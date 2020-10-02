Останнього дня вересня майже одночасно сталися займання в різних районах області. Через посуху й шквальний вітер за добу вогонь поширився майже на 10 000 гектарів лісу. У вогняному колі опинилися 11 сіл.

Відомо про дев’ятьох загиблих і 120 евакуйованих людей. Ще десятеро госпіталізовано через отруєння чадним газом. На Луганщині зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано 82, триває гасіння ще 64. Найбільше постраждали населені пункти Новоайдарського району: с. Муратове, де вогнем пошкоджено 26 приватних будинків, с. Кряківка — п’ять (з них два житлові), с. Трьохізбенка — два.

У Станично-Луганському районі поблизу сіл Вільхове, Лобачеве та Геївка лісова пожежа охопила понад 200 гектарів, ще у трьох місцях сталося загоряння очерету й сухої рослинності. Внаслідок цього в с. Артема вогнем пошкоджено три нежитлові будинки і три господарські споруди, у с. Болотене — житловий будинок і три нежитлові. У с. Кіндрашівка споруди не постраждали.

У Старобільському районі зафіксовано три осередки загоряння хвойної підстилки з переходом у верхову пожежу, житло не постраждало.

Пожежа поширилася у напрямку Сєверодонецька. Уночі внаслідок верхової пожежі у селі Воронове горіло на чотирьох вулицях. У селищах Сиротине та Осколонівка верхова пожежа перекинулася на житлові будинки.

Із села Муратове вночі евакуювали 35 людей. Дорослих тимчасово розмістили у школі смт Новоайдар, а дітей — у місцевій лікарні. У двох школах Сєверодонецька теж тимчасово розмістили майже 90 евакуйованих.

Офіційні служби повідомляли, що евакуйованих забезпечать гарячими обідами, а ось ковдри, постільну білизну й теплі речі збирали волонтери через місцеві групи в соціальних мережах, адже з огляду на небезпеку люди не встигли навіть одягтися належно і взяти із собою найнеобхідніше.

До гасіння залучено майже 1300 людей особового складу та понад 200 одиниць техніки з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. У Сєверодонецьку патрульна поліція перекрила рух на кількох вулицях.

Нині загрози поширення вогню на обласний центр немає. Сил і засобів для ліквідації пожежі вистачає, повідомляє пресслужба Луганської ОДА. До ліквідації залучено й пожежну авіацію ДСНС. Активну участь у боротьбі зі стихією вкотре беруть військовослужбовці ООС.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, який очолив цілодобовий штаб ліквідації пожежі на Луганщині, подякував рятувальникам, військовим та усім причетним до приборкання вогню й порятунку людей.

Спершу причини пожеж були невідомі. Станично-Луганська РДА, розташована поблизу лінії розмежування, опублікувала на своїй сторінці у соцмережі такий допис: «Протягом шести років, щоразу як здіймається сильний вітер, на території району виникають пожежі. Зазвичай вони починаються з берега Сіверського Дінця від вибуху міни, трасуючого заряду, РПГ тощо. Не став винятком і цей день. Щойно посилився вітер, об 11.00 стали надходити повідомлення про пожежі».

Іншими словами, загоряння розпочалося після чергового обстрілу проросійських бойовиків, які трасуючими боєприпасами навмисно підпалили сухий ліс, доводячи ефективність своєї підступно-бандитської тактики.

«Уряд надасть кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж у Луганській області. Сума збитків ще встановлюється. Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС», — відреагував у своєму телеграм-каналі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Учора ситуація стала предметом розгляду Державної комісії ТЕБ і НС.

На місці в цілодобовому режимі працюють рятувальники, зокрема голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє Укрінформ. Для оперативної взаємодії з урядом на місце за дорученням Прем’єр-міністра терміново вилетіла урядова команда у складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського та голови Держлісагентства Василя Кузьовича.

Наталія БІЛЕНЬКА

для «Урядового кур’єра»