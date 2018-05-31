На Виноградівщині, яка славиться давньою історією полювання, цієї суботи відзначали День мисливця. Другий рік обласне свято проходило в урочищі Великий ліс на території Виноградівського держлісгоспу. Господарі зустрічали представників усіх місцевих товариств мисливців і рибалок, колег з інших областей України, а також гостей із-за кордону: Угорщини, Словаччини, Румунії, Чехії, Німеччини. Завітали заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, заступник голови обласної ради Йосип Борто, представники дипломатичних установ.
— Дякую закарпатцям, що вони такими фестивалями відроджують і розвивають традиції мисливства, — зазначив на відкритті свята Володимир Бондар. — Це важливо і в контексті європейських прагнень України, адже в нас ці традиції не настільки розвинені, як у багатьох інших країнах європейського континенту. У всьому світі мисливська галузь дає прибуток і активно розвивається. Водночас це копітка праця, яка полягає насамперед у системній роботі працівників єгерських служб із підгодівлі та примноження популяції диких тварин.
— Закликаю всіх громадян приєднатися до мисливців і лісівників у розумному використанні наших природних ресурсів і в забезпеченні їх належного врядування на благо майбутніх поколінь, — сказав начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга.
Геннадій Москаль, який приїхав привітати учасників свята у парадному мисливському костюмі, наголосив: «Саме справжні мисливці найбільше зацікавлені у збереженні фауни, регулюючи популяцію диких звірів і підгодовуючи їх. Мисливці полюють лише за правилами і протистоять браконьєрам. Полювання можна вважати романтичним доповненням до всієї організаторської та природоохоронної роботи в лісових угіддях».
На десятках стендів районні організації Товариства мисливців і рибалок фантазійно і цікаво представили романтику мисливства. Це і незвичні трофеї, і вичинені шкури та роги диких тварин, експозиція зброї. Окремо розмістили різні типи годівниць, які демонструють зразки для підтримування диких звірів узимку.
Визначали найкращих мисливських собак, влаштовували майстер-класи зі стрільби з лука та пневматичної зброї, театралізовані сцени, а також дегустацію страв з мисливської здобичі. І подивувалися, і посміялися під час конкурсу з імітації реву оленя, яка вдається далеко не кожному мисливцеві. Не залишилися поза увагою і маленькі учасники: для них представники громадської організації «ФОРЗА» влаштували лісову школу з конкурсами на знання лісівничої тематики.
Увесь день гості могли насолоджуватися виступами найкращих фольклорних колективів з різних куточків Закарпаття. Мисливська ватра, яка розгорілася на безпечно облаштованому місці, нагадала про святий обов’язок мисливців оберігати ті дари, якими природа щедро наділила лісисті Карпати.
Уже у відблисках зір, проводжаючи гостей і приймаючи подяку за надзвичайне свято, директор Виноградівського держлісгоспу Василь Агій не казав їм «прощавайте», а говорив з усмішкою доброго ґазди: «До зустрічі за рік».