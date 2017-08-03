В Ужгороді у спекотну літню погоду всьоме пройшла «Ужгородська регата» немоторних човнів. Спуски вниз по річці Уж на всьому, що здатне триматися на воді, зацікавили велику кількість глядачів і учасників, які увімкнули творчу фантазію і збудували для змагань з підручних засобів найдивовижніші судна, на яких і вирушили у масовий заплив. Деякі з цих плавзасобів викликали щирий сміх глядачів, адже зроблені були з наповнених повітрям автомобільних камер чи рятувальних кіл, з картону і пінопласту, частин меблів і дерев’яних конструкцій, які, здавалося, не здатні утримати людину на воді. Але більшості з них це вдалося, як і дістатися фінішу.
«Човни» на Ужі викликали сміх і захоплення численних ужгородців, які вийшли на береги Ужа, і туристів. Якщо плавзасіб потрапляв на мілину, а таких місць на річці чимало, ніхто не забороняв узяти його на буксир і протягти або ж виштовхати на вільну воду. Береги були щільно заповнені глядачами, які з цікавістю спостерігали за перегонами учасників, вітали та підтримували їх вигуками й оплесками за оригінальність плаваючих конструкцій.
Минулими роками учасники регати долали дистанцію близько півтора кілометра. Цьогоріч її довжину збільшили на 300 метрів. Разом із мешканцями обласного центру спустили на воду свої немоторизовані плавзасоби гості зі Сваляви, Мукачевого, Чинадієвого. Завітали розважитися на воді й «моряки» з чеського міста Їглава — столиці краю Височина, що дружить із Закарпаттям. Загальна кількість учасників була рекордною за всі роки: 119 у складі 25 команд. Уперше в змаганнях узяв участь і міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Він, як бувалий моряк, пройшов дистанцію на човні до самого фінішу.
Переможці вперше отримали грошові винагороди, а для посвяти у «моряки Закарпатського флоту» було використано воду з найбільшої закарпатської річки Тиси. Регата дала імпульс до обговорення можливості спорудження греблі на Ужі нижче міста за течією. Підняття рівня води зробило б цю річку ще мальовничішою, давши можливість безперешкодно кататися на човнах.