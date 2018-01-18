У №9 за —16 січня 2018 року «Урядовий кур'єр» опублікував матеріал «Євробляхи»: чи будуть усі рівними перед законом». Сьогодні ми продовжуємо — цю тему.

Питання експлуатації в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією все ще стоїть дуже гостро. Масові акції протесту, перекриті центральні вулиці та гучні заяви проблему не розв’язали. Проте Україна не перша країна, де зіткнулися з подібною ситуацією.

У Молдові вирішення питання з «євробляхами» далося дуже непросто. Цьому передувала величезна робота і безліч набитих гуль «на лобі» уряду країни. І сьогодні цей досвід, на думку голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, заслуговує не тільки на уважне вивчення, але й застосування в Україні.

У державному масштабі

З набуттям колишніми радянськими республіками незалежності громадяни отримали можливість вільно пересуватися і вільно вибирати собі засіб для пересування не тільки у Молдові, але й у країнах ЄС. І незабаром індивідуальна радість перетворилася на масштабну державну проблему. Вулиці заполонили машини з іноземними реєстраційними номерами, які реєструвати в Молдові було дорого, а ось щорічно сплачувати певні податки цілком прийнятно.

Тодішнє законодавство просто не встигало перебудовуватися і змінюватися через відсутність досвіду в цьому питанні. І тільки-но у Молдові вводили одне правило, власники винаходили нову «лазівку», керуючись принципом «розумний в гору не піде...». І молдавани почали обходити багато митних перешкод. Уряд у свою чергу ухвалював то одне, то інше рішення, щоб і бюджет не страждав, і по кишені автовласникам не сильно било. Але знайти «золоту середину» ніяк не вдавалося.

Якщо повернутися до коріння проблеми, то слід нагадати, що у 2014 році уряд під керівництвом екс-прем’єра Юріє Лянке вирішив піти на своєрідний експеримент, дозволивши вільне пересування територією автомобілів з іноземною реєстрацією. На той момент в країні було майже 35 тисяч таких авто, переважно з литовськими і болгарськими реєстраційними номерами. Покатали вільно на досить пристойну суму. Згідно з даними експертів, державний бюджет тільки за рік втратив близько мільярда леїв (більш як 62 мільйони доларів) — власники цих автомобілів не платили ні дорожні, ні екологічні збори, ні інші встановлені державою мита.

Єдиним плюсом від перебування в країні таких автомобілів ставали тільки обов’язкові страховки, розмір яких становив на той момент від 70 до 100 доларів. Неважко здогадатися, що левова частка прибутку йшла в кишеню автостраховиків, а до держбюджету «капали сльози».

Придністровська «лазівка»...

Рік потому, з 2015-го, уряд вирішив відкоригувати питання про реєстрацію іноземних автомобілів. Рішення було знайдено не найгірше. У 2016 році парламент прийняв закон про обов’язкову реєстрацію на території Молдови автомобілів з іноземними номерами. Згідно з документом, з 1 січня 2017 року водії зобов’язані або зареєструвати свій автомобіль у Молдові, або оплачувати віньєтку за перебування на території Молдови іноземного автомобіля, вартість якої дорівнює одному євро в день.

Однак винахідливі автомобілісти дуже швидко перебудувалися. У невизнаному Придністров’ї розмитнити іноземний автомобіль коштувало в рази дешевше, і молдавани почали купувати засоби пересування, реєструючи їх на лівому березі. У якийсь момент навіть здалося, що придністровських автомобілів на дорогах правобережної Молдови більше, ніж автомобілів з молдавською реєстрацією. Але ж на придністровських номерах далеко не виїдеш, крім як на територію Молдови та України, а дорога до Європи — наглухо закрита.

Але в рамках переговорного процесу у форматі «5+2» було порушено питання про прийнятне рішення для придністровських автомобілів, і власники таких машин вже радісно потирали руки: обскакали таки державу. Але де там. Саме в цей момент хитрунам «перекрили придністровський кисень».

Згідно з законодавством, що набуло чинності у 2017 році, з придністровськими реєстраційними номерами Молдовою можуть пересуватися виключно економічні агенти Придністровського регіону та співробітники їхніх фірм. Громадянам Молдови з липня 2017 року їздити на придністровських номерах категорично заборонено. Власникам таких авто загрожують санкції — від великих грошових штрафів до арешту автомобіля.

Після набрання чинності закону, що забороняє пересування країною на придністровських номерах, такі автомобілі ескортують до найближчого пропускного пункту на адміністративному кордоні з невизнаним Придністров’ям. Вартість доставки авто до кордону сплачує сам автовласник. Аналогічне правило діє і щодо автотранспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу.

Хто не встиг, той запізнився...

При цьому уряд врахував екстремальність прийнятого закону і пішов на дуже лояльні поступки. Було прийнято постанову про введення міністерством фінансів тримісячної 70-відсоткової знижки на реєстрацію іноземних автомобілів. І тільки за перші три місяці 2017 року (після набуття чинності закону) у країні зареєстрували понад 15 тисяч таких авто (включаючи 1200 машин із Придністровського регіону). А бюджет отримав понад 15 мільйонів євро.

Запроваджений урядом режим 70-відсоткової знижки на реєстрацію іноземних автомобілів, ввезених до країни не пізніше листопада 2016 року, діяв до квітня 2017 року. Потім його продовжили ще на три місяці — до 1 липня минулого року.

Реєстрація автомобіля з двигуном більше трьох тисяч кубічних сантиметрів мала б коштувати її власнику дев’ять тисяч євро. Зі знижкою — близько трьох. Природно, автовласники поспішили зареєструвати свої «коники». А хто поскупився, довго думав і не встиг, той запізнився, бо з липня 2017 року режим знижок припинив діяти.

Поряд з цим збереглося й інше правило: громадяни Республіки Молдова можуть користуватися автомобілями з іноземними номерами без реєстрації 180 календарних днів у році. Але за умови оплати автомобільної віньєтки, розмір якої, як і раніше, становить 180 євро — тобто 1 євро за день. Потім молдавани зобов’язані вивезти транспортний засіб з території країни або зареєструвати його у Молдові.

У разі порушення цього режиму автомобіль буде ескортовано спочатку на штрафмайданчик, а потім — до найближчого КПП з метою видворення з країни, при цьому транспортування машини оплачується самим водієм — 0,15 євро за кілометр.

Є із загальних правил кілька винятків. Іноземні резиденти, які працюють в країні, можуть вільно пересуватися терито­рією Молдови на автомобілях з євробляхами, але за умови, що їхні водійські посвідчення видані державами, де зареєстрований сам автомобіль. Однак і тут діють обмеження. Іноземні резиденти не можуть користуватися своїми авто на території Молдови більше трьох років. Після закінчення цього терміну вони, точніше, їхні авто зобов’язані залишити територію Молдови.

Крім цього, за «розкішні» автомобілі відтепер у Молдові доведеться серйозно розщедритися, бо у 2018 році набув чинності закон про податок на автомобілі класу «Люкс». Арифметика проста: купив собі дороге авто, сплати за його реєстрацію та оформлення 2% вартості авто у вигляді податків на розкіш.

До розкішних авто в Молдові належать машини вартістю не менше 75 тисяч євро і не старше двох років. Тобто, крім всіх інших зборів, власник такої машини (при купівлі) тепер зобов’язаний сплатити 1500 євро податків. А таких автомобілів, якщо окинути побіжним поглядом вулиці молдавської столиці, безліч. В бюджет набігає кругленька сума...

Поки складно судити, наскільки ефективним виявилося вирішення Молдовою проблеми з «євробляхами». Однак навіть неозброєним оком і без допомоги експертів можна помітити, що кількість авто з іноземними номерами на дорогах Молдови скоротилася в рази.

Зінаїда ГУРСЬКА,

Укрінформ