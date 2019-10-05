Цього року до вишів України вступили близько 2 тисяч випускників з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад на пресконференції про підсумки роботи освітніх центрів «Крим-Україна» і «Донбас-Україна».

Вона нагадала, що вступ абітурієнтів через ці освітні центри завершився 27 вересня. Цьогоріч працювало 40 освітніх центрів «Донбас-Україна» та 35 — «Крим-Україна».

«Ми спостерігаємо постійне збільшення кількості дітей, які вступають у наші виші як через центр «Донбас-Україна», так і через центр «Крим-Україна». За чотири роки кількість вступників саме через освітні центри «Донбас-Україна» збільшилася майже вдвічі — у 2016 році було 855 осіб, в 2017-му — 1,35 тисячі, а станом на цей рік фіксуємо цифру 1,6 тисячі осіб. Через центр «Крим-Україна» в 2016 році вступили 153 дитини, у 2018-му — 254, а в 2019 році — 265. Тут цифра зростає трохи повільніше», — зазначила міністр.

Цьогорічна квота для вступників із Криму була 2,6 тисячі осіб.

«Звичайно ми вибираємо. Квота ця заповнюється дуже повільно. Тут необхідно разом кільком міністерствам працювати над тим, щоб повністю заповнити цю квоту вступниками з Криму, допоки він буде окупований», — зауважила Ганна Новосад.

Вона звернула увагу, що вступ абітурієнтів з територій окупованого Криму та Донбасу завжди відбувається з додатковими перепонами з боку Росії. Щоб захистити вступників до наших вишів, вживають певних заходів безпеки: обов’язкове шифрування всіх їхніх особистих даних, повідомляє УНІАН.

Начальник головного управ­лін­ня вищої освіти МОН Світлана Кретович нагадала, що освітні центри почали роботу 3 червня. Для вступу випускникові з окупованої території України потрібно було подати свідоцтво про народження, український атестат, якщо є, а якщо нема, то будь-які документи, які людина отримала на окупованій території.

«Вони складали два екзамени державної підсумкової атестації — з української мови та літератури, а також з історії України у загальноосвітньому закладі, який співпрацює з ВНЗ у рамках роботи освітнього центру. Безпосередньо в освітньому центрі складали одне вступне випробування, яке є вже профільним для обраної спеціальності, і брали участь у конкурсі на місце державного замовлення. Вся процедура вступу тривала 3—4 дні — вона максимально скорочена», — зазначила фахівець.

На час вступу випускникам та їхнім батькам надавали безплатні місця у гуртожитках. «Єдиною проблемою цього року було отримання дитиною довідки про внутрішньо переміщену особу», — додала Світлана Кретович.

Багато абітурієнтів із тимчасово окупованих територій вступали не через освітні центри. «Вони мали можливість отримати повну загальну середню освіту дистанційно, скласти ЗНО і вступати до будь-якого навчального закладу України», — зауважила начальник головного управління.

Керівник громадської організації «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова повідомила, що цього року під час вступної кампанії на гарячу лінію фонду, що працювала за підтримки ЮНІСЕФ, було прийнято рекордну кількість дзвінків зі сходу країни. «За півтора місяця — понад 1,5 тисячі звернень. Це втричі більше, ніж торік. 70% запитань стосувалися саме спрощеної процедури вступу», — пояснила вона.

Ганна Новосад заявила про необхідність провести аудит мережі переміщених в Україні закладів вищої освіти: «Однозначно для нас це має бути зараз на часі. Пройшли п’ять років з моменту, як відбулося переміщення цих закладів. І ми можемо констатувати, що не в усіх з них дійсно хороша якість освіти. Можливо, вже прийшов час подумати, які з них ми можемо об’єднати, наприклад, для того, щоб якість надаваної там освіти зросла».

За підсумками торішнього моніторингу навчальних закладів, один виш із переміщених вже було приєднано до іншого переміщеного, а один приватний закрито.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»