Львів — перше і єдине місто, яке торік офіційно ухвалило стратегію «Нуль відходів», що передбачає сортування та використання непотребу. Обдаровані студенти взялися застосувати вторсировину у творчості. Тож навіть підготували в межах екопроекту «Друге життя» арт-експозицію. Виставку врочисто відкрили у «Львіварні».
Основу експозиції, поінформували у прес-службі міської ради, становили мистецькі об’єкти з різної вторинної сировини, а також конструкції, для виготовлення яких учасники використали майже 1000 бляшанок, 10 кілограмів скла, 700 пластикових пляшок, 25 кілограмів металу, 150 паперових стаканчиків і 5 кілограмів макулатури. Виставку, кажуть її організатори, підготували, щоб змінити підхід до екологічної теми і привернути увагу великої кількості людей. Це чудова нагода поставити наголос на проблемі розділення та переробки відходів.