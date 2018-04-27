Під час цьогорічного вже п’ятнадцятого Глобального аналітичного саміту компанії Huawei було оголошено нове бачення і місію визнаного лідера телекомунікаційних технологій: «Донести цифрові послуги кожній людині, в кожен дім і організацію задля інтелектуального світу без кордонів».

У багатьох країнах не майбутнє, а вже теперішнє нерозривно пов’язане із цифровою економікою. За прогнозами провідних аналітиків, у 2018 році світовий ринок обладнання, програмного забезпечення та послуг, орієнтованих на проекти цифрової трансформації, сягне 1,3 трильйона доларів.

Щодо України маємо констатувати: ми лише на початку шляху, та з допомогою лідерів ринку інформаційно-комунікаційних технологій, які готові підставити плече українському урядові, можемо істотно прискоритися.

17 січня цього року Кабінет Міністрів затвердив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018—2020 роки та схвалив план заходів щодо її реалізації. Документ може стати драйвером розвитку ринку продажу корпоративного сектору IT-обладнання та рішень, які підвищують ефективність бізнесу за рахунок оптимізації процесів виробництва й адміністрування. Про це йшлося під час конференції Huawei Ukraine Enterprise Day, яка відбулася 17 квітня у Києві й зібрала понад 600 українських фахівців телекомунікаційного сектору та експертів міжнародного рівня.

Корпоративний підхід

Організатор заходу компанія «Хуавей Україна» підтвердила: розпочинає повномасштабний вихід на український ринок інформаційно-комунікаційних технологій для корпоративного сектору з обладнанням всесвітньо відомого бренда Huawei. Отже, вперше підприємства та організації зможуть отримати комплексні рішення від одного виробника — від мережевого обладнання до програмного забезпечення. Це дасть змогу осучаснити ІТ-інфраструктуру та спростити її сервісне обслуговування через «єдине вікно».

«Huawei — відомий в Україні постачальник обладнання для операторів зв’язку. Тепер ми хочемо ознайомити з нашими рішеннями українських корпоративних споживачів. Мало хто з них знає, що 45 компаній з першої сотні Fortune 500 обрали саме Huawei для цифрових перетворень, наші системи збереження даних найпродуктивніші, а хмарні рішення — одні з найкращих у світі. Ми лідери з інвестицій в інновації. Українські підприємства готові впроваджувати сучасні ІКТ. Тому ми ставимо перед собою амбітну мету: за рік зайняти 10—15 відсотків ринку», — зазначив директор «Хуавей Україна» Чжоу Хаодзе.

Про те, які рішення пропонує компанія для українського ринку, журналістам провідних вітчизняних засобів масової інформації на полях форуму розповів президент корпоративного напряму Huawei у Центральні Азії та на Кавказі Чжао Січу:

— Наша місія полягає в тому, щоб надати цифрові технології для кожної людини, дому та організації для створення повнозв’язаного інтелектуального світу. У нас багато рішень: від розумної освіти та електронної охорони здоров’я до розумного землеробства й інтелектуального транспорту. Україні ми пропонуємо рішення Safe City, що обслуговує майже мільярд людей у понад 230 містах більш як 90 країн. Ми пропонуємо рішення щодо розумних електромереж, транспорту, комунального господарства, наприклад розумне освітлення, хмарні технології, інтернет речей — у нас є власний чипсет, що його можна вбудовувати у різні пристрої, приміром, лічильники води, газу, й інтелектуальна платформа.

Серед найефективніших рішень, про які з гордістю розповідають топ-менеджери Huaweі, — «Безпечне місто». Кілька років тому його успішно реалізували у столиці Таджикистану Душанбе — місті з 800 тисячами населення та площею 125 квадратних кілометрів. У полісі були великі проблеми з дорожнім рухом — понад 200 тисяч автомобілів створювали величезні затори. Компанія розробила інтелектуальну систему руху, командний центр, встановила понад 1200 відеокамер. У підсумку рівень злочинності знизився на 13%, кількість дорожніх інцидентів — на 50%, рівень виявлення злочинів зріс на 30%.

«Допомагали зробити відеоспостереження в Молдові. Ситуація на дорогах поліпшилася. Говоримо про створення проектів Safe/Smart City в деяких інших державах нашого регіону, що об’єднує 11 країн, серед них Україна.

Цікаві проекти щодо розумного освітлення. Така технологія дає змогу зменшити споживання енергії на 80%. Візуалізоване керування та прогнозоване обслуговування зменшують операційні витрати на 90%, — з гордістю розповів журналістам Чжао Січу і наголосив: — Україна — туристська країна. У нас є рішення, яке дає змогу оптимізувати систему управління туристами. За приклад можна взяти китайське місто Дуньхуан, яке використовує такі рішення. Кількість туристів там зросла на 30 відсотків».

Цифровий порядок денний від уряду

Тож Україні є до чого прагнути. Як ми вже зазначали, український уряд ухвалив амбітний цифровий порядок денний. Чи планує компанія брати участь у його реалізації, кореспондент «Урядового кур’єра» поцікавився у Чжао Січу:

— Країни нашого регіону ухвалюють програми цифровізації. Такі документи, наприклад, вже мають Білорусь та Казахстан. Huawei співпрацює з цими країнами у реалізації їхніх планів цифровізації. Підготовка такої програми — це правильний шлях. Україна ухвалила більш стратегічний документ, що визначає основні вектори розвитку, і розроблятиме окремі програми за певними напрямами. Тому ми переконані, що наш досвід і рішення допоможуть у реалізації цифрового порядку денного України.

Huawei представлений у 170 країнах. Ми відкриті для співпраці — це одна з наших ключових цінностей. Тому сподіваюся, що цього року побачимо спільний проект в Україні.

У структурі «Хуавей Україна» у 2017 році завершено створення окремого підрозділу у складі понад 20 осіб для співпраці із бізнес-клієнтами — Enterprise business group (EBG). Визначено основні напрями роботи: державний сектор, енергетика, нафтогазовий комплекс, банки, транспорт, інтернет-провайдери. Окрема команда працюватиме над просуванням рішень «Безпечне/Розумне місто». Група інженерів розробляє клієнтські рішення на конкретне замовлення. Для канального продажу налагоджено системну роботу з партнерами, кількість яких зросла за рік утричі й перевищує 100 компаній. Партнерську мережу Huawei розвиває разом з компанією МТІ — одним з досвідчених провідних дистриб’юторів ІТ-продуктів в Україні. А партнерські зустрічі Enterprise day для обговорення сучасних тенденцій у галузі ІКТ обіцяють зробити щорічними.

Поки що найбільшими замовниками обладнання і програмних продуктів залишаються державні структури. Справді, обравши західну модель розвитку, Україна зобов’язана відповідати стандартам європейського суспільства: підвищити рівень розвитку інфраструктури, полегшити умови для ведення бізнесу, позбутися паперової бюрократії — перевести дані у хмари, створити відкриті реєстри, відкривати ще більше центрів адміністративних послуг тощо. Тож недарма серед найбільших замовників модернізації — держбанки, енергетичний і транспортний сектори.

В українського уряду є розуміння того, що майбутнє вітчизняної економіки перебуває у цифровій площині. А гальмувати нині розвиток цифрової економіки, впровадження ІТ-сервісів і платформ — це злочин, тож опір деяких структур і окремих чиновників, яким не вигідна прозорість і боротьба з корупцією, потрібно нещадно долати. І дорожити партнерами, що з’являються на цьому шляху.

Партнер з надійним резюме

Про те, що Huawei і надалі посідатиме лідерські позиції на ринку телекомунікаційних технологій, свідчить звіт компанії: у 2017 році чистий прибуток збільшився на 28,1% — до 7,3 мільярда доларів. Упродовж наступних 10 років компанія збільшить інвестиції в технологічні інновації, вкладаючи щорічно понад $10 мільярдів.

«Можливості та виклики з’являються швидше, ніж будь-коли раніше, і постійні відкриті інновації — єдиний спосіб, який дасть змогу нам залишатися лідером у грі. Упродовж наступних 10 років Huawei нарощуватиме інвестиції в технологічні інновації, вкладаючи щорічно понад $10 мілярдів», — зазначає голова ради директорів Huawei Кен Ху.

Говорячи про плани на 2018 рік, він сказав, що нові технології, такі, як інтернет речей, хмарні обчислення, штучний інтелект і 5G отримають широке застосування.

За даними опублікованого звіту, загальний річний доход компанії у 2017 році становив 603,6 мільярда юанів ($92,5 мільярда на основі обмінного курсу на кінець року), збільшившись на 15,7% порівняно з 2016-м. У 2017 році інвестиції Huawei у дослідження і розробки досягли 89,7 мільярдів юанів ($13,8 мільярдів), що на 17,4% більше порівняно з 2016-м. Витрати на дослідження і розробки компанії за останнє десятиліття перевищили 394 мільярди юанів ($60,4 мільярда).

У 2017 році компанія Huawei відкрила напрям із хмарних технологій (Cloud Business Unit), який започаткував 99 хмарних сервісів із 14 основних категорій і понад 50 рішень. Компанія також представила платформу Enterprise Intelligence (EI) і налагодила співпрацю з понад 2000 партнерів щодо подання хмарних сервісів.

Як зазначено у звіті, фінансову інформацію річного звіту 2017-го незалежно перевірила аудиторська компанія KPMG.