Кабінет Міністрів України ухвалив дуже важливу постанову, котру давно чекали всі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Вони були занепокоєні тим, що згідно із затвердженим наказом Мінфіну, ОСББ мають відкривати казначейські рахунки для зарахування на них субсидійних коштів. Це фактично прирівнювало об’єднання до надавачів житлово-комунальних послуг, хоча ОСББ ні в економічному, ні в юридичному сенсі такими не є. ОСББ просили справжньої монетизації субсидій, за якою кошти державної допомоги надходять безпосередньо на картку субсидіанта, а він уже сам сплачує внески об’єднанню. Аби захистити свої права, лідери ОСББ навіть організували флешмоб «Реальні кошти — реальним споживачам». Про це «Урядовий кур’єр» писав у матеріалі «Кошти має отримати споживач», який вийшов у номері від 2 лютого. Лідери ОСББ організувались, аби привернути увагу уряду до цієї проблеми, і їм це вдалося.
Постанова №114 набирає чинності з 1 січня 2018 року. А це означає ось що. Як стверджують лідери ОСББ, уряд визнав, що нараховані, але практично не перераховані кошти пільг і субсидій має бути надано не власне ОСББ, а конкретному пільговику чи субсидіанту. І не ОСББ тепер займатиметься нарахуванням пільг і субсидій, а органи соцзахисту.
До речі, органи соцзахисту в деяких районах почали працювати над виконанням цієї постанови ще до публікації її в «Урядовому кур’єрі». Втім, справді, час має значення, адже, враховуючи те, що постанова набирає чинності, як-то кажуть, заднім числом, роботу належить провести немалу. «Головне, щоб УСЗН виконували те, що в постанові, а не «винаходили велосипед», — зауважила «Урядовому кур’єру» голова правління громадської спілки ЖБК/ОСББ «Вікторія» із Запоріжжя Людмила Шанц. — Також вона звернула увагу на те, що під час здійснення розрахунків з ОСББ та ЖБК головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають ОСББ та ЖБК списки одержувачів пільг та житлових субсидій, у яких обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові одержувача, номер особового рахунка, сума оплачених пільг та житлових субсидій. Кошти, які надійшли на рахунки ОСББ і ЖБК, зараховуються ними як плата відповідних внесків одержувачів пільг і субсидій.
Лідери ОСББ радять, що тепер необхідно зробити об’єднанням. По-перше, терміново в довільній формі подати до органів соцзахисту населення інформацію про розміри внесків, які діяли в січні та лютому цього року. По-друге, довести зміст прийнятих змін до всіх співвласників. По-третє, хто не почав із січня — почати з лютого нараховувати повну суму внесків, без зменшення на суму пільг і субсидій, та відкоригувати відповідні суми за січень. По-четверте, чекати від УСЗН коштів та списків отримувачів пільг і субсидій із зазначенням фактично сплачених за них сум.
Координатор житлово-комунальних програм громадської мережі ОПОРА Тетяна Бойко назвала цю постанову повною, але проміжною перемогою. «Чекаємо другого етапу монетизації, — зауважила вона, — тобто відкриття субсидіантам банківських карток, на які надходитимуть кошти».
Отже, бачимо, що люди, котрі об’єдналися, можуть відстояти свої права.
Постанова Кабінету Міністрів України № 114 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».