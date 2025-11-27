Для зручності пасажирів проводитимуть прикордонний і митний контроль без тривалих зупинок на кордоні й зайвого стресу для пасажирів. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на під’їзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів, — повідомила очільниця уряду. — Очікуємо на запуск пришвидшеного контролю в русі в окремих поїздах уже із січня, а далі масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків. Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки».

«Ми скорочуємо час перебування на кордоні та робимо залізничний сервіс сучаснішим та зручнішим для пасажирів. Завдяки узгодженій роботі всіх долучених служб цей формат стане новим стандартом міжнародних перевезень. Контроль у русі прибирає зайві затримки, підвищує комфорт і водночас не знижує рівня безпеки», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Перший етап розширення програми стосуватиметься двох міжнародних маршрутів сполучення з Республікою Польща: Київ — Хелм — Київ (контроль під час руху на ділянці Ковель — Ягодин — Ковель); Львів — Перемишль — Львів (контроль під час руху на ділянці Львів — Мостиська-2 — Львів).

Щомісяця цими поїздами користуються в середньому 27 тисяч пасажирів на напрямку Київ — Хелм та 104 тисячі — на напрямку Львів — Перемишль (у два боки). Наразі вони витрачають значний час на проходження прикордонних і митних процедур. Новий механізм дасть змогу скоротити тривалість поїздки та позбутися зайвих простоїв на кордоні.

Запровадження контролю в русі — складний міжвідомчий процес. Потрібно узгодити технології та процедури між прикордонною службою, митницею та Укрзалізницею. Після завершення всіх підготовчих заходів такий формат відразу буде запроваджено. Це ще один крок до того, щоб українці подорожували швидше, комфортніше та без зайвих затримок.

За підсумками урядового засідання Прем’єр-міністр повідомила, що майже 9 тисяч українських родин отримають компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

«Уряд спрямовує 609 мільйонів гривень Міністерству розвитку громад та територій на фінансування програми «єВідновлення». Це кошти, які дадуть змогу сім’ям відремонтувати їхні домівки. Ми послідовно відновлюємо житло, зруйноване війною, і розширюємо можливості програми, щоб допомога надходила швидше», — зазначила очільниця уряду.Також уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою «єВідновлення» для житла у спільній власності. Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник — за спрощеною процедурою без зайвих затримок.

«Це рішення дасть змогу людям швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його в користування навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо», — зазначила Юлія Свириденко.

Загалом за програмою «єВідновлення» компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримали понад 116 тисяч сімей.

Кабінет Міністрів на засіданні в середу ухвалив уніфікований формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подають у межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу. На початку новий підхід поширюватиметься на програму «Власна справа» та гранти для ветеранів і членів їхніх родин. Нові вимоги набудуть чинності з дня оприлюднення постанови, не застосовуватимуться до заявок, поданих до набрання чинності цього документа. Єдиний підхід спрощує подання документів і робить розгляд заявок швидшим та прозорішим. Підприємці отримують чіткий перелік даних, які потрібно подати, держава — уніфіковану структуру для об’єктивного аналізу та порівняння проєктів.

«Коли всі подають бізнес-плани в одному форматі, ми бачимо реальну картину: які проєкти створюють робочі місця, коли вони окупляться і які податки принесуть громаді. Це дає змогу швидко та справедливо розподіляти державні кошти і підтримувати ті ініціативи, що дадуть найбільший ефект», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Бізнес-план формується за затвердженим набором даних і містить: опис проєкту і потребу в державній підтримці; фінансові прогнози — доходи, витрати, розрахунок точки беззбитковості; інвестиційний план і кадрову структуру; оцінку ризиків; очікувані соціально-економічні результати.

Для об’єктивної оцінки держава використовує стандартизований набір показників: планову кількість нових робочих місць; прогноз податкових надходжень (ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, земельний податок); період окупності в місяцях. Ці дані дають змогу порівнювати заявки між собою і визначати проєкти з найбільшою віддачею.

Бізнес-план подають онлайн у форматі PDF та підписують КЕП або удосконаленим електронним підписом. Це гарантує юридичну силу документів і захищає від втручання в їхній зміст.

