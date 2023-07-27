Область належить до тих, які особливо потерпають від московитських обстрілів. Останнім часом їх кількість значно зросла: немає дня, щоб не лунали вибухи, постріли насамперед у прикордонних громадах уздовж понад 550-кілометрового відрізка державного кордону. За останні два місяці в області зафіксовано майже півтори тисячі обстрілів з різних видів озброєння, і їх кількість неухильно зростає. Ворог здійснив майже 30 авіаударів, атаки «шахедами», іншими літальними апаратами. Особливо напружена обстановка у прикордонній зоні, де рашисти застосовують мінометні й автоматні обстріли, засилають диверсійно-розвідувальні групи.

На жаль, є жертви серед мирного населення, зокрема діти. Як-от нещодавно в Сумах, Білопіллі, Великописарівській громаді, інших місцях — десятки поранених, численні руйнування житлових будинків, адміністративних будівель, об’єктів соціальної інфраструктури тощо. Тож відповідно до рішення Ради оборони області, розпорядження голови Сумської ОВА від 10.07.2023 р., майже 20 тисяч мирних жителів мають евакуюватися з 5-кілометрової прикордонної зони, яку називають зоною смерті. Це не перебільшення, а дуже влучна характеристика тамтешньої ситуації. Евакуація стосується чотирьох районів, насамперед Сумського і Шосткинського, звідки очікують найбільшої кількості евакуйованих, а також Охтирського і Конотопського.

Під час недавнього брифінгу голова Сумської ОВА Володимир Артюх деталізував усі аспекти і насамперед добровільність евакуації. Принаймні поки що. Але якщо небезпека зростатиме, що цілком можливо, тоді доведеться ухвалювати інші, більш радикальні рішення, а також розширювати евакуаційну зону із 5 до 10 чи й більше кілометрів.

Евакуаційні вагони напоготові

Триває так званий підготовчий етап, під час якого у громадах, на місцях складають списки, визначають, хто саме і куди вирішив виїхати, а хто залишиться. Ті, хто залишається, багато чим ризикують, зокрема непередбачуваними наслідками після чергових ворожих обстрілів. Може не бути води, газу, електрики, адже ніхто не відряджатиме усувати наслідки пошкоджень, руйнувань відповідних фахівців, наражаючи їх на смертельну небезпеку.

Далеко не всі жителі прикордоння дали згоду на евакуацію, але це їхнє громадянське право. Особливо тривожно за сім’ї з дітьми. Їм, як і решті, хто залишиться на місцях, видадуть спеціальні перепустки на в’їзд і виїзд. Частина погодилася виїхати: одні в межах Сумської області, інші планують знайти прихисток у родичів у столиці, інших містах і регіонах України. Для них із Сум курсуватиме евакуаційний потяг за орієнтовним маршрутом Суми — Київ — Вінниця — Хмельницький — Івано-Франківськ, щоб громадяни мали ширші географічні варіанти вибору місць подальшого проживання.

Нині із Сум до Києва вже курсує потяг з окремим евакуаційним вагоном для жителів окупованих територій — Херсонської, Луганської, Запорізької та інших областей. Вони дістаються сумського краю через один із пунктів пропуску, де їх зустрічають волонтери й супроводжують до обласного центру. У кожного з пасажирів окрема важка і драматична історія, однак усі відчувають неабияке полегшення, адже вирвалися з окупаційного пекла. Цих громадян поселять в одному з модульних містечок на Київщині, вони мають певні пільги, гарантовану фінансову підтримку, що хоч якось допомагає у важких ситуаціях.

Однак питанням питань залишається пошук житла, нехай і тимчасового, де переселенці могли б мешкати певний час. Саме над розв’язанням цієї проблеми предметно і цілеспрямовано працюють у регіоні.

«Вулиця на вулицю»

Таку робочу назву має пілотний архітектурний проєкт, який планують реалізувати в області для евакуйованих із 5-кілометрової прикордонної зони. За словами Володимира Артюха, йдеться не просто про зведення сучасних будинків для проживання, а створення окремого комфортного середовища, де пануватиме атмосфера рідного дому, а переселенці відчуватимуть ауру своєї маленької батьківщини. Як варіант розглядають переселення окремими вулицями — такий досвід уже мають окремі прикордонні регіони. Тож нова місцевість може і має стати привабливою передовсім для молоді, яка б залишалася там жити і працювати.

Передбачено, що проєкт розроблятимуть молоді архітектори, зокрема з числа переможців та учасників 1-го Всеукраїнського студентського конкурсу на кращу пропозицію стосовно архітектурного планування простору майдану Незалежності в Сумах, з якими нещодавно зустрівся очільник ОВА. Для реалізації задуму попередньо заплановано Охтирський район, а розроблений проєкт нового мікрорайону буде презентовано міжнародним партнерам, які найближчим часом відвідають обласний центр. На Сумщині є перспективні населені пункти у громадах і старостатах, віддалених від прикордонної зони, і вони можуть стати місцем тимчасового проживання вимушених переселенців. У Шосткинському і Роменському районах активно ревізують житловий фонд і об’єкти інфраструктури, зокрема амбулаторії загальної практики сімейної медицини, спортивні заклади, бази відпочинку тощо.

У Білопільській громаді під евакуацію потрапляють два десятки населених пунктів, хоч окремих уже фактично немає на мапі. Наприклад, села Волфине, вщент розбитого ворожими обстрілами, звідки вже виїхали всі. Представники Білопілля налагоджують зв’язки на предмет безпечного житла з іншими громадами, зокрема Недригайлівською на Сумщині та Пирятинською і Лохвицькою Полтавської області. Ця робота невпинно триває і неодмінно триватиме, адже на кону найдорожче — життя мирних людей, їхнє здоров’я, спокій.