Одразу після визволення правобережної частини Херсонщини на відновлення електропостачання її населених пунктів вирушили бригади Рівнеобленерго.

Відтоді безперервно працюють вахтовим методом. Найбільше моральне задоволення, кажуть енергетики, отримують, коли в українські села разом зі світлом повертається життя.

«Вражає відкритість херсонців»

«Якщо у країні біда, треба гуртуватися й допомагати одне одному», — переконаний електромонтер п’ятого розряду Віктор Яремчук. Саме він одним з перших вирушив на енергетичну передову. А звістка, що ворог влучив у підстанцію в Рівному, застала його та колег у дорозі на Херсон. Тоді й Рівне поринуло у блекаут. Але хіба це порівняти з тим, що пережили люди на Херсонщині? За 20 кілометрів від місця, де працювали рівняни, ще тривали бойові дії.

Віктор керує автомобілем з лебідкою, його брат Вадим — автовишкою. Обидва не лише підіймають колег-електромонтерів на висоту, а й самі прокладають дроти в мережах 35 кВ. Найскладніше, кажуть, було торік перші два місяці: частину підстанцій та мереж знищили в боях, ще більше ворог свідомо руйнував відступаючи. Енергетики вчилися розрізняти вибухові пристрої, щоб убезпечити себе. Узяли за правило: жодного самостійного кроку вбік — тільки після саперів.

«Найбільше вразили наших героїв світла масштаби руйнувань, особливо коли наблизилися до Дніпра. Там у селах залишилися поодинокі жителі. Та щойно з’являлося світло, поверталися люди. Виявляється, місцеві далеко не від’їжджали — перебували в родичів, знайомих неподалік», — каже голова правління Рівнеобленерго Сергій Невмержицький.

Нині наближається до завершення вже 11-та трудова вахта рівненських енергетиків на Херсонщині. Високопілля, Осокорівка, Біляївка, Хрещенівка, Архангельське, Суханове, Новодмитрівка, Борозенське, Піонер — це неповний перелік населених пунктів, у яких рівняни відновили роботу підстанцій. Завдяки їхнім золотим рукам запрацювало 11 енергетичних об’єктів 35/10 кВт, а електропостачання повернулося до майже пів сотні населених пунктів.

Нині на Херсонщині перебувають працівники Дубенської, Млинівської та Корецької дільниць.

«Вражають місцеві жителі — їхні відкритість, терплячість, доброзичливість, бажання допомогти, а також злагодженість. Відчуваємо підтримку персоналу Херсонобленерго, практичну допомогу від електромонтерів Житомиробленерго, з якими працюємо пліч-о-пліч. І звісно, від рідного підприємства, яке забезпечує нас харчуванням, засобами захисту, інструментами», — каже майстер з ремонту устаткування Млинівської дільниці Олександр Кобильчак.

«Ми постійно в контакті з керівництвом Херсонобленерго, тож відправляємо на відновлення техніку та фахівців, яких там потребують», — уточнює Сергій Невмержицький.

Енергетики одностайні: готові їздити на допомогу до перемоги і довше, до повного відновлення понівеченого, але мужнього й незламного південного краю.

У Рівнеобленерго відгукнулися й на прохання про допомогу від Чорнобаївської, Білозерської та Дар’ївської територіальних громад, що постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Туди відправили матеріали для осушування та відновлювальних робіт.

Подяки від керівників громад та Херсонської ОВА — на чільному місці в кабінеті Сергія Невмержицького: пульс нескореного півдня б’ється і за тисячу кілометрів. Поряд — подяки від військових. Тут не залишили поза увагою жодного з їхніх прохань: чи то автомобілі, чи то дрони, чи то кошти на найнеобхідніше.

Разом із Кочубеївкою

Паралельно добровольці відновлюють пошкоджені будинки жителів півдня України. Бригада будівельників із Сарненського району працювала в селі Заградівка. Місцеві вже впізнають начальника Рівненської ОВА Віталія Коваля, який кілька разів відвідав ці краї. Пані Тетяна, будинок якої відновлюють волонтери з Рівненщини, розповідає: «3 травня на нас летіло із «граду». За лічені секунди ми із чоловіком встигли сховатися в підвалі і залишилися живими. У хаті ж знесло дах, повибивало вікна. Ми в захваті від того, як працюють ваші хлопці: від самісінького ранку до смерканку, на всі сто, а то й на двісті відсотків». Жінка обіймає Віталія Коваля наче рідного. А він у відповідь: «Тепер розумію, як важливо нам усім бути разом».

Нині волонтери відбудовують Орлове. Координують роботи фахівці департаменту будівництва та архітектури ОВА.

«Архітектори й інженери департаменту працюють разом з волонтерами. Громади Херсонщини, на жаль, не мають тієї спроможності, що була до війни. Не вистачає спеціалістів, які можуть скласти акт, визначити обсяг завдань і проконтролювати роботу. Рухаємося впевнено. Уже відновлено 65 відсотків об’єктів на території Кочубеївської громади, якою опікується наша область у межах Всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч», — повідомив Віталій Коваль.