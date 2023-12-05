Захід було присвячено реалізації десятого пункту формули про підтвердження закінчення війни. До обговорення, яке відбулося на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль», долучилися 86 учасників: представники 83 держав і трьох міжнародних організацій.

Звертаючись до присутніх, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак нагадав, що о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту «Бориспіль» вилетів останній пасажирський літак. Він висловив переконання, що невдовзі «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.

«Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні гарантувати безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям — вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми», — сказав він.

Андрій Єрмак розповів учасникам зустрічі, що за рік спільної роботи всіх причетних формула миру, яку запропонував Президент України, стала цілісною структурою, її елементи взаємопов’язані. «Я радий констатувати прогрес за кожним з дев’яти пунктів, які ми вже опрацювали», — зауважив він.

Кінець війни — єдине можливе рішення

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт «Бориспіль» став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

«Дев’ять пунктів формули відображають найважливіші елементи майбутнього, побудованого на справедливому, міцному, стійкому мирі. Саме такий мир зараз потрібен не лише Україні, а й усьому світу. Жодного умиротворення. Кінець війни — єдине можливе рішення. Про це завершальний пункт формули миру», — наголосив він.

Андрій Сибіга розповів, що до робочої групи №10 на рівні послів, яку він очолює разом з міністром оборони Рустемом Умєровим, входять представники 20 держав і міжнародних організацій. За його словами, експерти розробляють модальності того, як покласти край цій війні, і перший результат роботи може бути представлено на наступній зустрічі радників з національної безпеки.

Міністр оборони України Рустем Умєров запропонував під час розмови про стійкий мир подумати про місто Авдіївку на Донеччині, де десять років тому вирувало життя. А потім почалася російська агресія на Донбасі, були домовленості з росією, які передбачали припинення вогню, але не дали стійкого миру цьому місту на лінії розмежування. Він також зазначив, що й нині російські війська не руйнували б Авдіївку та багато інших українських міст, якби міжнародна система безпеки мала вплив на росію. Тому настав час оновити архітектуру міжнародної безпеки. На переконання міністра, єдиний спосіб забезпечити гарантії миру — перемогти росію на полі бою. Щоб завдати такого нищівного удару агресору, українські воїни повинні мати новітні технології та зброю, яка може дати адекватну відповідь на російські промислові можливості та людські ресурси. І Україна має певні власні розробки, вона готова до спільного виробництва, досліджень і розробок з партнерами.

Багатосторонній договір буде оптимальним

На думку міністра юстиції України Дениса Малюськи, оптимальний юридичний механізм закінчення війни — багатосторонній договір, до якого можуть долучитися багато різних зацікавлених підписантів.

«Не лише Україна й росія, а також гаранти. Можливо, навіть треті сторони з окремими зобов’язаннями», — пояснив він.

Крім того, за словами міністра, помилки минулого вказують на необхідність чітких формулювань і наявності юридично прописаних зобов’язань.

«Ми хотіли б, щоб цей документ ратифікували парламенти країн, які його підпишуть. І щоб був певний механізм для подолання конфліктів, тому що не всі конфлікти потрібно врегульовувати силою», — зазначив Денис Малюська.

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у зверненні до присутніх зазначила, що лише повноцінний безпековий документ чи система безпекових документів і гарантій їх дотримання можуть зупинити агресію назавжди.

«Парламентський вимір дипломатії надзвичайно важливий для пункту десятого формули миру. Очевидно, що фінальний документ про встановлення миру підписуватимуть не лише дві країни. Сталий мир у разі закінчення війни можна забезпечити лише консолідацією країн світу та суспільної думки народів, які представляють їхні парламенти», — переконана вона.

Учасники зустрічі заслухали звернення президента міжнародної неурядової організації громадських діячів The Elders, експрезидента Ірландії Мері Робінсон та колишнього Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, які закликали всі країни докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в Україні на основі ключових принципів Статуту ООН. Також ішлося про важливість створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

Переконання більшості українців

Лідер кримськотатарського народу народний депутат України Мустафа Джемілєв наголосив: більшість українців вважає, що агресора необхідно вигнати з нашої землі, він має компенсувати всі завдані Україні збитки, а винних у розв’язанні цієї війни слід притягнути до відповідальності.

«Мирний план Президента України з десяти пунктів повністю відображає думку переважної кількості жителів нашої країни, ґрунтується на основоположних принципах міжнародного права. Ми дуже розраховуємо, що міжнародна спільнота підтримає цей план і допоможе в його реалізації», — сказав він.

Лауреат Нобелівської премії миру правозахисниця Олександра Матвійчук зазначила, що люди в Україні хочуть миру більше за всіх, але мир не може настати, якщо країна, яка бореться з агресією, припинить це робити. «Стійкий мир означає можливість для людей жити без страху насильства й мати довгострокову перспективу», — наголосила вона.

З мотиваційною промовою до учасників звернувся амбасадор United24 Річард Бренсон.

В обговоренні формули миру, зокрема її десятого пункту, взяли участь посли США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, Франції, Японії, Нідерландів, Бразилії, ПАР, Індії, Литви, Норвегії, тимчасовий повірений Польщі в Україні, голова Офісу Ради Європи в Україні, посли Швейцарії, Румунії та Латвії, інші учасники. Дипломати наголошували, що справедливий і стійкий мир має ґрунтуватися на принципах поваги до суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. Було відзначено важливість того, що планування повернення миру відбувається ще під час війни.

Підсумовуючи, Андрій Єрмак акцентував, що з кожною зустріччю на рівні радників з національної безпеки та зовнішньої політики їх учасників стає дедалі більше, і на початку 2024 року має відбутися наступна.

«Дедалі досяжнішим стає Глобальний саміт миру — зібрання лідерів світу, відданих якомога швидшому встановленню справедливого, тривалого та всеосяжного миру. І ми віримо, що цей саміт відбудеться вже незабаром», — сказав Андрій Єрмак. Він нагадав, що під час зустрічі радників на Мальті було заслухано звіти перших п’яти робочих груп і анонсував четверту зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться незабаром. Після цього можна буде переходити до обговорення порядку денного і проведення першого установчого Глобального саміту миру.

Джерело: Офіс Президента