Кошти із благодійного аукціону спрямують на допомогу тим, хто шукає себе після війни

Вони повертаються з передової російсько-української війни, де захищали наше мирне сьогодення, і часто стикаються із проблемами й нерозумінням у цьому житті. Так було й у танкіста Сергія Бондара, який після року реабілітації шукав роботу та відчув більшість стереотипних поглядів роботодавців. Тепер його нове захоплення, яке почалося з пошуку власного «я», стало осмисленим сенсом — Сергій один з небагатьох у світі й унікум в Україні виготовляє живих ляльок. А ще він один з найактивніших членів громадської організації СУВІАТО (Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій), яка напередодні новорічно-різдвяних свят провела у Клубі Кабінету Міністрів виставку робіт майстрів-ветеранів та благодійний аукціон.

Захід продовжив серію щорічних культурних подій у межах проєкту «Творчі студії майстрів-ветеранів», що має на меті представлення феномену ветеранської творчості як ефективного методу відновлення після повернення з війни, формування позитивного образу українського ветерана, подолання стереотипів щодо учасників бойових дій.

Гості й учасники мали змогу ознайомитися із творчістю танкістів, десантників, добровольців, які в цивільному житті стали реборністами, різьбярами, майстрами техноарту й художниками. Персональні історії зцілення знайшли вираження в ручних роботах. В експозиції та на благодійному аукціоні було представлено предмети інтер’єру у стилі стимпанк від Дмитра Ландара, прикраси з живих квітів, укарбовані в сльозу епоксидної смоли Ірини Цвілої, ляльки-немовлята танкіста Сергія Бондара, оздоблені сокири Павла Скшетуського, вирізьблені сервірувальні дошки та дерев’яні панно Артура Спіріна, музичні шкатулки Дениса Антіпова тощо.

Не залишають байдужими виконані на піксельному полотні картини художника та добровольця Володимира Падуна, який серед жаху зміг побачити красу рідної землі, яку він захищав. Дрон над ромашковим полем, ворожий танк посеред квітучого степу, солдати у фруктовому саду, український народний орнамент — усе це художник уміло поєднав із військовим пікселем. Картини увійшли до артпроєкту «Антидот». Продати вдалося лише одну, однак художник переконаний: далі буде!

«Творчість — дієвий метод реабілітації після війни. Та головне — це підтримка самих майстрів. Ми як команда щиро впевнені, що вони заслуговують не лише підтримки, а й більшої впізнаваності, щоб про них говорили. І люди у своїй свідомості формували інше ставлення до них, ніж ті стереотипи, які часом є в суспільстві», — наголошує координаторка Спілки учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій Ольга Харькіна.

Захід відбувся за сприяння Міністерства у справах ветеранів та за підтримки Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. Організатори сподіваються, що ця зустріч сприятиме розвитку самозайнятості та ветеранського підприємництва, підвищенню рівня впізнаваності майстрів, чиї роботи мають прихильників навіть за кордоном.

Виручені кошти спрямують на реабілітацію побратимів, а проєкт, за словами самих учасників, неодмінно матиме продовження.