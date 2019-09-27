Багряний лист в гаю кружля,

Шумлять отави молодо,

Чого ж, чого вдягла земля

Рясне осіннє золото?



Таке ліричне враження справив на поета-пісняра Дмитра Луценка місяць чарівних барв жовтень. Хоч недовго милує очі ця природна краса казкової осінньої палітри, ніколи не перестає надихати творчою наснагою поетів і художників. Щоправда, неприємні спогади залишив попередній осінній місяць. Ураганні буревії прокотилися територіями США, Багамських островів, Грузії; небувалої сили землетруси сколихнули Албанію, Індонезію, Хорватію, Туреччину; тайфуни з повенями вразили Іспанію й Японію. Ці глобальні стихійні лиха стривожили людство. Лідери провідних держав змушені були обговорити виклики природи на спеціальному засіданні ООН. У багатьох містах на всіх континентах відбулися масові маніфестації на захист довкілля від промислових викидів, що їх спричиняє використання викопних енергоресурсів. У цьому вбачають головну причину стихійних лих. Вітер і сонячне тепло — ось найефективніші та безпечні джерела світової енергетики сьогодення.

Чи стане другий місяць осені натхненником поетів і художників? Чи порадує нас після тривожного вересня природною красою чи випробовуватиме новими стихіями? Відповіді на ці запитання шукатимемо у прогнозах синоптиків, а також у традиційних спостереженнях за народними прикметами.

Наші прадіди пов’язували прогнози на майбутню погоду із днями релігійних свят. Так було легше запам’ятовувати прикмети. У жовтні за ними слід спостерігати у такі дні: на Ярини (1), Трохима (2), Сергія Капустяника (8), Покрову Пресвятої Богородиці (14).

Свято Ярини у народі ще називають журавлиним днем. Старі люди помічали, що цього дня починали відлітати у вирій журавлі. Якщо так і було, на Покрову очікували на перші приморозки, а то й перший сніг. Якщо журавлі відлітали пізніше, холоди також припізнювалися, а зима мала бути м’якою і короткою.

На Трохима господарі уважно оглядають вулики. Якщо бджоли старанно заліплюють вічка-льотки воском чи прополісом, зима буде жорсткою, а якщо злегка — теплою. Трохима і Саву (10) вважають своєрідними оберегами божої мухи бджоли. І в наш час на багатьох пасіках можна побачити образки духовних наставників бджолярів.

На Трохима під час вечорниць парубки й дівчата остаточно домовлялися, чи братимуть шлюб, чи ще парубкуватимуть-дівуватимуть. Адже на Семена (14.09) засилали сватів, а на Покрову справляли весілля. За традицією, між заручинами і шлюбом мав минути відповідний термін — не менш як місяць.

Від Сергія Капустяника помітно холоднішає. Хоч до Покрови ще тиждень, може випасти перший сніг. Про те, що так бувало, свідчить народне прислів’я: «На Сергія сніг глибокий — влітку урожай високий». За народним календарем, на Сергія починається, з Мотрони (22.11) встановлюється, а на Михайла (21.11) настає справжня зима. Ранній сніг — на ранню і теплу весну та врожайне літо. Якщо на Сергія теплий сонячний день, наступне літо буде вологим.

Покрова Пресвятої Богородиці — історичний символ і оберіг України. На Покрову сусіди обмінюються хлібинами нового врожаю, приказуючи: «Бог дав мені, а я вам — на щастя, на здоров’я, на мир і злагоду». Старі люди кажуть: «Яка Покрова, така й зима». Якщо день сухий — осінь буде затяжною; якщо з дощем — волога погода утримається до кінця листопада; якщо з дуба та берези листя опало — літо буде врожайним, а якщо тримається до кінця місяця — посушливим.

28 жовтня п’ятий рік поспіль відзначатимемо нову календарну дату — день визволення України від фашистських загарбників. Три мільйони загиблих і понад два мільйони вивезених на примусові роботи до Рейху — така жертва нашої держави в боротьбі з нацистами. Більш ніж половину з 15 фронтів колишнього СРСР, які діяли під час війни, очолювали українські маршали та генерали. Імена С. Тимошенка, Р. Малиновського, А. Єрьоменка, П. Рибалка, С. Руденка, В. Герасименка, П. Жмаченка, К. Москаленка, І. Кириченка, С. Ковпака та багатьох інших воєначальників вписано в історію тієї страшної війни.

Яка ж нам дяка від колишніх бойових побратимів за те, що першими стали на захист «вєлікой Родіни»? Цинічна агресія і загарбання Криму, гібридна війна для подальшого захоплення нашої землі на Донеччині й Луганщині, відверте порушення імперією зла міжнародних законів і домовленостей щодо цілісності й недоторканності кордонів нашої незалежної держави.

З підтримкою світової демократичної спільноти завдяки мужності й стійкості наших воїнів — захисників державних кордонів Україна вистоїть у цій неоголошеній війні, а в календарі з’явиться ще одна пам’ятна дата: визволення Криму, Донецька та Луганська від російських загарбників, їхніх найманців і сепаратистів

НАШ КАЛЕНДАР

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня — Міжнародний день ненасилля

5 жовтня — Всесвітній день учителів

6 жовтня — День працівників освіти

7 жовтня — Всесвітній день Хабітат

8 жовтня — День юриста

9 жовтня — Всесвітній день пошти

10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології

11 жовтня — Міжнародний день дівчаток

13 жовтня — День художника; День профспілок; День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби; Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих

14 жовтня — День захисника України; День українського козацтва; Покрова Пресвятої Богородиці

14—20 жовтня — Європейський тиждень місцевої демократії

15 жовтня — Міжнародний день сільських жінок; 60 років із дня смерті Степана Бандери (1909—1959), українського політичного діяча

16 жовтня — Всесвітній день продовольства

17 жовтня — Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

19 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості

20 жовтня — День працівників харчової промисловості; Всесвітній день статистики

24 жовтня — День Організації Об’єднаних Націй; Всесвітній день інформації про розвиток

24-30 жовтня — Всесвітній тиждень роззброєння

25 жовтня — Європейський день цивільного правосуддя

27 жовтня — День автомобіліста і дорожника; Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників

31 жовтня — Всесвітній день міст

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»