Начальник управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА Лілія Золкіна — одна з керівників, яку в містах і районах області давно знають і шанують не за посаду, а за ділові і особистісні якості. Так було в Донецьку, де очолюване нею управління проводило чимало цікавих заходів, і так у Краматорську, де п’ять років тому починали фактично з нуля.

Лілія Іванівна серед перших відновила діяльність свого підрозділу в нових умовах. Тоді, взимку 2015-го, управлінцям ОДА ледь не під обстрілами довелося евакуювати дітей з Дебальцевого і пані Лілія пережила багато випробувань, але свій обов’язок виконала. Згодом настав час творення, який триває. І саме на підконтрольній території розділеної області за її участі реалізують проєкт, який поклав початок позитивним змінам у молодіжній політиці не тільки на сході країни.

85 молодіжних центрів до 85-річчя Донеччини

Як пригадує Лілія Золкіна, проєкт «Гідна країна для гідних людей» щодо створення молодіжних центрів у містах, районах, військово-цивільних адміністраціях та об’єднаних територіальних громадах Донеччини було започатковано 2017-го до 85-річчя області. Керівництво облдержадміністрації прийняло рішення створити 85 молодіжних центрів за рік. Протягом року відкрили 46 молодіжних центрів за кошти обласного та місцевого бюджетів, а також 39 — за кошти різноманітних благодійних фондів та приватних осіб. У 2017-му на реалізацію проєкту було витрачено 14,94 мільйона гривень з обласного бюджету, 12,3 мільйона — з місцевих бюджетів і залучено близько 2 мільйонів з інших джерел.

За три роки існування проєкту «Гідна країна для гідних людей» відкрито вже 73 молодіжні центри за кошти обласного та місцевого бюджетів та 41 приватний, чотири наметові табори відпочинку для молоді та дітей. Ремонтні роботи ведуть у понад 10 молодіжних центрах. На їхнє створення протягом 2017—2020 років витрачено 43,3 мільйона гривень з обласного бюджету та 48,3 мільйона — з місцевих.

На початку реалізації проєкту не було навіть нормативно-правової бази під створення молодіжних центрів, і Донецька область стала флагманом у їх започаткуванні. Управління розробило методики здійснення організаційних заходів щодо створення молодіжних центрів на Донеччині. Створювали робочі групи на місцях, де обговорювали всі аспекти діяльності молодіжних центрів. Особливу увагу приділено населеним пунктам на лінії зіткнення.

У Мар’їнському районі працює три молодіжні центри, розташовані на лінії зіткнення: у містах Мар’їнка та Красногорівка та селі Новомихайлівка; у Бахмутському районі два — в місті Світлодарськ і селищі міського типу Миронівський; в Ясинуватському районі — в селищі Верхньоторецьке; у Маріуполі — у селі Сартана, по два діють у містах Авдіївка і Торецьк.

Для співробітників молодіжних центрів постійно проводять різноманітні семінари-навчання щодо організації роботи. Раз на рік відбувається обласний форум керівників таких центрів «ПроКач». Проходить навчання за державною програмою «Молодіжний працівник», навчання тренерів для різноманітних проєктів центрів.

Керівники молодіжних центрів намагаються якнайбільше урізноманітнити тематичне наповнення своєї роботи. Працюють школи подружнього життя, спільно з місцевими центрами зайнятості читають лекції з працевлаштування молоді, де вона отримує навички пошуку роботи, відбуваються самопрезентації. Залучають відвідувачів до ігрових клубів за інтересами, проводять виховні заходи з національно-патріотичного виховання, толоки, під час яких молодь прибирає залишені без догляду території в рідних містах, створює вільний простір біля своїх центрів.

Значну роботу проводить Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. Його методисти розробляють методичні рекомендації для керівників молодіжних центрів з основних напрямів роботи. Так з’явилися спеціалізовані курси з волонтерства та психосоціальної підтримки молоді, постійно оновлюється електронна бібліотека на сайті центру.

Опрацьовують питання розвитку та діяльності дитячо-молодіжного руху, дитячої й молодіжної журналістики, патріотичного руху. Консультують з актуальних юридичних, бухгалтерських, психологічних питань керівників молодіжних центрів, громадських дитячих та молодіжних організацій, військово-патріотичних клубів та об’єднань, юнацьких ЗМІ області. На базі обласного центру відкрито перший в Україні інформаційний центр EURODESK, спільно з міжнародними партнерами — програму навчання бізнес-навичок «Skills lab: власна справа 2.0».

Люди з ентузіазмом долучаються до справи

Цікаво: молодіжні центри однакові чи кожен має цікавинку? З таким запитанням звертаюся до Лілії Золкіної.

«Кожен має особливості. Наприклад два центри в місті Покровськ. Junior-traker ставить за мету всебічний розвиток молоді, скаутського руху завдяки неформальним та інтерактивним методам навчання, формування духовно-моральних якостей, основ культури здоров’я, соціальної та комунікативної компетентності, адаптації молоді до сучасних реалій.

Молодіжний центр міста Покровськ створено на базі майстерень загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів №4. Його відкриття передбачає місце, де молодь і діти можуть безплатно цікаво й змістовно провести час, зайнятися мотоспортом, гуртуватися за інтересами, організовувати різноманітні тренінги, майстер-класи, зустрічі з видатними людьми, вільно спілкуватися, висловлювати власну думку та обговорювати сміливі ідеї. Керівник цього центру — людина відома, майстер спорту міжнародного класу і президент ГО «Федерація мотоциклетного спорту Донецької області Валерій Доценко.

Два цікаві центри є в Мирнограді, де понад 16 тисяч переселенців, серед яких багато дітей і молоді. Тому ідея назви «Молодіжний центр «Рух» виникла не випадково. Молодь міста Мирноград дуже активна, повна сил і можливостей, тому саме з її ініціативи з’явилася така назва.

Молодість — це стан душі й тіла, саме в цей період життя людина найактивніша і найрухливіша, а світ не може існувати без руху. Очолив центр голова ГО «Український Патріотичний Рух Донбасу» Сергій Бессараб, а свої заходи проводять такі спільноти: вихованці ДНЗ «Мирноградський професійний гірничий ліцей», Ліга учнів міста Мирноград, ГО «Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських», велоклуб Bike Riders, молодіжне телебачення та всі охочі жителі нашого міста. На фінансування цього проєкту майже мільйон гривень було надано з міського бюджету», — розповідає співрозмовниця.

Ще один молодіжний центр, каже пані Золкіна, створили в підвальному приміщенні НВК — Гімназія Мирноградської міської ради, яка розташована в найбільшому мікрорайоні міста. MED — медіаартцентр, основна мета якого — об’єднання під одним дахом усіх сучасних і технологічних захоплень молоді. MED — це студія звукозапису, молодіжне інтернетрадіо, YouTube TV, концертний майданчик, відеомайстерня та школа звукорежисури.

Важливо, що за ці роки вдалося зберегти спадковість проєкту — нинішній очільник ОДА Павло Кириленко підтримує розпочате попередниками, а міські голови і керівники ОТГ стали його прихильниками, бо побачили вигоду. Нині молодіжні центри, а їх майже 120, забезпечують дозвілля жителів. І не тільки молоді.

«Душа радіє, коли бачиш, з яким ентузіазмом люди долучаються до справи. Наприклад, у селі Миколаївка Покровського району під час ремонту обвалилася покрівля будинку культури і жителі самоорганізувалися попрацювати безплатно, влаштували кілька суботників. Незабаром центр відкриється, і це буде радісний захід для всієї громади.

Відкриття молодіжного центру очікують і в селі Олександро-Калинове Іллінівської ОТГ, де минулої зими відремонтували будинок культури. Є в Олександро-Калиновому й музей. Цей населений пункт за два десятки кілометрів від лінії розмежування брав участь у конкурсі найкрасивіших сіл України. І як не пишатися людьми Донеччини!» — каже вона.

Насамкінець. Доки цей матеріал готували до публікації, з Краматорська надійшла добра звістка: ще до введення обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією, 15 березня, в Мар’їнському районі презентували нові молодіжні центри у селах Костянтинівка, Катеринівка та Єлизаветівка. Під час карантину молодіжні центри тимчасово припинили діяльність, однак в управлінні знайшли спосіб підтримати людей в цей важкий час. Практичний психолог обласного дитячо-молодіжного центру Тетяна Єфремова вже надає психологічні консультації онлайн для дітей, молоді та іхніх батьків. Розробляють механізм надання таких послуг онлайн в інших місцях області.

Ігор ЗОЦ

для «Урядового кур’єра»