За кілька днів до відзначення трагічних роковин депортації радянською владою кримських татар Володимир Путін приїхав до Криму, щоб із помпою особисто відкрити рух так званим Кримським мостом. Проте цинізм, особливо у національному питанні, давно вже став невід’ємною частиною офіційної кремлівської політики, тому вже перестав дивувати світ.

Під час відкриття мосту, який з’єднав незаконно анексований РФ український півострів з материковою Росією, Путін виступив перед своїми підданими у новій іпостасі. Він уже був і рибалкою, і бравим вершником, і літав зі стерхами, і під воду спускався. А цього разу сів за кермо КамАЗа, який очолив колону із 35 цих машин, і промчав свіжим дорожнім полотном новозведеного мосту. «Не знаю, хто ті мужики, але шоферюгою у них Путін», — жартують із цього приводу російські соцмережі.

У тіні Великого комбінатора

Міст будували стахановськими темпами й завершили на півроку раніше, попри застереження вчених та інженерів, що геологічні особливості дна Чорного моря в цьому місці й сильна течія становлять для такої споруди серйозну загрозу. Проте заручившись підтримкою китайських і голландських компаній (останні вже потрапили під європейські санкції), численними ресурсами людей і техніки та, звичайно, фантастичним бюджетом майже 228 мільярдів рублів, росіяни у найліпших радянських традиціях «назустріч п’ятирічці» таки звели міст раніше. Щоправда, рух ним відкрили лише для легкових машин, а вантажним дозволять платний проїзд тільки з наступного року. Та російські ЗМІ радісно перераховують плюси мосту: доїхати у Керч із Тамані можна за 16 хвилин, відпочинок там стане дешевшим, а ціни на продукти, промислові товари й бензин у Криму стрімко знизяться.

Якщо не довіряти бравурним репортажам пропагандистських російських каналів, що крутять кадри із зображенням «Оксани й Сєргєя з Донєцка», які чекали «перших променів сонця», щоб першими проїхати новим мостом, і «супругов» з Тамані, котрі радісно везуть онуків на «морє в Крим», і прочитати російські соцмережі, то можна зрозуміти, що насправді істерію зі сльозами радості пропагандистських ЗМІ з приводу цієї події поділяють далеко не всі.

У зв’язку з відкриттям мосту в соцмережах росіяни часто цитують геніальний твір Ільфа і Петрова «Дванадцять стільців», у якому натхненні обіцянки Остапа Бендера перетворити задрипані Васюки на столицю Всесвіту порівнюють із не менш натхненною брехнею російської влади про те, як міст умить розв’яже всі проблеми Криму, які сама ця влада і створила, підло вкравши його в України. А ще згадують сцени із «Золотого теляти», коли Великий комбінатор і віртуозний брехун примудрився очолити агітаційний автопробіг із гаслом: «Ударимо автопробігом по бездоріжжю». Не варто нагадувати, з ким порівнюють Великого комбінатора.

Дорога пропаганда

Чимало росіян визнають, що міст до окупованого Криму — зовсім не те, що необхідне Росії саме зараз. Пишуть про занепад, що панує у російській глибинці й сотні міст і містечок, які вже не один десяток років потерпають від браку мостів і поромів. «Відвідайте, будь ласка, у Приморському краї селище Дунай Шкотівського району. Селище, колись доглянуте, перетворилося на руїни, п’ятиповерхові будинки стоять порожні, населення майже немає, а ті, хто залишився, не мають роботи. Приїдьте у цей населений пункт і далі пишайтеся Росією», — написав користувач із Новосибірська. Інший дописувач із Петрозаводська у відповідь на коментар на кшталт «наш президент — справжній мужик, сказав — зробив» відповів: «Тільки державою у нього керувати не виходить: корупцію розвів космічного масштабу, і немає країни, з якою б Росія не посварилася».

Опозиційні російські політики також добре розуміють, що Путін найменше дбав про добробут кримчан, коли оголосив про будівництво мосту. «Немає жодної різниці, збудували Керченський міст чи не збудували, адже це пропагандистська акція», — наголосив опозиційний політик Костянтин Боровий. За його словами, особливої потреби в мості немає, якщо тільки там «не розвивати військову базу». «Економічно Крим — це ізольована територія, токсична, бізнес туди не йде, тому що це небезпечно», — вважає він.

Безперечно, російська влада й «Кремль-ТВ» не розповідають охопленим патріотичною пропасницею росіянам, що вартість Кримського мосту ніколи не окупиться, а може зрости для Росії в рази. Оскільки цей міст, окрім доволі песимістичних технічних прогнозів щодо його подальшої експлуатації, став черговим доказом для світу, що російська влада свідомо йде на подальші порушення норм міжнародного права. Міст збудовано незаконно на території України і без її дозволу, отже можливо, що після повернення Криму Росія ще за власний рахунок його розбиратиме. Якщо доти він, звичайно, сам не розвалиться.

Росія нестиме відповідальність

Офіційний Київ і міжнародна спільнота вже нагадали російській владі, що Кримський міст ліг ще одним важким тягарем на економіку та імідж Росії. Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook нагадав про своє доручення подати клопотання арбітражному трибуналу згідно з Конвенцією ООН з морського права про захист суверенних інтересів України, зокрема у зв’язку із протиправним зведенням Керченського мосту. «Міст обов’язково знадобиться окупантам, коли вони терміново залишатимуть наш Крим», — іронічно наголосив глава держави.

Зведення Кримського мосту суперечить міжнародному законодавству й конвенціям, а також обмежує доступ суден до українських портів і створює небезпеку в морській акваторії, переконаний глава уряду Володимир Гройсман. «Ми це будівництво не погоджували, його ведуть на території суверенної держави, і за це Росія відповідатиме», — цитує Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Вашингтон і Євросоюз також засудили спорудження мосту. У заяві Брюсселя з цього приводу наголошено, що «будівництво мосту спрямоване на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова з Росією та його ізоляцію від України, частиною якої він залишається». Також у ЄС вказали, що міст обмежує судноплавство Керченською протокою до українських портів в Азовському морі. А в Держдепі США нагадали, що запровадили санкції проти деяких осіб та компаній, залучених до проекту зведення мосту. «Ці та інші наші санкції, пов’язані із Кримом, залишатимуться чинними, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», — чітко наголосили у Держдепі.