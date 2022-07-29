Експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека» Тетяна Попова на своєму ютуб-каналі «Хроніки війни» обговорила з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим зернову угоду та нюанси її реалізації.

ПОПОВА: Останній напад росії на Одеський порт. Наскільки це є порушенням угоди?

КУБРАКОВ: Ми угоду підписували з Туреччиною та ООН. Почули їхню позицію. Вони вважають, що це дуже поганий акт з боку росії для початку дій. Але всі сторони домовилися, що ми будемо намагатися, щоб ця зернова угода працювала. Додам: якщо ми бачитимемо ризики екіпажів наших суден, коли почнеться відвантаження зерна, то ініціатива з нашого боку перестане діяти.

ПОПОВА: Скільки часу знадобиться, щоб побачити перший корабель, який покине Одеський порт?

КУБРАКОВ: Кілька днів.

ПОПОВА: Один, два?

КУБРАКОВ: У найближчі дні і ночі це відбудеться.

ПОПОВА: Які наступні логістичні кроки необхідно зробити для реалізації угоди?

КУБРАКОВ: Нам потрібно багато чого зробити з точки зору української залізниці. Тому що в цей час всі вантажі їхали до західних кордонів. То наше внутрішнє завдання. А є завдання зовнішні. Передовсім ринок повинен знайти судна, які будуть мати бажання, відповідну страховку і заходитимуть у наші порти.

ПОПОВА: Потрібно розмінувати якусь частину моря? Чи це проводитимуть якісь лоцмани?

КУБРАКОВ: Звичайно, нам потрібно розмінувати частину виходів з наших портів, так звані зелені коридори. І лише після цього ми можемо починати працювати.

ПОПОВА: Скільки кораблів прибуде в Одесу? Звідки і в якому порядку?

КУБРАКОВ: На це ми не готові відповідати зараз. Тому що ці так звані коридори формуються. Ринок шукає фрахти. Компанії можуть бути американські, європейські чи ще якісь, а кораблі, які заходитимуть, будуть найближчі в цьому регіоні: українські, турецькі, грузинські. Які будуть доступні, ті і фрахтуватимуть.

ПОПОВА: Одеський та інші порти не працюють з лютого цього року. Чи важко буде відновити роботу?

КУБРАКОВ: Ми тримали всіх людей, нікого не звільняли. Відправляли на простій, але нікого не звільняли. Тому думаю, що це не буде важко. Тому що вся ключова команда на місці.

ПОПОВА: Після переговорів з Туреччиною та ООН, яке ваше бачення москви? Чи бачите якийсь простір для інших переговорів?

КУБРАКОВ: Мені важко на це відповідати, тому що в нас була більше гуманітарна історія й економічна. А причини, які ви кажете, за межами цих речей. Тому я не готовий казати. Навіть ця ініціатива ООН, яку було підписано, зі всіх сторін якщо не порушується, але чітко показує, що будь-які домовленості, ініціативи можуть в будь-який час зупинитися. Саме це показується: ви можете казати що завгодно, вважайте себе переможцями. Кожна сторона вважала ООН, підіймала свій авторитет. Ердоган показав, що має в регіоні великий вплив. А ось вони на наступний день взяли і показали, що все ж таки останнє слово за ними.

ПОПОВА: Кораблі яких країн будуть першими заходити для вивезення зерна? Я розумію, що кораблі можуть бути зафрахтовані, але хто покупець?

КУБРАКОВ: Власники вантажів. Передусім думаю, що українські компанії. Тому що вони все-таки великі українські трейдери. Тому що вони вже у стані війни, так обережно скажу. Вони вже тут, присутні, з лютого для них ситуація не змінюється. Тому для них додатковий ризик — не проблема. Тому я впевнений, що це будуть українські компанії.

ПОПОВА: Скільки мільйонів тонн зерна можна буде вивозити на місяць з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»?

КУБРАКОВ: Ми хочемо в перші місяці вийти на 3, а загалом 5 мільйонів тонн.

ПОПОВА: На три порти?

КУБРАКОВ: Так, це не проблема для цих трьох великих портів.

ПОПОВА: Якщо рф продовжить обстріли портової інфраструктури, що буде з поставками?

КУБРАКОВ: Ми переходимо до плану «Б», який був весь цей час. Тобто будемо використовувати…

ПОПОВА: Дунайські порти?

КУБРАКОВ: Дунайські порти. Будемо використовувати залізницю, максимально завантажувати і рухатися в бік Польщі, Словаччини, Угорщини. Тобто все, що буде доступне, ми використовуватимемо. І вантажівки теж, ми багато для цього зробили.

ПОПОВА: Але ж дунайські порти не вивозять більш ніж мільйон тонн на місяць.

КУБРАКОВ: Вони зростають. Тобто буде в цьому місяці мільйон триста тонн. Ці речі важко порівнювати. Але який у нас вихід? Ми не будемо ризикувати людьми.

ПОПОВА: Ви знаєте, які країни найбільше потерпають від припинення поставок українського зерна?

КУБРАКОВ: Це більшість країн африканського континенту, Близький Схід. Ці країни — наші традиційні ринки.

ПОПОВА: Скільки грошей за вивезення 22 мільйонів тонн зерна отримає Україна?

КУБРАКОВ: Є якісь світові ціни, вони змінюються. Є частина, яка буде тут, в Україні. Ми спираємося на розрахунки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Вони кажуть, що приблизно мільярд доларів — це наші надходження протягом місяця, коли почнемо. Звичайно, хочемо більше.

ПОПОВА: Не вивезене зерно минулого урожаю — 22 мільйони тонн. Це зерно приватних фермерів чи державне?

КУБРАКОВ: 99%, як учора сказав Микола Сольський, — це приватне зерно приватних фермерів.

ПОПОВА: А що з урожаєм цього року? Його почали збирати?

КУБРАКОВ: Попередні цифри — зібрали 6,5 мільйона тонн. А загалом очікується досить непоганий урожай. Це те, що я чув від Міністерства аграрної політики. Я чув цифри 50—60 мільйонів.

ПОПОВА: Я також чула такі цифри, говорила Асоціація фермерів. Який відсоток перевезення агропродукції припадає зараз на вивезення залізничним транспортом, автотранспортом, портами Дунаю і Чорного моря?

КУБРАКОВ: Портів Чорного моря зараз немає.

ПОПОВА: А коли вони будуть, приблизно як розподілити?

КУБРАКОВ: Якщо зараз ситуація, то приблизно половина — це Дунай. Далі 30% — це залізниця і 20% —вантажівки. Якщо буде Чорне море, то працюватимуть три порти. І вони заберуть 70—80%, як і було до війни.

Тетяна ПОПОВА,

експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека»

(За матеріалами Укрінформу)