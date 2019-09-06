Вступники до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО), крім надання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, обов’язково проходили психологічне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовленості й медичний огляд. Про це під час брифінгу в Міністерстві оборони поінформував заступник директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики оборонного відомства полковник Вадим Артамощенко.
Вступні випробування до військових вишів відбувались у два етапи. Другий із них дав змогу вступити до військових коледжів сержантського складу ВВНЗ насамперед військовослужбовцям, які проходять її за контрактом. Зокрема тим, хто виконував завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
«Підсумки прийому свідчать про те, що в молоді — як цивільної, так і військової — значно підвищилася зацікавленість до вступу у військові навчальні заклади», — зазначив офіцер.
Майже 70% вступників — це представники цивільної молоді, 30% — військовослужбовці. До 25% зросла частка випускників ліцеїв, зокрема з посиленою військово-фізичною підготовкою. Показово, що цього року 16% вступників до військових вишів становлять жінки.
Найбільшою популярністю серед випускників ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою користувались Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів), Військова академія (Одеса). Найпопулярнішими й найзатребуванішими серед цивільної молоді були високотехнологічні спеціальності.
У 2019 році до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти прийнято 77 сиріт, 11 осіб із сімей загиблих військовослужбовців та 254 особи з родин військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, що становить 12 відсотків загальної кількості зарахованих.
Тож вступна кампанія 2019 року була успішною, адже плани щодо прийому на навчання за всіма рівнями військової освіти виконано. Вона відбувалася з урахуванням змін до чинного законодавства України. Зокрема збільшено вік вступників до вищих військових навчальних закладів тактичного рівня всіх категорій до 30 років, надано право випускникам ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою обирати спосіб вступу — за підсумками ЗНО або за вступними випробуваннями.
«Третій конкурсний предмет ЗНО для військових закладів освіти збільшено з одного до трьох чи п’яти предметів на вибір закладу. Окрім цього, розширено перелік спеціальностей для проходження військової служби для дівчат, їм надано право вступати до військових ліцеїв», — підсумував Вадим Артамощенко.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»