міжнародних відносин», — наголосив глава держави у відеозверненні до українців.

В історії Всесвітнього економічного форуму вперше відбувся виступ дружини лідера держави. Олена Зеленська презентувала формулу миру, що містить десять конкретних пунктів: від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності України, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території росії.

Олена Зеленська зазначила, що представляє формулу миру насамперед у гуманітарному, людському вимірі, й розповіла про тих українців, які потребують реалізації її пунктів якнайшвидше.

«Мир у нашому розумінні не дорівнює перемир’ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися батьки, сини й доньки. Щоб знову з’єдналися сім’ї, які були роз’єднані війною. Єднання — це те, що повертає мир», — цитує її слова Офіс Президента.

У Давосі Олена Зеленська відповіла на одне з найпоширеніших запитань щодо «втоми від України» і того, як заохочувати й надихати донорів підтримувати Україну.

«Україна нині веде боротьбу фізично, але й світ веде боротьбу морально. Нам усім потрібна ця перемога. Якщо весь світ стомився і ви можете зробити паузу, то уявіть, що буде, якщо стомляться українці. Ми також стомлені і морально, і фізично. Ми не маємо права на зупинку і дуже сподіваємося, що ви також відчуєте цю емоцію. Весь цивілізований світ уже так багато допоміг, що зупинка означатиме, що вся попередня допомога була марною. Не можна зупинятися на середині. Тут або нічого, або все», — підкреслила вона.

Агресора слід покарати

В Україні сподіваються, що за підсумками кількаденної роботи форуму у світі стане більше активних і впливових прибічників створення спецтрибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на відкритті проєкту Ukraine is You в Давосі заявив, що Україні нині більше, ніж будь-коли, потрібна консолідована міжнародна підтримка, щоб Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію та створила спецтрибунал.

«Спецтрибунал для притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні та механізм виплати нею компенсації за шкоду — найбільш реальні шляхи покарати агресора та запобігти повторенню таких воєн у світі. Тому їхня практична реалізація потребує більшої та якнайшвидшої консолідації цивілізованого світу», — цитує його слова ОП.

Андрій Єрмак нагадав, що Генасамблея ООН визнала росію державою-агресором. Однак оскільки Міжнародний кримінальний суд не має необхідної юрисдикції, слід терміново створити спецтрибунал, який зможе працювати набагато швидше та ефективніше і вже за два-три місяці звинуватити рф у злочинах проти людства. Щоб усі 80 тисяч злочинів росіян отримали відповідну оцінку.

Щодо компенсації величезної шкоди, якої завдала росія, то, за його словами, Генасамблея ООН вже погодилася з використанням концепції компенсації, яка передбачає створення міжнародного реєстру збитків та відповідну комісію щодо оцінки та фонду компенсації. При цьому фонд має фінансуватися коштами російських активів, зокрема золотовалютних резервів. Тож Україна звертається до союзників із проханням внести зміни до національного законодавства, щоб уможливити таку конфіскацію та передачу активів до фонду.

Цінність підтримки партнерів

У Давосі на традиційно потужному глобальному політичному й економічному майданчику перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко провела зустрічі з міністрами економіки різних держав та бізнесменами. Обговорювали післявоєнну відбудову України й реалізацію спільних проєктів, енергобезпеку, співпрацю в різних галузях.

Під час зустрічі з міністром економіки та планування Королівства Саудівська Аравія Фейсалом Алібрагімом Юлія Свириденко говорила, що одне з найважливіших питань сьогодення — відновлення української енергетики, яка постраждала від нападів росії.

«Бойові дії досі тривають, і ми чітко розуміємо, що не зможемо без об’єднаних зусиль наших міжнародних партнерів. А ключовими векторами післявоєнного розвитку України мають стати євроінтеграція, цифровізація в економіці, оборонно-промисловий комплекс, енергетика, агросектор, IT, будівництво та нова інфраструктура. Попри труднощі воєнного часу, є великий запит операторів ринку на розширення експорту української продукції до Саудівської Аравії», — цитує її слова пресслужба Мінекономіки.

Юлія Свириденко подякувала за зусилля Саудівської Аравії щодо посередництва в обміні полоненими й закликала колегу посилити економічний тиск на росію.

Відбулася зустріч із міністром економіки Республіки Гватемала Ханіо Розалесом.

«Гватемала — один з основних торговельних партнерів України в регіоні Центральної Америки. Ми були б дуже вдячні, якби уряд Гватемали розглянув можливість лібералізації режиму торгівлі з Україною. Україна зацікавлена в розширенні двосторонньої співпраці, зокрема в торгівлі та інвестиціях. Ми готові почати обговорення шляхів постачання вітчизняної агропродукції», — заявила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі з генеральним директором Японської організації зовнішньої торгівлі Сасакі Нобухіко Юлія Свириденко подякувала Японії за підтримку та допомогу, яку Україна одержує з перших днів війни. Зокрема за екстрену грантову допомогу обсягом майже 2,57 мільйона доларів США для підтримки електроенергетики України в зимовий період. Сторони обговорили розвиток торговельних відносин та участь у відновленні України.