Греція засуджує російську агресію, внаслідок якої гинуть українці, руйнуються міста та завдається шкода інфраструктурі країни. Росія має відповісти за ці злочини. Про це під час візиту до Києва заявила Президентка Грецької Республіки Катеріна Сакелларопулу.

Спілкуючись з журналістами під час підсумкової пресконференції, Президент України Володимир Зеленський відзначив, що провів з главою Греції змістовні та важливі для обох держав переговори, повідомляє пресслужба ОПУ. «Ми справді працюємо разом з грецькою стороною для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, закінчити російську злочинну агресію й повернути нормальне життя Україні. Саме з цією метою ми розвиваємо нашу співпрацю в оборонній, політичній, економічній, гуманітарній сферах», — сказав Володимир Зеленський.

Участь у повоєнній відбудові

Президент України поінформував співрозмовницю про ситуацію на фронті і подякував грецькій стороні за передачу нашій країні партії БМП-1.«Ми обговорили можливості Греції й надалі допомагати Україні, відновленню нашої територіальної цілісності», — зазначив він. За словами Володимира Зеленського, звільнення української землі від російських окупантів поверне безпеку й тим районам, де традиційно проживає грецька спільнота. Україна стала домівкою для понад 100 тисяч греків. Проте більшість міст і сіл, які стали рідними для грецької спільноти на українській землі наразі вщент зруйнували російські терористи. «Усі російські вбивці, усі російські кати мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні ними злочини. І я вірю, що Греція братиме активну участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України і спеціального міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування росією збитків, завданих цією війною», — наголосив Володимир Зеленський.

Під час переговорів двох президентів йшлося і про санкційну політику, зокрема підготовку дев’ятого пакета санкцій ЄС проти росії. Лідери також обговори проблему енергетичної загрози, спричинену російською агресією. «Антиєвропейська політика цієї держави має бути покарана, бо зараз на нашому континенті немає жодної родини, яка не відчула б на собі наслідки російського енергетичного шантажу», — переконаний Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі з Катеріною Сакелларопулу було приділено увагу й питанням відбудови України після бойових дій.«Я поінформував про наш план швидкого відновлення, про основні потреби у відбудові, які є вже зараз. Сподіваюся, що зможемо налагодити дієву співпрацю з Грецією у сфері відбудови», — сказав Глава держави.

Афіни підтримують спецтрибунал над рф

Зі свого боку Катеріна Сакелларопулу відзначила, що її візит свідчить про підтримку України.«Коли ми говоримо про демократію, європейські цінності, то Європейський Союз і міжнародна спільнота мають підтримувати ці цінності й захищати їх. Ми з першого дня на вашому боці. Ми підтримуємо вашу рішучість захистити вашу територіальну цілісність і підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно», — зазначила Президентка Греції наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Вона заявила, що Греція: «ніколи не визнає незаконного приєднання регіонів України до держави, яка напала на вас. Афіни засуджують російську агресію, внаслідок якої гинуть українці та завдається шкода інфраструктурі, грецька сторона переконана, що Росія має відповісти за ці злочини».

У зв’язку з цим Катеріна Сакелларопулу заявила, що Греція підтримуватиме всі позови України проти росії в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та створення Спеціального трибуналу щодо російської агресії в Україні. «Сьогодні я відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині. Я побачила, що зробила росія в цьому куточку України, але розумію, що подібне відбулось і в інших місцях, наприклад, у Маріуполі. Тому хочу сказати, що Греція беззастережно стоїть на боці України і підтримуватиме всі позови України до Міжнародного суду в Гаазі. Ми також підтримуватимемо всі ініціативи, пов’язані зі створенням Спецтрибуналу, оскільки воєнні злочини мають бути покарані», — сказала Катеріна Сакелларопулу.

При цьому вона наголосила, що Греція ніколи не забуде варварства, скоєного російськими загарбниками у Маріуполі та інших українських містах, через яке постраждали українські громадяни, серед яких було багато тих, хто мав грецьке походження. Катеріна Сакелларопулу засудила російські удари по інфраструктурі України, які штовхають на межу гуманітарної катастрофи. «Ми вимагаємо, щоб росія була притягнута до відповідальності», — наголосила президентка Греції.