18 серпня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив низку нормативних актів, що започатковують черговий етап реформи державного управління. Зокрема в межах оновлення держслужби буде реформовано 10 пілотних міністерств і відомств, а також Секретаріат Кабміну.

— Головна мета цієї реформи — оновлення, підвищення ефективності та поліпшення якості державної служби і публічної адміністрації в державі. Адже нині, на жаль, система держслужби не ефективна та не відповідає всім вимогам, які перед нею ставлять. І йдеться не лише про технічні зміни, а про повну зміну філософії чиновників загалом. Нові кадри будуть не просиджувати на роботі визначені години, а приймати ефективні політичні рішення та розв’язувати наболілі та невідкладні проблеми громадян, з якими ті звертатимуться. Саме тому на ці посади нам нині потрібні справжні фахівці та лідери, — наголосив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко під час брифінгу в Кабміні.

І додав, що в обраних пілотних міністерствах будуть створені нові структурні підрозділи — директорати політики, а також стратегічного планування та євроінтеграції. Їхні фахівці виконуватимуть ключові функції міністерств — формування політики в підзвітних сферах і підготовка урядових рішень. Натомість усі невластиві їм функції, як наприклад, керування тисячами державних підприємств, а також проведення різних інспекційних перевірок буде з міністерств знято.

Нові фахівці працюватимуть максимально прозоро, фахово та якісно, на 90% в електронному та онлайн режимі, за новими процедурами та в межах чітко окресленої для них сфери відповідальності. А оцінюватимуть їхню роботу за конкретними показниками ефективності.

Відповідаючи на запитання журналіста «УК», Олександр Саєнко зазначив, що до пілотного проекту внесено міністерства, які вже нині дотичні або безпосередньо відповідають за здійснення ключових поточних реформ. Це Мінагрополітики, Мінфін, Мінрегіон, МОЗ, МОН, Мін’юст, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, а також Нацдержслужба, Нацагентство з електронного урядування та Секретаріат Кабміну. Не всі міністерства одразу, тому що для цього потрібне відповідне фінансування, а також важко було б одразу впровадити так багато програм та провести всі необхідні конкурси. Тому зміни відбуватимуться поетапно, аби бути якісними та контрольованими.

Посадовець також розповів, що завдяки підтримці ЄС в цю реформу інвестовано понад 100 мільйонів євро та з’явилася змога запропонувати новим фахівцям достатньо конкурентні зарплати.

А виконавчий директор Офісу реформ КМУ Антон Ященко повідомив, що кадри до нових директоратів набиратимуть як і з приватного сектору, так і з державної служби. Отже, подавати свої резюме на конкурс можуть як нові молоді кадри, так і нинішні держслужбовці, чимало з яких, оперуючи досвідом та професійністю, зможуть пройти цей відбір та отримати посади в міністерствах, де вони нині працюють, але вже в оновлених директоратах або будуть переведені до інших підрозділів. Тих, хто продемонструє свою неефективність, нерезультативність та не пройде відбір, буде звільнено. Фахівців же, які пройдуть конкурсний відбір, спочатку все одно братимуть на випробувальний термін.

Нині відкриють близько 900 вакансій, наступного року цей позитивний досвід реформування буде поширено на решту 8 міністерств, а далі — на всю систему державного апарату (інші служби, агенції, інспекції тощо).

Керівник проекту ЄС «Підтримка та впровадження концепції посад фахівців з питань реформ» Ілона Шарова зауважила, що процедура конкурсу з відбору фахівців буде прозорою, фаховою та відповідатиме найкращим зразкам та практикам проведення подібних конкурсів в європейських країнах. Отже, на додаток до вимог, які вже існують під час відбору на посади державних службовців, претенденти мають продемонструвати свої інтелектуальні та аналітичні здібності, професійну компетентність, комунікативність, володіння всіма сучасними інформаційними технологіями, вміння та бажання працювати в команді, а також здатність та волю ухвалювати важливі рішення. А ще кандидатів перевірятимуть на стресостійкість та знання іноземних мов.

Для спрощення процедури подання резюме та документів на конкурс вже нині активно працюють «гарячі лінії» та уповноважені пілотних міністерств, які всебічно допомагають у цьому кандидатам. Також найближчим часом в інтернеті має запрацювати спеціальний портал вакансій, куди претенденти зможуть подати свої резюме та весь пакет документів онлайн.

А ще вперше в історії України до складу конкурсних комісій входитимуть не лише професійні державні службовці, а й незалежні рекрутери та експерти. Й поставлені ними оцінки впливатимуть на кінцевий результат кандидата. Також під час конкурсу відбуватиметься відеофіксація та будуть присутні незалежні спостерігачі від громадськості, аби кожен кандидат зміг, за потреби, вирішити спірні питання та захистити свої права.