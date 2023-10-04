На цьому наголосив Президент України на засіданні міністрів зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу, які вперше зібралися за межами ЄС — у Києві

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні, зазначив, що ця подія — не лише вагомий прояв солідарності з Україною, а й новий крок на посилення Європи, що додає їй лідерства та ініціативи.

«Дуже важливо, щоб ми всі зараз могли робити в кожній сфері кроки вперед, ні в чому не зупиняючись, додаючи Європі активності, додаючи Європі лідерства. Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції. Що більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, то менше буде шансів у росії на адаптацію до нашого спільного тиску», — зазначив Володимир Зеленський.

Серед важливих кроків, які потрібно зробити, Президент України назвав: по-перше, активність в оборонній підтримці України та захисті життя (постачання зброї, снарядів, розширення спектра підготовки українських воїнів і збільшення спільних виробничих потужностей ОПК); по-друге, залучення якнайбільше світових лідерів і держав до реалізації формули миру; по-третє, приєднання ще семи держав європейської спільноти до безпекових гарантій для України на шляху до НАТО; по-четверте, активізацію роботи щодо нового санкційного пакета Євросоюзу проти росії та розширення санкцій проти Ірану; по-п’яте, початок цього року переговорів про членство України в ЄС, затвердження інституціями Євросоюзу фінансового інструменту для України Ukraine Facility, а також прискорення роботи в Євросоюзі зі спрямування заморожених російських активів на фінансування відновлення України після руйнувань, яких завдала війна.

Мотивація для країни

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств актуальні питання підтримки нашої країни під час війни, інтеграції в ЄС, реалізації формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії рф проти України.

Глава держави зазначив, що сім рекомендацій, які Україна отримала від Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, були великим кроком уперед і важливою мотивацією для всіх українців.

«Ми виконаємо всі рекомендації. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб ми в цій конкретиці й жили. Ми дуже конкретна держава. Тому що в час війни треба виконувати те, що ти пообіцяв», — сказав він.

Президент зауважив, що Україні в майбутньому буде потрібно здійснити ще багато кроків та відповідних реформ.

Відповідаючи на запитання про перебіг реалізації української формули миру, Володимир Зеленський назвав значним успіхом залучення до цього процесу такої великої кількості країн. Президент звернув увагу, що представники різних континентів уже говорять про готовність обговорювати свої мирні ініціативи на майданчику формули миру. Тож формула має бути безальтернативною основою для проведення майбутнього Глобального саміту миру. Тому що саме Україна — жертва цієї неспровокованої та несправедливої війни, наголосив глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що триває дипломатична та юридична робота над різними форматами спеціального міжнародного трибуналу за скоєння злочину агресії проти України. Він наголосив, що для нашої держави важлива не назва, а справедливе покарання всіх винних у злочині агресії. Тому необхідно, щоб у постійних діалогах не дійшли до того, що цей трибунал матиме формат, який не приведе до жодних наслідків.

Глава держави зазначив, що приїзд міністрів закордонних справ країн ЄС до Києва — потужний сигнал того, що Європа разом з Україною.

Очікуємо на початок переговорів

Президент України провів зустріч з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем. Володимир Зеленський відзначив проведення першого в історії відносин між Україною та Євросоюзом виїзного засідання міністрів закордонних справ: «Ми щиро вдячні ЄС і державам-членам за підтвердження в такий спосіб єдності в підтримці України».

Володимир Зеленський наголосив на важливості прискорення надання нашій країні міжнародної військової допомоги. У цьому контексті було акцентовано на необхідності нового, восьмого траншу обсягом 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України, а також створення спеціального фонду допомоги Україні обсягом 20 мільярдів євро в межах EPF для сталої підтримки оборонних потреб нашої країни на 2024—2027 роки.

Було відзначено необхідність схвалення всіма державами-членами ЄС ініціативи Єврокомісії про започаткування Українського фонду (Ukraine Facility), який передбачає спрямування нашій країні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Сторони обговорили необхідність якнайшвидшого ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти росії та його ключові пріоритети.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на позитивну оцінку Єврокомісії в межах пакета розширення та ухвалення рішення Європейською радою щодо започаткування до кінця нинішнього року переговорів про вступ нашої країни в ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель під час зустрічі домовилися провести наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС у грудні цього року.

«Вступ до Європейського Союзу — наша пріоритетна мета. І ми спільно, злагоджено та наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше втілити її в життя», — наголосив Денис Шмигаль.

Він подякував Жозепу Боррелю за організацію історичної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві: «Це вкотре демонструє непохитну єдність і солідарність Євросоюзу з Україною».

Джерело:Офіс Президента, департамент комунікацій Секретаріату КМУ