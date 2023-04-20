«Знаєш, — сказала Оксана, — а всі дороги ведуть зовсім не в Рим». — «А куди ж?» — запитав Влад. «Звісно, у Беркозівку».

Ця жартівлива розмова пригадалася Оксані пізніше, коли вже трохи облаштувалися в селі неподалік Канева. А воно одразу розвіяло всі сумніви молодого подружжя, яке щойно полишило місто Дніпро і вирішило спробувати почати нове життя в затишному мальовничому селі на Черкащині.

Найбільше після гамірливого мегаполіса тут вражає тиша. І шум весняного вітру. І щебет пташок, щойно благословиться на світ. Звикають колишні дніпровці.

Допомогли «Творці простору»

Потужний удар ворожих ракет по Дніпру, що зруйнував сусідню багатоповерхівку, став останньою краплею, яка переповнила чашу їхнього терпіння. І не тільки тому, що від цього стало зовсім страшно за сім’ю. У Дніпрі подружжя займалося дуже потрібною справою — разом створили тут центр розвитку для дорослих і дітей. Влад працював реабілітологом, Оксана — психологом та соціальним педагогом. Постійні повітряні загрози не давали змоги нормально жити й працювати, розвивати свою справу. Тому вирішили їхати, ділиться спогадами Оксана. Їхнім вибором, такою сакральною точкою на карті й стала Беркозівка.

А знаєте, чому село так називається? За однією з легенд, його назва походить від татарських слів «бер» і «коз», що означають «вродлива дівчина». Очевидно, легенда має підґрунтя, адже люди, які живуть у селі, за оцінкою приїжджих, дуже гарні. Як хочеться допомогти, щоб підступні ворожі задуми не зіпсували їхнього життя. А посприяти в цьому молоді фахівці можуть своїми знаннями та професійними навичками. Нині окремі консультації вони проводять онлайн для клієнтів із Дніпра, однак уже вивчають можливості й потреби, щоб продовжити професійну справу на Черкащині.

«Ми звикли до великого міста, свого побуту й стилю життя. Але нині маємо інші пріоритети, головні думки: про безпеку, живе спілкування, єдність навколо спільних ідей, тому звикаємо до нового середовища, нового помешкання тут, у Беркозівці», — додає Оксана.

А про помешкання для них, до речі, подбали ініціатори проєкту, який торік у вересні став переможцем конкурсу. Він так і називався: «Будинки для ВПО». Представники громадської організації «Творці простору» кияни Дмитро Лебедєв та Оксана Кагарлицька, які й самі лише кілька років тому відкрили для себе переваги життя в селі, ще раніше разом з однодумцями придбали в Беркозівці кілька занедбаних будинків, привели їх до ладу й використовували для відпочинку із друзями. Коли з початком війни в Україні люди почали шукати безпечніші регіони для переїзду, Дмитро й Оксана вирішили, що було б чудово облаштувати один із будинків саме для переселенців. І облаштували.

Хоч будинку майже 100 років, завдяки спільній праці за кілька місяців тут було створено прийнятні для життя умови. Роботи було багато — від прибирання чагарників на прибудинковій території й до фактично повної реконструкції всередині хатини. Стеля, стіни, підлога, вікна, двері тощо — все це теж було відремонтовано, пофарбовано або й замінено. Перебудували пічне опалення, замінили проводку й підвели воду до будинку, встановили бойлер, ванну, щоб нові господарі мали елементарний комфорт.

Загалом, за словами учасників проєкту, що його реалізовує Фонд «МХП — Громаді» у партнерстві з Миронівською птахофабрикою, на це витрачено майже 160 тисяч гривень, з яких 100 тисяч — внесок підприємства, а решту у вигляді власних коштів та праці інвестували самі автори ідеї. До облаштування будинку долучилися активісти громадського об’єднання «Творці простору», місцеві жителі, сусіди. А Степанецька ОТГ та Беркозівський старостат допомогли із дровами для опалення, провели інтернет і надали базові харчові продукти.

Нове життя — нова робота

Демографічна ситуація під час війни на Черкащині істотно змінюється. У відносно спокійну тилову область приїжджають люди з дуже різноманітним професійним досвідом та навичками. Як розповіли в обласній службі зайнятості, переважно це жителі Донецької, Київської та міста Києва, Харківської й Луганської областей. Багато з них раніше працювали в гірничодобувній чи нафтопереробній галузях, займалися науковою діяльністю або мали вузькопрофільну спеціальність, яка була вкрай важливою на конкретному виробництві.

Розв’язавши житлову проблему, вони починають шукати роботу на новому місці. Із цим допомагають фахівці служби зайнятості. Розподіл безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за реєстрацією такий: у Черкаській філії обласного центру зайнятості 51,0%, Уманській — 22,7%, Звенигородській — 18,7% та Золотоніській — 7,6%.

Загальна кількість офіційно зареєстрованих ВПО в області нині 59 042, з них у Черкасах — 27 824, Смілі — 6785, Каневі — 3949. Як розповіла голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, нині навіть порівняно з минулим тижнем у районі відзначають певне зростання кількості внутрішньо переміщених осіб.

Фахівці служби зайнятості зауважують, що під час пошуку роботи на новому місці приїжджі стикаються з багатьма труднощами. Зокрема на працевлаштуванні позначаються брак вакансій за спеціальністю та рівнем освіти, нестача у шукачів професійних навичок та досвіду роботи в конкретних галузях, низька заробітна плата, проблеми з оформленням на роботу через брак необхідних документів, нерозірвані трудові відносини з попереднім роботодавцем. Особливо складно інвалідам, які потребують особливої допомоги.

«З урахуванням цих особливостей для кожного, хто звернувся до нашої служби, — розповів директор обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, — і складаємо індивідуальний план працевлаштування. Дехто обирає тимчасову зайнятість, комусь підбираємо роботу за спеціальністю, а хтось обирає шлях перенавчання відповідно до потреб локального ринку праці.

Торік у Черкаській обласній службі зайнятості отримували послуги 3460 людей з областей, де тривають бойові дії. З них 3067 осіб отримали офіційний статус безробітного, серед них 128 людей з інвалідністю. Загалом за час повномасштабної війни послуги в обласній службі зайнятості надано 139 інвалідам, 20 із них працевлаштовано. Ще 136 отримали профорієнтаційні послуги, двоє проходили професійне навчання. На 13 квітня цього року на обліку в Черкаській обласній службі зайнятості перебувало 29 безробітних цієї категорії».

Загалом з початку повномасштабної війни на Черкащині працевлаштовано 778 ВПО. З них 570 мали статус безробітного. За видами економічної діяльності найбільше громадян працевлаштовано в переробній промисловості (25,7%), торгівлі та сфері послуг (17,7%) та в сільському господарстві (9%). Під час війни восьмеро працевлаштовано шляхом компенсації роботодавцям витрат на оплату праці.

Соціальне підприємництво підставляє плече

За сприяння обласної служби зайнятості 21 безробітний пройшов професійне навчання. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 20 осіб. Профорієнтаційними послугами охоплено 3767 безробітних з-поміж ВПО.

Тільки за три місяці цього року працевлаштовані 82 безробітні із числа ВПО. Серед них за професійними групами: семеро державних службовців, 26 професіоналів та фахівців, 13 технічних службовців, восьмеро працівників торгівлі та послуг, чимало кваліфікованих робітників.

Серед найпопулярніших галузей відкриття чи розвитку бізнесу серед внутрішньо переміщених осіб у службі зайнятості відзначають роздрібну торгівлю, ремонт і технічне обслуговування автотранспорту, переробне виробництво тощо.

Григорій Дендемарченко поділився перспективами та планами, які поліпшать працевлаштування ВПО. Служба, яку він очолює, наполегливо працює над втіленням програм для стимулювання роботодавців. Соціальне підприємництво нині може бути одним з дієвих інструментів у розв’язанні актуальних суспільних проблем. Тому державна служба зайнятості пропонує активні програми для бізнесу, покликані допомогти у вирішенні питань працевлаштування або збереження робочих місць для соціально вразливих категорій населення, зокрема ВПО. Серед них програма з надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних (постанова КМУ від 10 лютого 2023 р. №124), в яку входить надання компенсації фактичних витрат роботодавця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Чинність програми поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які за направленням центру зайнятості працевлаштовують осіб, що належать до пільгових категорій і перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць. Запропоновано надання компенсації обсягом 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більш як розмір мінімальної заробітної плати, роботодавцям, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19—21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більш як п’ять років.

Нині вісім роботодавців Чигиринщини вже отримали таку компенсацію за працевлаштування 27 внутрішньо переміщених осіб загальним обсягом 266 тисяч гривень.

Як зауважують в обласному центрі зайнятості, інформація про надання компенсацій зацікавила багатьох роботодавців, тож є небезпідставні сподівання, що поряд з іншими активними програмами реалізація заходів стимулювання допоможе забезпечити роботою багатьох жителів області, зокрема тих, хто у зв’язку з війною змінив місце проживання.

ДО РЕЧІ

В Україні створили безкоштовний онлайн-курс для ВПО

Освітня онлайн-платформа Prometheus створила безкоштовний навчальний курс для внутрішньо переміщених осіб.

Він розроблений експертами громадських організацій, які опікуються правами постраждалих від війни осіб.

На онлайн-платформі зібрана корисна інформація про соціальні гарантії, юридичні консультації, медичне забезпечення, працевлаштування й освіту.

Навчальний курс допоможе внутрішнім переселенцям швидше інтегруватися у нові громади.

Він буде корисний не тільки для ВПО, а й для представників організацій, які надають допомогу, консультації та підтримку внутрішньо переміщеним особам.

Зареєструватися на навчальний курс можна, перейшовши за посиланням на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.