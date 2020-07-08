Вирівняно берег гребного каналу, встановлено габіони для укріплення берегової лінії, освітлення, прокладено дорогу, облаштовано трибуни та суддівську вишку. Це ще далеко не повний перелік робіт, виконаних на найбільшому в Україні веслувальному каналі на Тернопільському ставі.

За словами міського голови Сергія Надала, унікальний спортивний комплекс — один зі стратегічних об’єктів і для Тернополя, і для краю. Усе розпочалося понад десять років тому. Тоді в обласному центрі розпочалась активна дискусія про формування інфраструктури навколо Тернопільського ставу. На той час, за оцінками різних експертів, економічний потенціал водосховища становив 15% усього загальноміського. Тривали розмови і про відновлення в Тернополі чемпіонату світу з водно-моторного спорту, який востаннє проводили ще 1987 року. Постало питання здійснення певних екологічних заходів очищення водосховища, підготовки готельно-розважальної, спортивної інфраструктур, закладів громадського харчування. Ішлося про відновлення бази на гребному каналі, який було спроєктовано як дублер «Крилатського» в російській столиці. На ньому займалися олімпійські команди, проводили чемпіонати світу. По суті, тоді детально проаналізували все, що збудували в радянський час.

Тернополянам було на кого рівнятися і кого перевершувати

«Майно бази виявилося необлікованим, споруду не ввели в експлуатацію. Трибуни, побудовані господарським способом, у 1990-ті люди активно взялися розтягували на шматки. Будівництво арени треба було розпочинати з нуля», — констатує заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра, який уже кілька років поспіль ґрунтовно займається питаннями водосховища.

У той період у пана Леоніда відбулося кілька важливих зустрічей, які допомогли глибше вникнути в тематику водних видів спорту і загалом у питання експлуатації водної арени. Першу розмову він мав із тодішнім головою Державної служби молоді та спорту України Равілем Сафіулліним. Тоді саме мав відбутися чемпіонат світу «Формула-1» на воді у Вишгороді на Київщині.

«Я був на тих змаганнях, і мене дуже образило, що оминули увагою водну арену Тернополя, яка за оглядовістю набагато краща, ніж Київське море. Вишгород отримав майже 100 мільйонів гривень на проведення змагань. Тоді я сказав Сафіулліну, що ми в Тернополі готові цей чемпіонат світу провести у сто разів дешевше», — розповідає Леонід Бицюра.

Багатьох висновків, пов’язаних з організацією, логістикою, побудовою інфраструктури, трас, розташуванням трибун, охороною, волонтерським забезпеченням, супроводом медиків і рятувальників, дійшли після чемпіонату у Вишгороді. Ще більше — відвідавши польські міста Познань, Ольштин, Сувалки, які славляться штучними водосховищами, подібними до тернопільського.

«У Познані, скажімо, є озеро Мальта, яке стало базою для проведення традиційного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед ветеранів. Довкола нього — інфраструктура: траса зі штучного льоду, вуличний кінотеатр, поля для мінігольфу, заклади громадського харчування й відпочинку, база для організації змагань з водних видів спорту тощо. Я побачив там, наскільки ефективно можна використовувати водні плеса такого розміру, як наше, тернопільське», — каже заступник міського голови.

Було на кого рівнятися й кого перевершувати. Тож проаналізувавши досвід Польщі, Білорусі, поспілкувавшись із фахівцями з інших країн, під керівництвом Леоніда Бицюри, який тоді обіймав посаду заступника голови обласної державної адміністрації, розробили й затвердили Програму розвитку водних видів спорту в Тернопільській області на 2015—2018 роки. Це був 2014-й, і відтоді в Тернополі почали проєктувати сучасну водну арену.

Водосховище може стати ареною змагань світового рівня

Пан Леонід констатує, що коли 2015 року передавав справи вже новому голові облдержадміністрації, то віддав йому фактично готовий проєкт Центру веслувальних і водних видів спорту «Водна арена Тернопіль». Упровадження цього плану дій триває й нині. Леонід Бицюра переконаний: тернопільське водосховище має функціонувати як база для проведення всеукраїнських, європейських, світових чемпіонатів, навчань, тренувань, різноманітних культурних заходів. І Тернопіль може виконувати таку місію. Адже згідно з висновками фахівців, тренерів, представників Міжнародної федерації каное, цей гребний канал відповідає всім світовим стандартам для проведення змагань найвищих рівнів. За рахунок терас оглядовість водного плеса тут максимальна з боку міста і пагорбів. Спокійна й достатньо чиста порівняно з іншими озерами вода.

У Тернополі з 2012-го традиційним став чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Тривають перемовини з кількома федераціями світових видів спорту, плавання на відкритій воді й навіть з риболовлі. Заплановано чемпіонат світу на драгонботах, активно обговорюють проведення всеукраїнського легкоатлетичного забігу «Студентська миля».

Одне із завдань — розбудова зручної, доступної, високоякісної інфраструктури. А для підготовки спортсменів на базі колишнього студентського спортивного товариства «Буревісник», заснованого 1979 року, 2016-го створили спеціальну школу з водних видів спорту.

Тернополяни активно дбають про перлину свого міста. У межах Програми розвитку водосховища «Тернопільський став» упроваджують комплекс заходів зі збереження водойми, систематично здійснюють забір проб і повноцінні дослідження хімічних, бактеріологічних показників води та мулу. Встановили найдовший в Україні аераційний фонтан, який не лише збагачує воду киснем, а й слугує окрасою обласного центру. За допомогою спеціальної техніки створили комп’ютерну модель мапи з GPS-прив’язкою дна ставу та річки Серет, що впадає в нього. Започаткували волонтерський екологічний рух, пов’язаний із контролем за чистотою прибережної зони.

Леонід Бицюра зазначає, що Тернопіль заслуговує на те, аби стати центром водних видів спорту не лише Західної, а й усієї України, а водна арена після завершення будівництва — базою для тренування олімпійських чемпіонів і туристською цікавинкою.

Спорудження водної арени відбувається на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджетів, а самі будівельні роботи розділені на кілька черг. Тож за умови надходження коштів з державної скарбниці завершення чергового етапу будівництва заплановано до кінця року. На серпень з Міжнародною федерацією каное попередньо погоджено проведення чемпіонату світу серед ветеранів з веслування на байдарках і каное.