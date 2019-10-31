Картина, близька до надзвичайної ситуації, спостерігається на об’їзній дорозі до конт­рольно-пропускного пункту «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. На під’їзді до нього перед вихідними накопичилося майже пів тисячі вантажних автомобілів. У вихідні пропуск не здійснювали, а за понеділок і вівторок довжина черги скоротилася мінімально. Нині вона завдовжки кілька  кілометрів, і в ній стоять сотні фур.

Згідно з повідомленням пресслужби Закарпатської митниці Державної фіскальної служби, до черги призвело те, що дозволи з Польщею на рух вантажівок цією країною вичерпалися, й тепер весь транспорт їде через Словаччину. Крім того, в цій країні такі дозволи коштують дешевше.

Фото з сайту facebook.com/Александр Богданов

У пресслужбі митниці повідомили, що не зменшують інтенсивності робіт і вони не припиняються ні на годину. А водії, з якими довелося поспілкуватися, наголошують на вибірковості в роботі митників.

Стверджують: водії вантажівок, зареєстрованих на Закарпатті, мають преференції. Уже кілька разів місцеві підвозили своїх на джипах, щоб проштовхнути поза чергою. Дійшло до бійки, в якій постраждало кілька водіїв фур, що стоять у черзі. Правоохоронці не виявили бажання з’ясувати обставини.

«Ви ж не побачите тут жодної вантажівки із Закарпаття, — скаржився кореспондентові «УК» водій Володимир із Києва. — Вони їдуть безперешкодно просто до митниці. Мають «зелений коридор». А ще перед самим в’їздом на КПП сформувалася паралельна черга — за окрему плату. Я ж стою тут із п’ятниці і ще зо дві доби змушений буду простояти. Фактично всі ми тут як заручники — без сну й відпочинку, адже черга має рухатися цілодобово».

Водії скаржаться на брак туалетів, не кажучи вже про можливість прийняти душ, значну перевитрату коштів через надмірне використання пального (йдеться й про обігрів автомобілів уночі), погане харчування.

Жодного сприяння водії в черзі не відчувають і від ДП «АсМАП» (Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України). На День автомобіліста, який відзначали в неділю, їм привезли по три пляшки мінералки, втішивши: «Вибачайте, але більш нічим не можемо допомогти».

Додамо, що під час візиту на Закарпаття невдоволення роботою КПП «Ужгород» висловив Президент України. Прид­баного для огляду вантажівок сканера, який забезпечив би пришвидшення митного огляду, тут не встановили. 

Трохи раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв про намір уряду домовитися з Польщею про видачу більшої кількості дозволів для перевезення вантажів з українського боку для автомобільного транспорту.