Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам для поліпшення ринку житла в Україні

Уряд України та Світовий банк уклали меморандум про взаєморозуміння. Згідно з домовленістю, Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у поліпшенні ринку житла в Україні.

Меморандум 7 червня підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора. Церемонія відбулася за онлайн-участі керівного операційного директора Світового банку Анни Б’єрде.

«Наше завдання — не лише відновити пошкоджене і зруйноване житло, а й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС. Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та в поліпшенні захисту громадян, які купують нерухомість», — повідомив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, український уряд та Світовий банк також співпрацюватимуть над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, щоб дедалі більше родин змогли придбати житло.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в енергетичній галузі й допомогу в цьому напрямі. Денис Шмигаль подякував Групі Світового банку за реалізацію спільних проєктів, зокрема PEACE, і за допомогу в розробленні матриці реформ.

Робочу зустріч із віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральноі Азіі Антонеллою Бассані, чинним директором у справах України, Молдови та Білорусі Арупом Банерджі, новопризначеним директором у справах України, Молдови та Білорусі Бобом Сомом, який розпочне роботу 1 липня, і керівницею Регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Молдові Лісою Кестнер провела команда Міністерства фінансів.

Сторони обговорили поточні питання співпраці, потреби у фінансуванні до кінця 2024 року, а також подальші плани у співпраці України та банку. Головну увагу було зосереджено на питаннях реалізації проєктів з відновлення, зокрема з підтримки енергетичного сектору України, реалізації реформ, а також стану підготовки нових системних проєктів за програмою кредитування із прив’язкою до результатів (PforRs).

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що подальша співпраця з банком надзвичайно важлива для стабільного функціонування фінансової системи України в умовах війни:«Завдяки активній роботі команд Міністерства фінансів, уряду та Світового банку третій рік поспіль маємо змогу залучати необхідний обсяг коштів для забезпечення пріоритетних бюджетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка.

Проте виклики, які провокує повномасштабна війна, зберігаються. Переконаний, що наша подальша взаємодія стане вагомим внеском у забезпечення потреб України в цьому та наступному роках».

Від початку повномасштабного вторгнення в межах механізмів Світового банку було залучено 34мільярди доларів США прямої бюджетної підтримки.

У 2022—2023 роках розпочато реалізацію п’яти нових рамкових проєктів, головну увагу яких зосереджено на відновленні енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, пошкодженого житла, підтримці системи охорони здоров’я та доступу населення до необхідних медичних послуг, відновлення сільського господарства тощо. Грантове фінансування цих проєктів надходить зі створеного Світовим банком Цільового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF). На сьогодні доступне грантове фінансування цих проєктів становить понад 820,5 мільйона доларів США, з яких 540 мільйонів Україна вже отримала.

Керівництво банку відзначило прозорість уряду України у процесі впровадження реформ. Зокрема, 5 червня було запущено аналітичнуінтерактивну платформуматриці реформ, що дає змогу користувачам відстежувати прогрес у впровадженні реформ і заходів, передбачених донорськими програмами з міжнародними партнерами.

Окремо сторони обговорили питання спрямування заморожених активів рф, а також доходів, що вони генерують, на потреби України.

Сторони домовилися продовжити працювати над ефективною реалізацією, а також упровадженням нових ініціатив у пріоритетних галузях. Першочерговим залишається енергетичний сектор та швидке відновлення критичної інфраструктури.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів