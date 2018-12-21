З нагоди Дня святого Миколая Президент Петро Порошенко зустрівся з талановитою молоддю та ознайомився з винаходами і творчими розробками школярів та студентів. І Маріїнський палац, де зазвичай проводять державні заходи найвищого рівня, було віддано у розпорядження талановитих дітей з усіх областей країни.

Президентське подружжя ознайомилося з винаходами та пілотними розробками шкільної й студентської молоді в різних галузях, зокрема з методом ранньої діагностики онкозахворювань, моделлю розумних теплиць для вирощування сільгосппродукції, моделлю інноваційної очисної системи для фільтрування води, біологічними методами очищення ґрунтів, обладнанням для вимірювання рівня забруднення повітря тощо. Молоді програмісти представили свої проекти у сфері штучного інтелекту. Серед проектів — прототип апарата, який визначає рівень освітлення та відстані, що може стати допоміжнім пристроєм для людей із порушеннями зору.

Представлені розробки молодих науковців мають широкий прикладний характер, деякі вже претендують на патентування, зокрема технологія створення каркасних мобільних будинків та лікувальні препарати на основі природних компонентів. А частина розробок стосується допомоги українському війську.

«Мені приємно, що ви у віці 15—18 років турбуєтесь, як нам зміцнити армію, і частину ваших досліджень присвячено цьому. Починаючи з електронних розробок і завершуючи каркасним будівництвом, які даватимуть змогу швидше розгортати військові частини армії України. Це правильний шлях, правильний напрям і дуже важлива річ», — наголосив Президент.

Усі зміни в країні загалом та в освітній галузі зокрема стали можливими завдяки тому, що свого часу такі самі студенти, як присутні на зустрічі, вийшли на Майдан Незалежності для захисту європейського майбутнього України. Одним з підсумків цього стала Угода про асоціацію Україна — ЄС і режим безвізових поїздок для українців до країн Євросоюзу, який відкриває можливості для наших студентів здобувати освіту за кордоном у найкращих європейських університетах.

У листопаді Верховна Рада підтримала пропозицію Президента щодо створення фонду з підтримки освітніх і наукових програм для молоді, щоб діти з небагатих родин мали змогу одержати бюджетну фінансову підтримку, поїхати на навчання за кордон. Це стосується вивчення мов, окрім англійської, яка вже стала базовою і її мають знати всі.

«Вивчити наприклад арабську, японську, китайську. Це надзвичайно важливо. Продовжити через отримання грантів наукові розробки в найкращих наукових центрах світу не за рахунок коштів бюджетів інших країн, а за рахунок коштів державного бюджету», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Серед реформ, які відбуваються в державі, Президент відзначив запровадження нової української школи, яка навчає вчитись, думати і бути креативними. Це стосується й програми розвитку інклюзивної освіти та медицини.

Окремо Петро Порошенко підкреслив важливість підтримки та відновлення визволеного Донбасу. Серед юних винахідників на зустрічі були представники Донецької й Луганської областей. «Вони слугують якорем, який тримає український Донбас і забезпечує повернення України й українського суверенітету туди після визволення, яке обов’язково і дуже скоро буде, — сказав про таких дітей Петро Порошенко. — У Брюсселі ми домовилися з Радою Європейського Союзу започаткувати спеціальні програми для Донеччини та Приазов’я, щоб відновити інфраструктуру, забезпечити розвиток муніципального транспорту, відновлювати мікрорайон Маріуполя Східний, який був під ракетним обстрілом 2015 року. Це буде символ єдності всіх українців, символ єдності країн Європейського Союзу, який допомагає нам зберігати цілісність країни і відроджувати зруйнований війною Донбас».

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