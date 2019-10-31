Картина, близька до надзвичайної ситуації, спостерігається на об’їзній дорозі до контрольно-пропускного пункту «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. На під’їзді до нього перед вихідними накопичилося майже пів тисячі вантажних автомобілів. У вихідні пропуск не здійснювали, а за понеділок і вівторок довжина черги скоротилася мінімально. Нині вона завдовжки кілька кілометрів, і в ній стоять сотні фур.
Згідно з повідомленням пресслужби Закарпатської митниці Державної фіскальної служби, до черги призвело те, що дозволи з Польщею на рух вантажівок цією країною вичерпалися, й тепер весь транспорт їде через Словаччину. Крім того, в цій країні такі дозволи коштують дешевше.
У пресслужбі митниці повідомили, що не зменшують інтенсивності робіт і вони не припиняються ні на годину. А водії, з якими довелося поспілкуватися, наголошують на вибірковості в роботі митників.
Стверджують: водії вантажівок, зареєстрованих на Закарпатті, мають преференції. Уже кілька разів місцеві підвозили своїх на джипах, щоб проштовхнути поза чергою. Дійшло до бійки, в якій постраждало кілька водіїв фур, що стоять у черзі. Правоохоронці не виявили бажання з’ясувати обставини.
«Ви ж не побачите тут жодної вантажівки із Закарпаття, — скаржився кореспондентові «УК» водій Володимир із Києва. — Вони їдуть безперешкодно просто до митниці. Мають «зелений коридор». А ще перед самим в’їздом на КПП сформувалася паралельна черга — за окрему плату. Я ж стою тут із п’ятниці і ще зо дві доби змушений буду простояти. Фактично всі ми тут як заручники — без сну й відпочинку, адже черга має рухатися цілодобово».
Водії скаржаться на брак туалетів, не кажучи вже про можливість прийняти душ, значну перевитрату коштів через надмірне використання пального (йдеться й про обігрів автомобілів уночі), погане харчування.
Жодного сприяння водії в черзі не відчувають і від ДП «АсМАП» (Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України). На День автомобіліста, який відзначали в неділю, їм привезли по три пляшки мінералки, втішивши: «Вибачайте, але більш нічим не можемо допомогти».
Додамо, що під час візиту на Закарпаття невдоволення роботою КПП «Ужгород» висловив Президент України. Придбаного для огляду вантажівок сканера, який забезпечив би пришвидшення митного огляду, тут не встановили.
Трохи раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв про намір уряду домовитися з Польщею про видачу більшої кількості дозволів для перевезення вантажів з українського боку для автомобільного транспорту.