Буревії, ожеледиця, сотні знеструмлених населених пунктів і ДТП на дорогах — такими наслідками стихійних катаклізмів позначився другий місяць зими. Щоправда, обійшлося без критичного зниження температури. Але це ще попереду. За прогнозами синоптиків, лютий дошкулятиме тріскучими морозами. Недаремно народна мудрість характеризує його таким прислів’ям: «Лютий лютує, бо весну чує». Хай там як, а на порозі між зимою й весною хлібороби починають готуватися до нового трудового сезону. Пора вивозити на поля добрива, перевіряти запаси насіння, справність техніки. Мабуть, тому в лютому найменше релігійних свят.

Першого дня місяця, на Макара-Весноукажчика, старі люди приказують: «Макар до Оксани приїде на санях, якщо на Тимофія снігу навіє». За станом погоди прогнозували, якою буде весна. Якщо день сонячний — весна буде ранньою і теплою. Яка погода на Макара, такою буде впродовж місяця.

Вважають, що на Тимофія (4) половина зими минула. Але заметілі й морози ще дадуть про себе знати. Якщо цього дня йтиме сніг, то йтиме впродовж тижня. Яскраве полудневе сонце — провісник ранньої весни. Вітряна погода накличе заметілі. Пасічникам слід поцікавитися, як у вуликах поводяться бджоли. Якщо гудуть ледь чутно — переносять зиму добре; гучне тривожне гудіння означає, що сім’ї бракує їжі.

Оксана-Веснопровісниця нагадує господарям, що слід ретельно перевірити запаси кормів для худоби. Від цього дня до весняного випасу їх потрібно не менше, ніж з’їдених. Сіно дають потроху телятам, ягнятам, а коровам — тільки перед доїнням. Якщо на Оксани тепла погода, такою буде й весна.

Головне релігійне свято у лютому — Стрітення Господнє. Його прадавні назви — Зимобор, Громниці. До наших часів збереглося народне прислів’я: «Минули Громниці — прощавайте, вечорниці». За давнім повір’ям, на сороковий день після Різдва Христового зима зустрічається з весною. Парафіяни освячують у храмах воду та свічки. Свічка-громничка вважається оберегом. Повернувшись із церкви, господарі обходять з нею обійстя, а водою окроплюють помешкання, худобу і птицю. Якщо когось із членів сім’ї проводжали в далеку дорогу, йому давали крихту воску від громнички як запоруку безпечного повернення до домівки.

Стрітенських народних прикмет в українському національному фольклорі дуже багато. Найпоширеніші з них стосуються прогнозування погодних умов. Якщо на Стрітення свічки у церкві горять тихо — на спокійне літо, а якщо потріскують — літо буде з грозами; якщо день морозний і похмурий — весна буде ранньою і холодною; якщо погода сонячна — на врожай зернових і добре роїння бджіл; капіж — буде гарний урожай пшениці, а якщо снігопад — весна буде вологою. У сільських навчальних закладах досі побутує добра традиція — вивішувати на Стрітення шпаківні. Це подарунки провісникам весни.

Останнього тижня перед Великоднім постом відзначають Колодія — праслов’янське свято на честь весняного сонця. Його ще називають Сиропусний тиждень, Колодки, Масниця. Головна назва, мабуть, походить від того, що з наближенням весни сонце піднімається на небесному колі дедалі вище, а його тепло передається природі й людям відчутніше. Коло діє на оновлення життєвих процесів на Землі. Під час свята дівчата чіпляють хлопцям на груди чи до пояса маленьку вербову колодочку, перев’язану стрічкою. Хлопці віддають «колодку» під час Великодніх свят так: дівчина дарує обранцеві в гаптованій хустинці (з поцілунком) кілька писанок. За це парубок замовляє музики і запрошує її у танець. Обряд цей суто український, і йому нема аналогів в інших народів. Свято Колодія детально описав у монографії «Український рік у народних звичаях» канадський етнограф українського походження Степан Килимник.

На жаль, не в кожну українську сім’ю свято Колодія принесе радість, а багатьом дівчатам серце стисне туга за навіки втраченим судженим. На цей тиждень припадає сумна дата — День Героїв Небесної Сотні. Перша жертовна кров учасників протистояння Євромайдану і злочинної влади Януковича пролилася на вулиці Інститутській. А в цей час російський спецназ вторгся на територію АР Крим. В історію нашої держави ці події вкарбуються як початок гібридної війни з північним сусідом. Після окупації Криму і частин Донецької та Луганської областей Росія у цій війні — визнаний агресор. За вчинені на загарбаних територіях злодіяння їй доведеться рано чи пізно відповідати перед міжнародним судом. Він відбудеться. Україну як незалежну державу активно підтримує світова демократична спільнота. Здійсниться полум’яний заклик Тараса Шевченка: «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!»

НАШ КАЛЕНДАР

1—4 лютого — Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

4 лютого — Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак

6 лютого — Міжнародний день несприйняття операцій на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва; Оксани-Веснопровісниці

12—18 лютого — Сиропусний тиждень. Колодія. Масниці

15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав; Стрітення Господнє

19 лютого — Початок Великоднього посту

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; вторгнення російського спецназу на територію АР Крим (2014); Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»