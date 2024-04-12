10 квітня в Києві відбулося дев’яте засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, яку було створено для координації міжнародної допомоги та забезпечення нагальних потреб і довгострокового відновлення України.

У заході взяли участь Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль, співголова платформи від України, міністр фінансів Сергій Марченко, перший віцепрем’єр-­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр­-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-­Ян Коопман від Європейської комісії, заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх та спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер від Сполучених Штатів, а також представники країн G7, Європейської комісії та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляє Офіс реформ Кабінету Міністрів, українські урядовці разом з партнерами обговорили забезпечення макроекономічної стабільності та бюджетної підтримки у 2024—2025 роках, забезпечення потреб критичної відбудови, швидкого відновлення та пріоритетів інвестування, впровадження реформ на шляху до ЄС, підтримку та залучення приватного сектору.

Співголова платформи від України міністр фінансів Сергій Марченко розповів про стан та потреби фінансування на 2024—2025 роки в умовах повномасштабної війни.

«Міністерство фінансів проводить активну роботу над збільшенням доходів держбюджету. Заходи з підтримки бюджетної ліквідності в першому кварталі 2024 року дали змогу збільшити внутрішні джерела на 5,4 мільярда доларів США. Водночас в умовах повномасштабної війни, коли агресор має значно більші ресурси та щодня завдає Україні мільйонних збитків, міжнародна підтримка критично важлива. У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,2 мільярда доларів США. Вдячний ЄС, Японії, Канаді, МВФ, Великій Британії, Норвегії за бюджетну підтримку, яку спрямовуємо на пріоритетні соціальні потреби країни», — зазначив Сергій Марченко.

Олександр Кубраков у виступі акцентував на терміновості відновлення енергетичного сектору як основи функціонування економіки загалом. «Після російських масованих повітряних атак першочергово енергетична інфраструктура потребує ремонту та відбудови. Особливо складна ситуація на Харківщині. Розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні спроможностей генерації та продовженні будівництва пасивного захисту для підстанцій», — наголосив він.

Збільшити зусилля для залучення в Україну інвестицій та для підтримки приватного сектору закликала партнерів перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що Україна працює над короткотерміновими першочерговими кроками, розробленими спільно із міжнародними партнерами, які сприяють посиленню економічної самодостатності України.

«Нашу увагу зосереджено на виявленні можливостей для економічного зростання, адже ми розуміємо, що для стійкості на полі бою маємо ставати стійкішими економічно. Працюємо над розблокуванням експортної логістики, залученням інвестицій, розвитком оборонно­промислового комплексу, посиленням виробництва, поверненням українців та іншими кроками», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона подякувала Європейській комісії за запровадження Pillar II у межах Ukraine Facility, який передбачає надання щонайменше я6,97 мільярда. Кошти з них підуть на підтримку українських компаній, банків та муніципалітетів у вигляді гарантій, пільгових кредитів, грантів і технічної допомоги.

Юлія Свириденко наголосила на важливості Business Advisory Council, яка допоможе залучати підтримку для приватного сектору. Вона зазначила, що Україна очікує напрацювання додаткових інструментів з акцентом на вирішення нагальних потреб, таких як страхування політичних ризиків і доступ до фінансування для приватного сектору.

Міністр фінансів укотре зак­центував на готовності України впроваджувати реформи та виконувати умови співпраці з міжнародними партнерами: «Уряд України демонструє послідовність в імплементації заходів, які було визначено у співпраці з партнерами, і зміцненні нашої співпраці з міжнародними інституціями. Нещодавно ми завершили третій перегляд програми МВФ EFF, що дало змогу залучити до держбюджету 880 мільйонів доларів США. Світовий банк схвалив позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» обсягом 1,5 мільярда доларів США. ЄС затвердив інструмент Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, з яких до держбюджету надійшло вже 4,5 мільярда євро».

Сергій Марченко зазначив, що важливо й надалі впроваджувати реформи, які стимулюватимуть економічне зростання в найближчій перспективі. Ключові сфери — людський капітал, розвиток експорту, енергетика, приватні інвестиції, транспорт і логістика.

Учасники платформи наголосили на непохитній підтримці України та готовності посилювати співпрацю для зміцнення нашої економіки і пришвидшення перемоги у війні.

Наступне засідання керівного комітету платформи заплановано на полях Конференції відновлення, що пройде у червні цього року в Берліні.

Джерела: Офіс реформ КМУ Мінфін Мінекономіки