ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє про закінчення 08.07.2019 строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 3102 30 90 00.
Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 01.07.2014 № АД-315/2014/4421-06 «Про зміну та продовження антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України